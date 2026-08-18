Magaly Medina compara a Curwen con Alejandra Baigorria y Shakira: “Negar lo evidente, allá quien quiere vivir engañado”

La conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ cuestionó la respuesta del creador de contenido, quien negó que las imágenes de Carla Campos con otro hombre representen una infidelidad. ATV/ Magaly TV La Firme.

Guardar

Durante su programa ‘Magaly TV, La Firme’ del 17 de agosto, Magaly Medina cuestionó la reacción de Curwen frente a las imágenes de su novia, Carla Campos, y lo comparó con Alejandra Baigorria y Shakira por, según la conductora, “negar lo evidente”. La periodista ironizó con que el creador de contenido estaría asumiendo una postura de “ciego, sordo y mudo” pese a las escenas difundidas.

El video fue uno de los principales contenidos del programa y mostró a Carla Campos compartiendo y bailando muy cerca de otro hombre durante la madrugada. Según lo presentado por el espacio de ATV, ambos aparecen abrazados y con una evidente cercanía física. Uno de los momentos generó especial controversia porque, desde el ángulo mostrado por el programa, parecía producirse un beso.

PUBLICIDAD

Sin embargo, cuando el equipo de ‘Magaly TV, La Firme’ buscó a Víctor Caballero, Curwen, para conocer su versión, él rechazó que se tratara de un beso en la boca y aseguró que el joven que aparece junto a Carla es su amigo. La respuesta no convenció a Magaly Medina, quien dedicó parte de su comentario a cuestionar cómo estaba interpretando su pareja la situación.

Magaly Medina no le cree a Curwen tras ampay de Carla Campos: “Negar lo evidente”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestionó la versión de Curwen sobre las imágenes

“Bueno, el hombre dice: ‘No, completamente descartado, eso no es infidelidad’”, comenzó diciendo Magaly Medina al referirse a la explicación que había dado Curwen. La conductora planteó entonces una pregunta dirigida a sus televidentes sobre cómo debería calificarse una situación como la que, según ella, se observa en el video.

PUBLICIDAD

“¿Y cómo se le da? ¿Qué nombre se le daría? No sé, hay que hacer una encuesta pública”, comentó. Medina puso énfasis en que, de acuerdo con las imágenes difundidas, Carla Campos aparece durante la madrugada en una discoteca compartiendo de manera muy cercana con otro hombre.

“¿Qué nombre se le daría a que tu enamorada se vaya a una discoteca a tres dieciséis de la mañana, le agarre del cuello, lo bese, lo apapache?”, cuestionó. La periodista también llamó la atención sobre la manera en que ambos aparecen bailando y sobre la posición de las manos del joven durante la escena.

PUBLICIDAD

Magaly Medina no le cree a Curwen tras ampay de Carla Campos: “Negar lo evidente”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Él han visto cuando bailan dónde tiene la mano. No precisamente en la cintura, sino un poquito más abajo”, afirmó. A partir de ello, Magaly sostuvo que, desde su perspectiva, existen comportamientos que una persona comprometida debería considerar antes de tener este tipo de acercamientos con otra persona.

“Hay unas confianzas que una mujer comprometida para matrimonio con alguien, pues no tendría que estar haciendo”, manifestó. La conductora aclaró así el enfoque de su crítica: no se limitó a determinar si hubo o no un beso, sino que cuestionó el comportamiento que muestran las imágenes y la manera en que Curwen decidió interpretarlo.

PUBLICIDAD

Magaly Medina no le cree a Curwen tras ampay de Carla Campos: “Negar lo evidente”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Eso es más que una falta de respeto”, sostuvo Magaly

Uno de los comentarios más contundentes de la conductora llegó cuando calificó la escena como una situación que, a su juicio, iba más allá de una simple conducta cuestionable. “Yo diría, eso es más que una falta de respeto”, expresó Magaly.

Medina recordó que, según lo que se conoce públicamente, Curwen y Carla Campos mantienen una relación y tienen planes de matrimonio. Por ello, consideró que el contexto hacía todavía más relevante la cercanía mostrada en el video.

