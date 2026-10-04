Lima Sur: exhortan a inmunizar gratis contra el sarampión a los menores de 10 años

FILE PHOTO: A nurse gives a measles vaccine to a person as health authorities said that Jalisco faces a growing outbreak, mandated masks in basic education campuses and recommended them in higher secondary and secondary education campuses, in Guadalajara, Mexico, February 8, 2026. REUTERS/Michelle Freyria/File Photo

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El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Sur, exhortó a los padres de familia a inmunizar a sus hijos contra el sarampión, en especial si son menores de 10 años. La convocatoria se enmarca en el esquema nacional de vacunación y la dosis se aplica de manera gratuita en los centros de salud de la jurisdicción.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa. El virus se propaga con facilidad por el aire cuando una persona infectada tose o estornuda, y puede comprometer de forma seria la salud de los niños, así como de las personas que tienen el esquema de vacunación incompleto.

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Familias de Lambayeque hacen fila frente a un puesto móvil del Ministerio de Salud de Perú para una jornada de vacunación comunitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los síntomas más comunes de esta infección viral figuran la fiebre alta, manchas rojas en el cuerpo que comienzan en la cabeza y se extienden al resto del organismo, ojos llorosos y enrojecidos, tos persistente y secreción nasal. Ante la presencia de estos signos en un menor, la recomendación es acudir al centro de salud más próximo al domicilio para recibir atención médica oportuna.

El diagnóstico temprano resulta fundamental para evitar complicaciones graves. Entre ellas, diarrea intensa que causa deshidratación rápida y pone en riesgo a lactantes y niños pequeños, infecciones del oído, cuadros graves de neumonía y encefalitis, una inflamación aguda del cerebro que puede dejar secuelas neurológicas permanentes e, incluso, derivar en la muerte del paciente.

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Una brigada del Ministerio de Salud de Perú vacuna a un niño en una vivienda rural de Lambayeque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema de vacunación contempla tres grupos según la edad

Para asegurar la protección de los menores de edad y de las poblaciones vulnerables, DIRIS Lima Sur subrayó la importancia de cumplir con la cartilla de vacunación vigente. El esquema regular de vacunación infantil, que corresponde a la vacuna SPR (contra sarampión, paperas y rubéola), establece la aplicación obligatoria de dos dosis dirigidas a niños y niñas: la primera se administra a los 12 meses de edad y la segunda, denominada refuerzo, a los 18 meses.

Para la población infantil que se ubica entre los 12 meses y los 10 años de edad, y que no registre ninguna dosis previa contra esta enfermedad, corresponde la aplicación de una dosis única SPR. Este grupo etario constituye uno de los focos principales de la campaña de inmunización impulsada por la entidad sanitaria, dado que representa a los menores que podrían haber quedado fuera del esquema regular en los primeros años de vida.

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Personas de diferentes edades hacen fila frente a un puesto de vacunación móvil del Ministerio de Salud de Perú para recibir la vacuna en una campaña comunitaria al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existe una dosis especial para bebés de 6 a 12 meses

La DIRIS Lima Sur también contempla una medida de protección temprana para los bebés de 6 a 12 meses de edad, conocida como dosis cero. Esta inoculación SPR está dirigida de manera exclusiva a los lactantes que residen en los departamentos priorizados por las autoridades sanitarias debido a la transmisión activa de la enfermedad o al riesgo de diseminación en esas zonas.

Esta dosis adicional no reemplaza las inmunizaciones obligatorias correspondientes a los 12 y 18 meses de edad. Se trata de un refuerzo complementario que busca blindar a los lactantes durante un período en el que todavía no han recibido las dosis regulares del esquema nacional, por lo que de igual forma deberán completar las aplicaciones posteriores en las edades establecidas.

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Una mano enguantada con una jeringa se prepara para vacunar a un niño, junto a una credencial oficial del Ministerio de Salud de Perú sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades recomiendan evitar la automedicación

La DIRIS Lima Sur remarcó que, ante la presencia de síntomas compatibles con el sarampión, los padres no deben automedicar a sus hijos. La indicación es acudir de inmediato al centro de salud más cercano, donde el personal especializado brindará la atención oportuna y las indicaciones necesarias para el manejo del cuadro clínico.

La entidad recomendó, además, evitar acudir directamente a un hospital, ya que el sarampión es altamente contagioso y puede propagarse con rapidez en salas de espera y áreas comunes. El centro de salud constituye el primer nivel de atención y la puerta de entrada al sistema sanitario: allí se brinda orientación, diagnóstico y tratamiento sin exponer a otros pacientes a un posible contagio.

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