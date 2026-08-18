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Curwen y Carla Campos-Salazar: la historia de amor que nació en TikTok y enfrenta rumores de infidelidad tras un ampay en Miraflores

El periodista y la joven diseñaora sorprendieron con su rápido compromiso a pocos meses de iniciar su romance

La historia de amor de Curwen y Carla Campos-Salazar manchada por supuestas infidelidades
La historia de amor de Curwen y Carla Campos-Salazar manchada por supuestas infidelidades
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La historia de amor de Curwen y Carla Campos-Salazar ha estado marcada por la exposición pública y la atención constante de sus seguidores en plataformas digitales. La pareja, una de las más comentadas en el entorno del entretenimiento digital peruano, ha enfrentado episodios de rumores y controversia relacionados con supuestas infidelidades, lo que ha generado debate en redes sociales y les ha exigido responder de manera directa a la opinión pública.

El inicio de la relación entre Carla Campos-Salazar y Víctor Caballero —más conocido como Curwen— se dio en el entorno digital. La diseñadora gráfica relató que conoció al streamer a través de un video en TikTok que la sorprendió por su espontaneidad.

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“Yo un día estaba en TikTok y veo el video donde este hombre está renegando de las mayonesas (de una empresa de comida rápida). Lo veo y dije: ¿quién es este hombre? Me encantó como renegaba y pues lo seguí. Lancé ahí mi maicito. Luego el hombre respondió mi historia, bueno un meme que puse en mi historia y luego me reaccionó otra historia y así. Nos conocimos por TikTok”, contó Carla. Fue ella quien dio el primer paso y, tras varias interacciones, el vínculo pasó del plano virtual al personal.

Curwen anuncia en vivo su boda con Carla Campos-Salazar y desata la euforia en ‘Habla Good’: “El otro año me caso”.
Curwen anuncia en vivo su boda con Carla Campos-Salazar y desata la euforia en ‘Habla Good’: “El otro año me caso”.

A principios de 2025, la pareja oficializó su relación y comenzó a compartir momentos juntos en redes sociales. La diferencia de edad —con cerca de once años entre ambos— se convirtió en uno de los temas más comentados por sus seguidores, aunque ambos han reafirmado públicamente que esta brecha no significa un obstáculo para su proyecto de vida.

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El compromiso y el anuncio de boda

La relación dio un giro más formal el 17 de octubre de 2025 durante un viaje a Punta Cana, donde Curwen organizó una propuesta de matrimonio en complicidad con la mejor amiga de Carla. “Carla no sabía que iba a venir, hablé con su mejor amiga. Le pedí que se case conmigo y me dijo que sí”, relató el streamer en su pódcast. Después de recibir el anillo, Carla compartió imágenes del compromiso y la noticia generó reacciones inmediatas en su entorno digital.

Pocos días antes de la pedida de mano, Curwen ya había adelantado en vivo sus intenciones de casarse al año siguiente. “El otro año me caso con Carla”, anunció en el programa que conduce junto a sus colegas. Así, la expectativa sobre la boda se instaló entre sus seguidores, quienes siguieron de cerca la evolución de la relación.

Curwen le pidió matrimonio a Carla Campos-Salazar en Punta Cana.
Curwen le pidió matrimonio a Carla Campos-Salazar en Punta Cana.

Polémicas y rumores de infidelidad

En mayo de 2026, circuló en redes sociales un video en el que Carla Campos-Salazar aparecía bailando con otro hombre. Algunos usuarios interpretaron el material como una supuesta infidelidad. Carla respondió a estas acusaciones a través de Instagram: “Y lo peor es que es un video antiguo donde yo no estaba con nadie y yo solo fui una mujer saliendo con su grupo de amigos”. De esta forma, la diseñadora desmintió cualquier vínculo de las imágenes con el presente de su relación y destacó que el clip era anterior a su compromiso.

Un primer plano de Carla Campos Salazar con cabello castaño, luciendo una gorra tweed gris y blanca y una chaqueta negra. Mirada directa a la cámara
Campos Salazar rechazó las críticas y explicó que solo se trató de una salida de amigos.

El ampay en Miraflores y la reacción de la pareja

La tensión mediática se elevó en agosto de 2026, cuando un programa de televisión difundió imágenes inéditas de Carla Campos-Salazar en una discoteca de Miraflores. El registro, grabado durante la madrugada, la mostraba junto a un hombre identificado como “Grimy”. Las cámaras la captaron bailando, abrazando y cantando con entusiasmo mientras sonaba música en el local.

Varios fragmentos del video exhibieron a Carla tomada del cuello de “Grimy”, coreando la canción “Haces que yo pierda la cabeza por ti”, mientras en otras escenas él colocaba la mano en la cintura de la diseñadora. El acercamiento entre ambos se volvió tema inmediato de conversación en redes sociales.

La difusión del contenido generó especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre Carla y el acompañante. Algunos usuarios interpretaron que existía mayor intimidad, aunque el material no evidenciaba de manera concluyente un beso. El video avivó la polémica en torno a la continuidad del compromiso entre Curwen y Carla, incrementando la presión sobre ambos para pronunciarse.

El programa 'Magaly TV, la firme' presenta imágenes exclusivas de la novia del youtuber Curwen, Carla, en situaciones muy cariñosas con otro hombre en una discoteca de Miraflores, a pesar de estar comprometida. ATV/ Magaly TV La Firme.

Ante las imágenes, Curwen fue consultado sobre su opinión y reconoció saber quién era el acompañante de su pareja. Explicó que “Grimy” es un amigo de Carla, y negó cualquier indicio de infidelidad. El streamer también aclaró que no asistió a la discoteca esa noche porque prefirió quedarse en casa. Insistió en que las imágenes no alteraban su situación sentimental y que la confianza con su pareja se mantiene intacta: “Sí, claro. No es mi flaca, es mi vida. Mi amor, mi vida, mi tesoro, mi todo. Cómo adoro esa mujer”.

La pareja ha insistido en que los rumores y las imágenes fuera de contexto no afectan su confianza ni el futuro de su compromiso. La exposición constante en redes y la atención mediática han hecho que cada episodio relacionado con su intimidad se vuelva tema de discusión, pero tanto Curwen como Carla Campos-Salazar han respondido con declaraciones directas y gestos de respaldo mutuo.

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