Jaime Bayly critica a Rafael López Aliaga por comentarios homofóbicos contra Carlos Bruce: “¡Miseria moral!"

El periodista Jaime Bayly habla ante la cámara sobre el político peruano Rafael López Aliaga. Durante la grabación, Bayly expone sus opiniones respecto a las declaraciones y posturas de dicho político en el contexto peruano.

Guardar

Jaime Bayly criticó a Rafael López Aliaga por las expresiones que dirigió contra Carlos Bruce en plena campaña de las Elecciones municipales 2026. El periodista rechazó el tono de las declaraciones del líder de Renovación Popular y las vinculó con un discurso homofóbico.

La controversia comenzó después de que López Aliaga se refiriera a Bruce, candidato de Somos Perú, como “bebita maleducada y caprichosa”. La frase, que aludió a la vida privada del exministro, provocó cuestionamientos en la recta final de la disputa por la Alcaldía de Lima.

PUBLICIDAD

Bayly abordó ese episodio en uno de los videos que publicó en su canal de YouTube. El conductor centró sus críticas en el lenguaje utilizado por el actual burgomaestre de Lima contra uno de sus rivales electorales.

“¡Qué nivel, lenguaje y miseria moral la de López Aliaga, por Dios!”, expresó el periodista. Luego añadió: “¡A mí me da vergüenza que el Perú tenga políticos como él!”.

El escritor Jaime Bayly cuestionó las recientes declaraciones del político Rafael López Aliaga referidas a Carlos Bruce.

El pronunciamiento se conoció cuando los candidatos intensifican sus actividades antes de la jornada electoral. López Aliaga, Bruce, Francis Allison, Daniel Urresti y Susel Paredes figuran entre los postulantes que buscan el voto de los ciudadanos de Lima.

Los enfrentamientos verbales han ocupado parte de la campaña municipal. En este caso, las palabras de López Aliaga contra Bruce abrieron un debate sobre los límites de los ataques personales y las referencias a la orientación sexual de los candidatos.

PUBLICIDAD

Jaime Bayly cuestiona a los electores de Rafael López Aliaga

En el mismo video, Jaime Bayly extendió sus cuestionamientos a quienes apoyan la candidatura de Rafael López Aliaga. El escritor consideró que ese respaldo implica avalar una posición de rechazo contra las personas por su identidad sexual.

“Todo el que vote por López Aliaga está votando por un discurso miserable, venenoso, de odiar al prójimo solo por su identidad sexual”, afirmó en su espacio de YouTube.

El periodista sostuvo que esa postura debe ser rechazada en el debate político. “Es un voto homofóbico y todo voto homofóbico es repudiable como un voto racista”, manifestó.

El periodista Jaime Bayly se dirige a su audiencia para opinar sobre los comentarios emitidos por Rafael López Aliaga contra Carlos Bruce.

Las declaraciones de Bayly se sumaron a las reacciones surgidas tras el cruce entre el candidato de Renovación Popular y el representante de Somos Perú. La polémica se instaló en los últimos días de una campaña marcada por mensajes confrontativos entre los aspirantes al gobierno municipal.

PUBLICIDAD

Bayly también cuestionó la religiosidad que López Aliaga ha manifestado en público. El conductor planteó que esa identificación no guarda relación con los comentarios que atribuyó al candidato.

“Y después dice que es religioso. ¡Qué miedo dan los fanáticos religiosos!”, señaló. A continuación, afirmó que ese tipo de fanatismo puede llevar a denigrar a otras personas con “mezquindad”.

El periodista cerró su comentario con una definición sobre el resultado electoral que espera para Lima. “Ojalá gane cualquier otro candidato que no sea Rafael López Aliaga”, declaró.

El intercambio entre López Aliaga y Bruce volvió a poner el foco sobre el tono de la campaña por la Municipalidad Metropolitana de Lima, a pocos días de que los electores acudan a las urnas.

PUBLICIDAD