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Desaparecen las fotos del compromiso: Curwen y Carla Campos eliminan publicaciones tras el ampay

Horas después del ampay de la influencer con Alonso Grimaldo, seguidores detectaron que ella y periodista eliminaron de sus perfiles las fotos de su compromiso y otras imágenes juntos.

Desaparecen las fotos del compromiso: Curwen y Carla Campos eliminan publicaciones tras el ampay. IG
Desaparecen las fotos del compromiso: Curwen y Carla Campos eliminan publicaciones tras el ampay. IG
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Curwen y Carla Campos-Salazar borraron de sus redes sociales las fotos vinculadas a su compromiso, una decisión que sus seguidores interpretaron como una señal de crisis luego del ampay de la influencer en una discoteca de Lima.

Las imágenes, que ya no aparecen en los perfiles de ninguno de los dos, fueron eliminadas horas después de que se difundiera el video en el que se ve a Campos bailando muy cerca de Alonso Grimaldo, joven que —según explicó Víctor Caballero— es amigo de ambos.

El movimiento digital ocurrió en medio de la controversia por las versiones sobre un supuesto beso en el local nocturno. Aunque la desaparición de las fotos reavivó rumores de ruptura, hasta el momento no existe una confirmación pública sobre el estado actual de la relación ni sobre si el compromiso quedó cancelado.

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El creador de contenido reconoció al hombre que aparece junto a su pareja en el video y aseguró que se trata de un amigo de ella. ATV/ Magaly TV La Firme.

La decisión en redes: desaparecen las fotos del compromiso

El detalle no pasó desapercibido para los seguidores de la pareja: las publicaciones relacionadas con el compromiso —y otras imágenes en las que aparecían juntos— ya no se ven en las cuentas de ninguno. En el caso de Carla Campos, la eliminación abarcó las fotos de esa etapa sentimental y también aquellas donde estaba junto al streamer.

El mismo patrón se replicó en el perfil de Curwen, donde tampoco permanecen visibles las fotos que mostraban el compromiso. Para muchos usuarios, la medida fue interpretada como un mensaje indirecto: un “borrón” simbólico tras la ola de críticas que se instaló después del video difundido en televisión y replicado en redes.

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Carla Campos-Salazar decidió eliminar las fotos de su compromiso con Curwen. IG
Carla Campos-Salazar decidió eliminar las fotos de su compromiso con Curwen. IG
Seguidores notaron que las imágenes del anillo y las publicaciones de la pedida de mano ya no aparecen en los perfiles de ninguno de los dos. IG
Seguidores notaron que las imágenes del anillo y las publicaciones de la pedida de mano ya no aparecen en los perfiles de ninguno de los dos. IG

El ampay en discoteca y el nombre que aparece en el video

La polémica estalló luego de que se difundieran imágenes de Carla Campos en una discoteca, en una escena que generó comentarios por la cercanía con el joven que la acompañaba. La situación se agravó por la versión de un supuesto beso.

Curwen, al ser consultado por el programa de Magaly Medina, explicó que el hombre que aparece junto a su novia es alguien conocido por ambos. En el relato que circuló en torno al ampay, el joven fue identificado como Alonso Grimaldo.

En esa primera etapa del escándalo, el creador de contenido intentó sostener que no había una infidelidad y que el hecho podía explicarse desde la amistad. Sin embargo, el tema evolucionó cuando Curwen volvió a pronunciarse en streaming con una postura distinta.

Primer descargo de Curwen : “Me quedé en mi casa viendo ‘X-Men’”

Antes de que se notara la eliminación de las fotos del compromiso, Curwen habló con un reportero de ‘Magaly TV, La Firme’ que lo interceptó para consultarle por las imágenes. En esa conversación, el streamer aseguró que sabía que Carla saldría esa noche.

Al ser consultado sobre por qué no la acompañó, respondió con naturalidad: “Me dio flojera, la verdad, me quedé en mi casa viendo ‘X-Men’”.

Esa declaración, difundida en plena polémica, quedó asociada al contraste entre su tranquilidad inicial y el impacto que el video generó en redes. Más tarde, el giro en su postura y la desaparición de fotos del compromiso reforzaron la sensación de que el tema escaló más de lo que se pensaba al comienzo.

El creador de contenido se pronunció antes de que el programa de espectáculos emitiera imágenes de su prometida y aseguró que todo está bien entre ellos | Todo Good

Curwen: “Me cegué, las imágenes son clarísimas”

El mismo martes 18 de agosto, el periodista reapareció en el streaming ‘Habla Good’ y reconoció que había cambiado su lectura del video. Dijo sentirse emocionalmente afectado y aceptó que en un primer momento intentó minimizar lo ocurrido.

“En un inicio yo dije que era un saludito, ¿no?”, señaló. Pero, tras la pregunta de Tonino —“¿Te cegaste?”—, Curwen respondió: “Sí, me cegué, me cegué, la verdad”.

Luego insistió en que el contenido del video era evidente. “Y las imágenes son clarísimas, viejo. Yo creo que allí se hizo algo que no se debía”, sostuvo en vivo, marcando un quiebre respecto a su versión inicial.

Ese reconocimiento, sumado a la eliminación de fotos del compromiso, alimentó las especulaciones sobre un posible fin de la relación, aunque ninguno de los dos ha emitido un comunicado directo que lo confirme.

¿Magaly Medina se preocupa por el corazón de Curwen? Así reaccionó el conductor al ver las comprometedoras imágenes de su novia, desatando las carcajadas de sus compañeros en el estudio.

El antecedente del compromiso: la pedida de mano en Punta Cana

La relación dio un giro más formal el 17 de octubre de 2025, durante un viaje a Punta Cana, donde Curwen organizó una propuesta de matrimonio con ayuda de la mejor amiga de Carla.

“Carla no sabía que iba a venir, hablé con su mejor amiga. Le pedí que se case conmigo y me dijo que sí”, relató el streamer en su pódcast. Tras recibir el anillo, Carla compartió imágenes del compromiso y la noticia generó reacciones inmediatas en su entorno digital.

Pocos días antes de la pedida de mano, Curwen ya había adelantado en vivo sus intenciones de casarse al año siguiente. “El otro año me caso con Carla”, anunció en el programa que conduce junto a sus colegas. A partir de ese momento, la expectativa sobre la boda se instaló entre sus seguidores, que siguieron de cerca la evolución de la relación.

Curwen le pidió matrimonio a Carla Campos-Salazar en Punta Cana.
Curwen le pidió matrimonio a Carla Campos-Salazar en Punta Cana.

¿Confirmación de una ruptura?

Por ahora, lo único verificable a partir de lo ocurrido en redes es la desaparición de las fotos del compromiso y de publicaciones de la pareja. El gesto fue suficiente para abrir dudas sobre el futuro del vínculo, sobre todo en un contexto en el que el propio Curwen ya admitió públicamente que lo visto en las imágenes fue una falta “que no se debía” cometer.

Sin embargo, hasta el momento no existe una declaración oficial que confirme una separación definitiva. Así, la eliminación de las fotos se convierte en el principal indicio visible de un cambio en la relación, en medio de un escándalo que sigue generando conversación digital.

Díptico muestra al periodista Curwen y la diseñadora Carla Campos-Salazar. Izquierda: hombre sentado con celular, mujer de pie le toca el hombro. Derecha: primer plano de sus rostros
El periodista Curwen y la diseñadora Carla Campos-Salazar posan en dos fotografías que muestran su cercanía.

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