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Curwen y Carla Campos-Salazar: ¿Cuál es la marcada diferencia de edad entre el periodista y la diseñadora?

El creador de contenido y diseñadora gráfica e ilustradora peruana, se comprometieron en el 2025 y anunciaron su boda para el 2026

Díptico muestra al periodista Curwen y la diseñadora Carla Campos-Salazar. Izquierda: hombre sentado con celular, mujer de pie le toca el hombro. Derecha: primer plano de sus rostros
El periodista Curwen y la diseñadora Carla Campos-Salazar posan en dos fotografías que muestran su cercanía.
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El compromiso de Curwen y Carla Campos-Salazar atrajo la atención del público desde que ambos anunciaron su intención de casarse en 2026. La relación entre el periodista e influencer y la diseñadora gráfica e ilustradora peruana despertó interés no solo por su exposición mediática, sino por la notoria diferencia de edad de aproximadamente diez años que existe entre ambos.

Víctor Caballero, conocido como Curwen, nació el 8 de octubre de 1990 y suma 35 años. Su carrera profesional abarca el periodismo, la escritura y la creación de contenido digital. Su canal, ‘El Diario de Curwen’, destaca por un formato que mezcla análisis, actualidad y humor, logrando una comunidad sólida en redes. Además, participa en el programa ‘Habla Good’, junto a Jose Luis Rodríguez, Furrey y Tonino.

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Por su parte, Carla Campos-Salazar tiene aproximadamente 25 años. Su labor en el diseño gráfico, la ilustración y el modelaje la posicionó como una figura emergente en el ámbito digital. Desde que oficializaron su relación, la diferencia de edad se mantuvo como un tema recurrente, generando debates en redes sobre la viabilidad de la pareja y los retos de una brecha generacional de una década.

Curwen responde al ampay de Carla Campos y revela qué hará con su relación. Captura: Magaly TV La Firme.
Curwen responde al ampay de Carla Campos y revela qué hará con su relación. Captura: Magaly TV La Firme.

El compromiso llegó a finales de 2025 en Punta Cana y la pareja ya había empezado a organizar su boda para el año siguiente. La noticia se recibió con felicitaciones y cuestionamientos, principalmente en torno a la distancia de edades y la presión mediática que rodea a figuras públicas. A pesar de los comentarios, ambos reflejaron confianza en su vínculo y continuaron con los preparativos para el enlace.

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Las imágenes de Carla Campos-Salazar en una discoteca

La situación dio un giro cuando Magaly TV, La Firme difundió imágenes recientes de Carla Campos-Salazar durante una salida nocturna en una discoteca de Miraflores. El programa mostró a la joven cerca de las 3 de la madrugada junto a un hombre identificado como ‘Grimy’. En los videos, Campos-Salazar aparece bailando, abrazando y cantando con entusiasmo junto a su acompañante, lo que provocó reacciones inmediatas en redes sociales.

Diversos fragmentos del material audiovisual exhiben a Campos-Salazar abrazada al cuello del joven y coreando la canción “Haces que yo pierda la cabeza por ti”. En otro momento, ‘Grimy’ coloca una mano en la cintura de la diseñadora, mientras ambos siguen bailando muy juntos. El registro también muestra a la joven acercándose y poniendo las manos sobre el rostro del hombre, generando especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre ambos.

El programa 'Magaly TV, la firme' presenta imágenes exclusivas de la novia del youtuber Curwen, Carla, en situaciones muy cariñosas con otro hombre en una discoteca de Miraflores, a pesar de estar comprometida. ATV/ Magaly TV La Firme.

La difusión de las imágenes renovó la controversia en torno a la pareja y puso en duda la continuidad del compromiso. Aunque las imágenes muestran una evidente cercanía, el material no registra con claridad un beso entre Campos-Salazar y su acompañante.

Hasta el momento, Curwen y Campos-Salazar no se han pronunciado públicamente sobre las imágenes ni sobre el estado actual de su relación. El público permanece atento a cualquier declaración oficial, mientras la diferencia de edad y la exposición mediática continúan siendo temas de conversación en el entorno digital.

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