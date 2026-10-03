Naldy Saldaña cancela su concierto debut luego de recibir amenazas: “Me enviaron mensajes alertándome sobre mi seguridad y entorno”

Naldy Saldaña cancela su concierto debut luego de recibir amenazas

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Naldy Saldaña anunció la cancelación de su primer concierto como solista, programado para el próximo 10 de octubre en ‘La Catedral de la Cumbia’. La cantante explicó que tomó esta decisión tras recibir mensajes que la alertaban sobre su seguridad y la de las personas que la acompañan en sus actividades profesionales.

Naldy canceló su concierto debut debido a una situación que, según manifestó, no solo la involucra a ella, sino también a su familia, su equipo de trabajo, los músicos, los artistas invitados y el público que planeaba asistir al espectáculo.

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La exintegrante de ‘La Bella Luz’ difundió un comunicado en sus redes sociales para dirigirse a las personas que compraron entradas y a quienes esperaban verla en esta nueva etapa artística. La intérprete reconoció que se trata de una decisión dolorosa, debido a la preparación, el tiempo y la inversión que destinó para esta presentación.

Naldy Saldaña explica por qué canceló su debut como solista

La cantante piurana señaló que había evaluado continuar con el evento y asumir personalmente los riesgos advertidos. Sin embargo, afirmó que no podía tomar una decisión que comprometiera la tranquilidad de las personas cercanas a ella.

“Necesito comunicarles una decisión que me duele profundamente. He tomado la difícil decisión de cancelar mi evento programado para este 10 de octubre. Durante los últimos días he venido recibiendo una serie de mensajes alertándome sobre mi seguridad y la de mi entorno”, escribió Naldy Saldaña.

La artista sostuvo que el principal motivo de la cancelación es proteger a quienes confiaron en su proyecto y estaban dispuestos a acompañarla durante la noche de su lanzamiento. En su pronunciamiento, mencionó de manera directa a su familia, equipo de producción, músicos, invitados y seguidores.

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“Podría decidir continuar y asumir personalmente ese riesgo, pero hay algo que no puedo hacer: poner en riesgo a las personas que me rodean y confían en mí: mi familia, equipo de trabajo, músicos, mis artistas invitados y, por supuesto, el público”, expresó.

El concierto tenía un significado especial para la cantante, pues representaba su regreso a los escenarios como solista. Naldy Saldaña había anunciado esta fecha como una oportunidad para presentar el trabajo musical que desarrolló durante las últimas semanas, luego de una etapa marcada por situaciones personales y profesionales que expuso públicamente.

“Este evento significaba muchísimo para mí. Era mi oportunidad de volver a comenzar y de mostrarles todo lo que he venido preparando durante las últimas semanas”, manifestó.

Naldy Saldaña canceló su primer concierto como solista, programado para el 10 de octubre, tras recibir mensajes que la alertaban sobre su seguridad y la de su entorno.

La inversión y los vestuarios que preparó para el show

La intérprete también contó que detrás del espectáculo existían numerosas horas de ensayo, reuniones, coordinación de producción y preparación musical. La cancelación no solo afecta el debut que esperaba realizar, sino también los compromisos económicos asumidos para concretar la presentación.

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Naldy Saldaña destacó que incluso preparó personalmente parte de los elementos que usaría sobre el escenario. “Hay vestuarios que preparé y confeccioné con mis propias manos pensando en cada momento del show”, indicó.

La artista reconoció que esta decisión tendrá consecuencias económicas para ella y para quienes participaron en la organización. Sin embargo, remarcó que la seguridad y la tranquilidad de sus seres queridos están por encima de cualquier gasto o inversión vinculada con el evento.

“Existen gastos, compromisos y una inversión económica importante que tendremos que asumir como consecuencia de esta decisión. Pero por más doloroso que sea, ninguna inversión vale más que la tranquilidad de los que amo”, sostuvo.

El show estaba previsto para realizarse en La Catedral de la Cumbia y contaría con la participación de artistas invitados. Saldaña aprovechó su comunicado para ofrecer disculpas a la organización del local, a Teleticket y a las personas que habían aceptado respaldar su debut artístico.

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“Me duele especialmente por quienes compraron su entrada y los que estaban por hacerlo. Pido disculpas a La Catedral de la Cumbia por este cambio repentino, así como a Teleticket y a mis artistas invitados, que con todo el amor accedieron a darme su apoyo”, señaló.

Naldy Saldaña informó que en los próximos días se comunicará el procedimiento para solicitar la devolución de las entradas mediante Teleticket.

¿Qué pasará con las entradas para el concierto de Naldy Saldaña?

La cantante informó que el proceso de devolución de entradas será comunicado en los próximos días. Las personas que adquirieron boletos para asistir a su primer concierto como solista deberán estar atentas a los anuncios oficiales de la producción y de Teleticket.

“En los próximos días se comunicará el procedimiento correspondiente para la devolución de las entradas”, precisó Naldy Saldaña.

La artista no informó si el concierto será reprogramado en una nueva fecha. Su comunicado se centra en la cancelación del evento del 10 de octubre y en la necesidad de priorizar la seguridad de su entorno ante los mensajes que recibió durante los últimos días.

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Pese al golpe que supone la suspensión de este proyecto, Saldaña aseguró que no abandonará sus planes dentro de la música. La cantante señaló que continuará trabajando y construyendo su carrera como solista, aun cuando las circunstancias la obliguen a detener temporalmente su presentación debut.

“Sin embargo, esta situación no va a impedir que continúe trabajando, haciendo música y luchando por todo aquello que quiero construir. Quizás hoy las circunstancias me obliguen a desistir, pero mis ganas de seguir trabajando y salir adelante siguen intactas”, afirmó.

La exvocalista de La Bella Luz cerró su mensaje con un agradecimiento dirigido a las personas que la respaldan. “Gracias a quienes están conmigo, a quienes me acompañan y a quienes siguen creyendo en mí. Hoy más que nunca, sé quién soy”, concluyó.

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Naldy Saldaña prepara el lanzamiento de Aprendí, canción con la que iniciará una nueva etapa como solista.