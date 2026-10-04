Perú

Resultados ONPE EN VIVO: cifras por elecciones a la alcaldía de Lima de hoy domingo 4 de octubre de 2026

La entidad electoral difundirá las cifras iniciales de los comicios regionales y municipales del domingo conforme los centros de cómputo reciban actas de más de 13.000 locales habilitados en el país

Una mano coloca un papel en una urna con el símbolo de la ONPE, junto a una cédula impresa y un mapa de Perú
Una persona deposita una cédula de votación en una urna de la ONPE en el marco de las elecciones regionales y municipales de 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que los primeros resultados oficiales de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026) comenzarán a publicarse en su plataforma digital a partir de las 5:00 p. m. de este domingo 4 de octubre, en simultáneo con el cierre de los centros de votación a nivel nacional. La jornada electoral define la próxima conducción de la Municipalidad Metropolitana de Lima, uno de los cargos más disputados del proceso, con 26 organizaciones políticas en competencia por el sillón municipal.

El funcionario de la ONPE Bernardo Pachas adelantó durante la mañana que la entidad “vamos a abrir nuestra página de resultados desde las 5:00 p. m.”. El mecanismo de difusión depende del ritmo con que los centros de cómputo reciban y procesen las actas remitidas desde los más de 13.000 locales de votación habilitados en todo el país.

PUBLICIDAD

Personas formadas en fila dentro de un salón de clases ante mesas con ánforas transparentes y cabinas de votación con el logo de la ONPE.
Un grupo de personas realiza fila en un local de votación para emitir su voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 de la ONPE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de conteo sigue un circuito definido por ley. Los miembros de mesa, conformados por tres titulares y seis suplentes en cada local, realizan primero el escrutinio manual de los votos, completan las actas electorales correspondientes y las envían luego a los centros de cómputo para su contabilización pública. Por ese motivo, las autoridades electorales advirtieron que las primeras cifras difundidas durante la tarde tendrán carácter preliminar y estarán sujetas a actualización progresiva.

Los ciudadanos pueden consultar las actualizaciones minuto a minuto a través de la plataforma digital dispuesta por la ONPE, que permite revisar el porcentaje de actas contabilizadas y la evolución de cada candidatura. A diferencia de otros cargos en disputa, la contienda por la Alcaldía de Lima no contempla segunda vuelta, por lo que el candidato con mayor número de votos válidos asumirá de manera directa la conducción del municipio capitalino.

PUBLICIDAD

Elecciones 2026, quiénes son los candidatos a la Alcaldía de Lima|Foto: Gobierno del Perú
Elecciones 2026, quiénes son los candidatos a la Alcaldía de Lima|Foto: Gobierno del Perú

Quiénes son los candidatos que disputan la Alcaldía de Lima

Un total de 26 organizaciones políticas inscribieron candidaturas para las elecciones municipales en la capital, aunque dos de ellas, Renovación Popular y el Partido Político Nacional Perú Libre, no presentaron postulante a la alcaldía y solo compiten con listas de regidores. Entre los aspirantes al sillón municipal figuran Carlos Alberto Tejada Noriega por Acción Popular, Susel Paredes Piqué por Ahora Nación, Elio Riera Garro por Alianza para el Progreso y Carlos Bruce Montes de Oca por el Partido Democrático Somos Perú.

La lista se completa con Daniel Urresti Elera (Podemos Perú), Samuel Daza Taype (Fuerza Popular), Ricardo Belmont Cassinelli (Partido Cívico Obras), Edgardo de Pomar Vizcarra (Partido Popular Cristiano), Mónica Yaya Luyo (Partido Aprista Peruano) y Yehude Simon Munaro (Coalición Transformadora Tierra Verde), entre otros postulantes de menor tracción en las encuestas previas a los comicios.

Una mujer con la bandera peruana vota en una urna de la ONPE junto a manifestantes, policías, dinero y un río desbordado
Las elecciones municipales y regionales de 2026 en Perú abordan temas de seguridad ciudadana, corrupción e infraestructura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se desarrolla la jornada de votación

Los centros de votación permanecen habilitados desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en todo el territorio peruano, horario fijado por la ONPE para el desarrollo de las ERM 2026. Durante la jornada, más de 26 millones de peruanos estuvieron habilitados para sufragar y definir, además de la alcaldía capitalina, un total de 13.148 autoridades en todo el país: 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.

Los ciudadanos que no acudieron a votar quedan sujetos a una multa cuyo monto varía según la clasificación socioeconómica del distrito en el que figuran inscritos en su Documento Nacional de Identidad (DNI). La sanción se calcula en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente para 2026, fijada en 5.500 soles, y equivale al 5% de ese valor, es decir, 275 soles para los casos de omisión al sufragio.

