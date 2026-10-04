Resultados ONPE EN VIVO: las cifras oficiales de las regiones de las elecciones de hoy 4 de octubre de 2026

Un voto depositado en una urna de la ONPE representa la elección de autoridades municipales y regionales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirma que los primeros resultados oficiales de los 25 gobiernos regionales en disputa comenzarán a publicarse en su plataforma digital a partir de las 5:00 p. m. de este domingo 4 de octubre, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026). El enlace oficial habilitado para la consulta es resultadoelectoral.onpe.gob.pe, un portal que ya funciona para contenido informativo sobre el proceso, pero cuya sección de resultados permanece inactiva hasta el cierre de los centros de votación.

El padrón electoral definitivo que participa de esta jornada asciende a 26.314.724 electores habilitados en todo el país, de los cuales 26.314.648 son ciudadanos peruanos y 76 corresponden a extranjeros residentes que cumplieron los requisitos establecidos para sufragar en las elecciones municipales. La cifra fue elaborada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y fiscalizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que aprobó la relación definitiva de votantes el 5 de junio.

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A nivel nacional, un total de 97.317 candidaturas figuran inscritas para los diferentes cargos en disputa, que incluyen gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, y regidores provinciales y distritales. Entre las autoridades que se eligen este domingo figuran 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.696 alcaldes distritales, además de 10.842 regidores provinciales y distritales.

El mecanismo de conteo sigue el mismo circuito en las 25 regiones del país: los miembros de mesa realizan primero el escrutinio manual en cada local de votación, completan las actas correspondientes y las remiten a los centros de cómputo para su contabilización pública. Por ese motivo, la ONPE advierte que las primeras cifras que se difundan durante la tarde tendrán carácter preliminar, ya que el porcentaje de actas procesadas puede variar de forma significativa entre una región y otra según la velocidad con que lleguen los materiales electorales desde zonas urbanas y rurales.

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Qué regiones podrían definir una segunda vuelta

Un elector deposita su cédula de votación en una urna transparente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales durante un proceso comicial en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya fijó el 29 de noviembre como fecha oficial para una eventual segunda elección regional, un mecanismo que se activa en aquellas circunscripciones donde ninguna fórmula de gobernador y vicegobernador logre superar el 30% de los votos válidos emitidos. La norma electoral vigente establece ese umbral como condición mínima para que un gobierno regional quede definido en primera vuelta, por lo que las regiones que no alcancen ese porcentaje deberán convocar nuevamente a sus electores en noviembre.

Este mecanismo de segunda vuelta aplica de manera exclusiva a la elección de gobernadores regionales y no alcanza a los cargos municipales, donde el candidato con mayor votación asume de manera directa la conducción del municipio, sin necesidad de superar un porcentaje mínimo. Regiones con alta fragmentación de candidaturas, como suele ocurrir en circunscripciones del sur y del oriente del país, son las que históricamente presentan mayor probabilidad de ir a una segunda instancia electoral.

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Cómo se organiza la cédula regional en los comicios

Un panel de la ONPE exhibe los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones regionales y municipales de 2026 en Lima Centro 2, mientras un funcionario fotografía la información. (ONPE)

La cédula de sufragio para la elección regional contempla, en la mayoría de circunscripciones del país, cuatro secciones diferenciadas: gobernador y vicegobernador regional, consejero regional, municipal provincial y municipal distrital. Esta estructura no aplica en Lima Metropolitana, donde los electores no votan por gobernador ni consejeros regionales debido al régimen especial que otorga a la Municipalidad Metropolitana de Lima funciones de gobierno local provincial.

El JNE recuerda que el elector no debe guiarse por fotografías de los candidatos al momento de sufragar, sino identificar el símbolo de la organización política correspondiente en cada una de las secciones de la cédula. Tampoco existe voto preferencial para la elección de consejeros regionales ni de regidores: la votación se realiza sobre la organización política en su conjunto, y la distribución posterior de los escaños se determinará según las reglas electorales aplicables a cada lista.

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El proceso de votación avanza con algunos inconvenientes puntuales

Ciudadanos con equipaje votan en una mesa de la ONPE para ilustrar el voto golondrino en las elecciones regionales y municipales de 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jornada electoral se desarrolla entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m. en todo el territorio nacional, con los miembros de mesa presentes desde las 6:00 a. m. para instalar los locales de votación. Diversas regiones reportan incidencias menores durante las primeras horas de la jornada: en Moquegua se registra ausencia de miembros de mesa en algunos locales, mientras que en La Libertad la Policía Nacional despliega un operativo de seguridad para prevenir incidentes en los exteriores de los centros de sufragio.

En Arequipa, personal del JNE y de la Contraloría realiza labores de limpieza para retirar propaganda política conocida como “mosquitos”, colocada de manera irregular en los alrededores de los locales de votación. La ONPE señala que, pese a estos inconvenientes puntuales, el desarrollo general del proceso avanza con normalidad en la mayoría de las 25 regiones del país.

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Qué sigue tras el cierre de la jornada

Un grupo de electores acude a un aula para emitir su voto en las ánforas de la ONPE para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el cierre de los centros de votación a las 5:00 p. m., comenzará la difusión progresiva de las actas procesadas región por región, un indicador que las autoridades consideran clave para medir el grado de representatividad de los resultados parciales. El organismo insiste en que debe distinguirse entre los primeros resultados que se difundan durante la jornada y el resultado definitivo, ya que una diferencia estrecha entre fórmulas regionales puede modificarse a medida que avance el cómputo de actas.

Para que un gobernador regional sea proclamado de manera oficial en primera vuelta, su fórmula debe superar el umbral del 30% de los votos válidos una vez concluido el procesamiento total de actas, un escrutinio que puede demorar varias semanas en consolidarse pese a que los primeros avances estarán disponibles desde esta tarde en la plataforma digital de la ONPE.

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