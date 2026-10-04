Perú

Jaime Bayly critica a Rafael López Aliaga por comentarios homofóbicos contra Carlos Bruce: “¡Miseria moral!"

El periodista se refirió a las palabras del candidato, quien tuvo desatinados comentarios hacia su contrincante

El periodista Jaime Bayly habla ante la cámara sobre el político peruano Rafael López Aliaga. Durante la grabación, Bayly expone sus opiniones respecto a las declaraciones y posturas de dicho político en el contexto peruano.
Guardar

Jaime Bayly criticó a Rafael López Aliaga por las expresiones que dirigió contra Carlos Bruce en plena campaña de las Elecciones municipales 2026. El periodista rechazó el tono de las declaraciones del líder de Renovación Popular y las vinculó con un discurso homofóbico.

La controversia comenzó después de que López Aliaga se refiriera a Bruce, candidato de Somos Perú, como “bebita maleducada y caprichosa”. La frase, que aludió a la vida privada del exministro, provocó cuestionamientos en la recta final de la disputa por la Alcaldía de Lima.

PUBLICIDAD

Bayly abordó ese episodio en uno de los videos que publicó en su canal de YouTube. El conductor centró sus críticas en el lenguaje utilizado por el actual burgomaestre de Lima contra uno de sus rivales electorales.

“¡Qué nivel, lenguaje y miseria moral la de López Aliaga, por Dios!”, expresó el periodista. Luego añadió: “¡A mí me da vergüenza que el Perú tenga políticos como él!”.
Jaime Bayly con un gorro a la izquierda y Rafael López Aliaga sosteniendo un micrófono a la derecha
El escritor Jaime Bayly cuestionó las recientes declaraciones del político Rafael López Aliaga referidas a Carlos Bruce.

El pronunciamiento se conoció cuando los candidatos intensifican sus actividades antes de la jornada electoral. López Aliaga, Bruce, Francis Allison, Daniel Urresti y Susel Paredes figuran entre los postulantes que buscan el voto de los ciudadanos de Lima.

Los enfrentamientos verbales han ocupado parte de la campaña municipal. En este caso, las palabras de López Aliaga contra Bruce abrieron un debate sobre los límites de los ataques personales y las referencias a la orientación sexual de los candidatos.

PUBLICIDAD

Jaime Bayly cuestiona a los electores de Rafael López Aliaga

En el mismo video, Jaime Bayly extendió sus cuestionamientos a quienes apoyan la candidatura de Rafael López Aliaga. El escritor consideró que ese respaldo implica avalar una posición de rechazo contra las personas por su identidad sexual.

Todo el que vote por López Aliaga está votando por un discurso miserable, venenoso, de odiar al prójimo solo por su identidad sexual”, afirmó en su espacio de YouTube.

El periodista sostuvo que esa postura debe ser rechazada en el debate político. “Es un voto homofóbico y todo voto homofóbico es repudiable como un voto racista”, manifestó.

Jaime Bayly con gorro tejido impreso y chaqueta oscura, sentado frente a una planta de interior y cortinas de tono claro
El periodista Jaime Bayly se dirige a su audiencia para opinar sobre los comentarios emitidos por Rafael López Aliaga contra Carlos Bruce.

Las declaraciones de Bayly se sumaron a las reacciones surgidas tras el cruce entre el candidato de Renovación Popular y el representante de Somos Perú. La polémica se instaló en los últimos días de una campaña marcada por mensajes confrontativos entre los aspirantes al gobierno municipal.

Bayly también cuestionó la religiosidad que López Aliaga ha manifestado en público. El conductor planteó que esa identificación no guarda relación con los comentarios que atribuyó al candidato.

“Y después dice que es religioso. ¡Qué miedo dan los fanáticos religiosos!”, señaló. A continuación, afirmó que ese tipo de fanatismo puede llevar a denigrar a otras personas con “mezquindad”.

Rafael López Aliaga

El periodista cerró su comentario con una definición sobre el resultado electoral que espera para Lima. “Ojalá gane cualquier otro candidato que no sea Rafael López Aliaga”, declaró.

El intercambio entre López Aliaga y Bruce volvió a poner el foco sobre el tono de la campaña por la Municipalidad Metropolitana de Lima, a pocos días de que los electores acudan a las urnas.