“Porque si tú tienes un enamorado que te ha dado un anillo, que está en su casa durmiendo o porque es un aburrido y no le gustan las discotecas, las fiestas, pero no le faltas el respeto de esa manera”, comentó. La conductora cuestionó además que el hecho ocurriera en un lugar público, donde otras personas podían registrar las imágenes.

PUBLICIDAD

“Porque además el tipo es medianamente conocido en streaming y lógicamente que hay gente que va a decir: ‘Miren qué está haciendo la novia de este chico, Kurwen’”, señaló.

Magaly Medina no le cree a Curwen tras ampay de Carla Campos: “Negar lo evidente”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona que Curwen descarte una infidelidad

Durante su comentario, la conductora volvió sobre una de las frases que más llamó su atención de la respuesta de Curwen: que una infidelidad estaba “completamente descartada”. Medina reprodujo la postura del creador de contenido y cuestionó la manera en que había decidido asumir las imágenes. “Ahora, él dice: ‘No, no, no, completamente descartado. ¿Tú sabes lo que sería que me pongan a mí los cuernos? Tremenda pepa, ¿no? Tremenda pepa’”, comentó.

PUBLICIDAD

Según la versión recogida por el programa, Curwen también había señalado que existía gente interesada en que su relación terminara mal. “Es que la gente quiere que ella me engañe”, recordó Medina.

Frente a ello, la conductora respondió que el programa no habría buscado provocar una situación de ese tipo. “Nosotros no queremos nada. Encontramos esto y ahí está”, sostuvo.

Magaly explicó que, según su relato, cuando el equipo encontró las imágenes ni siquiera sabía inicialmente quién era la mujer que aparecía en ellas. “Y ni siquiera sabíamos quién era la chica. Dije: ‘Cuando vimos así, ¿quién es esta chica?’”, contó.

PUBLICIDAD

Magaly Medina no le cree a Curwen tras ampay de Carla Campos: “Negar lo evidente”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina: “Negar lo evidente”

La conductora continuó con una crítica más amplia hacia quienes, según su percepción, prefieren restar importancia a imágenes que consideran comprometedoras.

“A veces vivir en el oscurantismo es siempre mejor y negar lo evidente también”, afirmó. Sin embargo, inmediatamente llevó su comentario al terreno de las consecuencias que puede tener una situación de este tipo dentro de una relación.

“Pero las humillaciones públicas me parece que no deberían de ser pasadas tan a la ligera o como si uno se tomara un vaso de agua”, señaló.

Magaly Medina no le cree a Curwen tras ampay de Carla Campos: “Negar lo evidente”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly analiza la cercanía entre Carla Campos y Alonso Grimaldo

Otro aspecto que llamó la atención de Medina fue la diferencia de estilos entre Curwen y el hombre que aparece junto a Carla. “Veo al otro chico y digo: ‘Claro, la mocosa tiene veinticuatro años, ¿no? Le gusta divertirse y tiene un amigo, ¿no? Que le va con ella a las fiestas’”, comentó.

PUBLICIDAD

La conductora hizo referencia también a las diferencias físicas y de apariencia entre ambos hombres, en uno de los momentos más irónicos de su comentario. “Que por supuesto tiene un look diferente al de este chico de las redes. Nada que ver con el chico de las redes”, dijo.

Incluso lanzó una interpretación sarcástica de la situación: “La chica dice: ‘Bueno, pues este me da el anillo, pero con este me divierto’”. La frase provocó risas en el set mientras Medina continuaba describiendo su percepción de las imágenes.

No obstante, la conductora volvió a la pregunta central: si lo ocurrido debía ser considerado o no una infidelidad. “A mí me gustaría que me digan cómo se le dice a esto, porque él dice: ‘¿Esto es una infidelidad? No, completamente descartado’”, señaló. Y cerró ese segmento con una expresión que resumió su postura: “Parece broma, ¿no?”.

Magaly Medina no le cree a Curwen tras ampay de Carla Campos: “Negar lo evidente”. Captura: Magaly TV La Firme.