Siluetas de candidatos ante una urna de votación con la frase Elecciones 2026, carteles de perfiles y un mapa de Lima
Siluetas de candidatos y fichas informativas ilustran el proceso para las elecciones municipales de 2026 en la alcaldía de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué sigue después del cierre de la votación

Mientras que la elección de alcaldes no contempla una instancia de desempate, el proceso para gobernadores regionales sí prevé una segunda vuelta electoral, programada para el domingo 29 de noviembre, en aquellas regiones donde ningún candidato alcance el 30% de los votos válidos emitidos. Las autoridades electorales reiteraron que los resultados oficiales definitivos pueden demorar varias semanas en consolidarse, por lo que la jornada del domingo únicamente ofrecerá un panorama inicial y no una cifra concluyente del proceso.

La plataforma oficial de la ONPE seguirá actualizando el porcentaje de actas procesadas a medida que avance la jornada, un indicador que los analistas consideran clave para determinar el grado de representatividad de los resultados parciales que se difundan durante la noche del domingo.

Temas Relacionados

ONPELimaRafael López Aliagaperu-noticiasElecciones Regionales y MunicipalesElecciones 2026Elecciones Regionales y Municipales 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Elecciones regionales y municipales 2026 EN VIVO: últimas noticias, incidencias y resultados de hoy 4 de octubre

Las Elecciones Municipales y Regionales 2026 se realizan este domingo 4 de octubre en todo el Perú. Sigue en vivo las últimas noticias, incidencias en los locales de votación, instalación de mesas, participación ciudadana y resultados oficiales de la ONPE, además de toda la información que necesitas para votar

Elecciones regionales y municipales 2026 EN VIVO: últimas noticias, incidencias y resultados de hoy 4 de octubre

La Fiscalía reporta 153 ocurrencias y 33 detenidos en lo que va de las Elecciones Regionales y Municipales 2026

El Ministerio Público difundió de forma preliminar el balance el 4 de octubre, mientras continuaba la votación en los locales de la costa, sierra y selva

La Fiscalía reporta 153 ocurrencias y 33 detenidos en lo que va de las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Verónica Linares bromea con la edad de Federico Salazar en las Elecciones 2026: “Pronto ya no vas a tener que votar”

La periodista no dudó en hacerle un curioso comentario a su colega en plena jornada electoral

Verónica Linares bromea con la edad de Federico Salazar en las Elecciones 2026: “Pronto ya no vas a tener que votar”

Elecciones 2026: ¿Cuándo se volverá a permitir la venta de bebidas alcoholicas?

La llamada ‘ley seca’ que prohibe la venta de estos productos entró en vigencia a las 8:00 a. m. del sábado 3 de octubre

Elecciones 2026: ¿Cuándo se volverá a permitir la venta de bebidas alcoholicas?

Vecinos y adultos mayores fueron evacuados por el humo del incendio en los acantilados de Miraflores

El siniestro frente al Malecón de la Reserva, desató una densa humareda que obligó a evacuar una casa de reposo para adultos mayores y forzó el cierre vial del tramo sur-norte

Vecinos y adultos mayores fueron evacuados por el humo del incendio en los acantilados de Miraflores
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Susel Paredes llamó a respetar los resultados electorales: “El que manda es el pueblo”

Susel Paredes llamó a respetar los resultados electorales: “El que manda es el pueblo”

Elecciones 2026: Francis Allison llama a los ciudadanos a que “voten por quien crean”

Candidatos a la alcaldía de Lima para las Elecciones municipales y regionales 2026: perfiles y partidos por el que postulan

¿Dónde votar HOY en las Elecciones municipales y regionales 2026? Consulta tu local de votación y mesa de sufragio en Perú

Elecciones Regionales y Municipales 2026: qué se elige, cómo se vota y qué debes saber hoy domingo 4 de octubre

ENTRETENIMIENTO

Verónica Linares bromea con la edad de Federico Salazar en las Elecciones 2026: “Pronto ya no vas a tener que votar”

Verónica Linares bromea con la edad de Federico Salazar en las Elecciones 2026: “Pronto ya no vas a tener que votar”

Murió ‘Pascualillo’ Coronado, ‘Rey de la Carretera Central’, a los 67 años tras una larga lucha contra el cáncer

Miranda Capurro responde a detractores por su primer protagónico en ‘Amigo, por ahí no es’: “Denme el beneficio de la duda”

Bailarina acusa de presunta agresión sexual a coreógrafo de Corazón Serrano, Jeremy Iturri

Corazón Serrano expulsa definitivamente a coreógrafo Jeremy Iturri tras la denuncia pública de una presunta agresión sexual

DEPORTES

Jugador de Canadá reveló cómo superó a Marcos López en victoria de Canadá ante Perú: “Pudimos haber marcado más goles”

Jugador de Canadá reveló cómo superó a Marcos López en victoria de Canadá ante Perú: “Pudimos haber marcado más goles”

La fulminante crítica de Eddie Fleischman tras derrota de Perú ante Canadá: “Imagen deplorable, pudo ser un 0-4 sin problema”

“No había anotado en todo el año, fue nuestra mejor actuación”: la confesión de figura de Canadá tras triunfo sobre Perú en amistoso

Partidos de hoy, domingo 4 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Camila Alfaro lamenta las bajas de Gianella Chanca y Ariana Vásquez para el Sudamericano Sub 19 de Vóley: “Daremos todo por ellas”