Temas Relacionados

Jaime BaylyRafael López AliagaCarlos Bruceperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luis Galarreta, Fernando Rospigliosi y José Chlimper, los que Keiko Fujimori debería dejar de escuchar, según encuesta

La Encuesta del Poder 2026 ubica a los tres dirigentes entre las principales menciones de los consultados sobre el entorno de la presidenta

Luis Galarreta, Fernando Rospigliosi y José Chlimper, los que Keiko Fujimori debería dejar de escuchar, según encuesta

JNE excluye al candidato de Renovación Popular para la alcaldía de SJL en el último día posible

Quienes acudieron a las urnas pensando que votaron por Américo Zegarra, en realidad votaron por la candidata a primera regidora Angela Yesli Bravo Huaman

JNE excluye al candidato de Renovación Popular para la alcaldía de SJL en el último día posible

Resultados ONPE EN VIVO: cifras oficiales por elecciones a la alcaldía de Lima de hoy domingo 4 de octubre de 2026

La entidad electoral difundirá las cifras iniciales de los comicios regionales y municipales del domingo conforme los centros de cómputo reciban actas de más de 13.000 locales habilitados en el país

Resultados ONPE EN VIVO: cifras oficiales por elecciones a la alcaldía de Lima de hoy domingo 4 de octubre de 2026

Flash electoral de Ipsos y Datum EN VIVO: Resultados a boca de urna para la Alcaldía de Lima

¿Quién será el próximo alcalde de Lima? Desde las 5:00 p. m., conoce el flash electoral de Ipsos y Datum y sigue el avance de los resultados oficiales de la ONPE

Flash electoral de Ipsos y Datum EN VIVO: Resultados a boca de urna para la Alcaldía de Lima

Fabrizio Acerbi y el balance de Universitario tras ser subcampeón de la Copa Brasilia: “Nos sentimos muy ganadores”

El dirigente de las ‘pumas’ compartió conclusiones positivas de la participación del equipo en Brasil y destacó el nivel mostrado ante rivales de jerarquía: “Superó las expectativas”

Fabrizio Acerbi y el balance de Universitario tras ser subcampeón de la Copa Brasilia: “Nos sentimos muy ganadores”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Luis Galarreta, Fernando Rospigliosi y José Chlimper, los que Keiko Fujimori debería dejar de escuchar, según encuesta

Luis Galarreta, Fernando Rospigliosi y José Chlimper, los que Keiko Fujimori debería dejar de escuchar, según encuesta

JNE excluye al candidato de Renovación Popular para la alcaldía de SJL en el último día posible

ERM 2026: link de la ONPE para seguir los resultados oficiales

Carlos Álvarez sobre López Aliaga: “No estoy en esta alianza buscando un cargo”

No todos los miembros de mesa tendrán día libre no compensable: ¿Quiénes sí tendrán ‘feriado?

ENTRETENIMIENTO

Murió ‘Pascualillo’ Coronado, ‘Rey de la Carretera Central’, a los 67 años tras una larga lucha contra el cáncer

Murió ‘Pascualillo’ Coronado, ‘Rey de la Carretera Central’, a los 67 años tras una larga lucha contra el cáncer

BTS en Lima: Fans acampan en los exteriores del Estadio San Marcos pese a las elecciones

Sheyla Rojas aparece en el desayuno electoral de Joaquín Ramírez en Cajamarca: “Listo para emitir su voto”

Edwin Sierra cumple su deber cívico como presidente de mesa en las Elecciones 2026: “Manden juane”

Verónica Linares bromea con la edad de Federico Salazar en las Elecciones 2026: “Pronto ya no vas a tener que votar”

DEPORTES

Fabrizio Acerbi y el balance de Universitario tras ser subcampeón de la Copa Brasilia: “Nos sentimos muy ganadores”

Fabrizio Acerbi y el balance de Universitario tras ser subcampeón de la Copa Brasilia: “Nos sentimos muy ganadores”

Jorge Cazulo debutó como DT en la Primera División de Uruguay y se reencontró con otro exSporting Cristal

Partidos de hoy, domingo 4 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Jugador de Canadá reveló cómo superó a Marcos López en victoria de Canadá ante Perú: “Pudimos haber marcado más goles”

La fulminante crítica de Eddie Fleischman tras derrota de Perú ante Canadá: “Imagen deplorable, pudo ser un 0-4 sin problema”