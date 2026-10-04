Universitario recibió una nueva invitación a la Copa Brasilia apenas terminó su debut: volverá en 2027 tras su gran actuación

Universitario dejó huella en Brasil y recibió una nueva invitación a la Copa Brasilia para 2027. Crédito: Prensa U

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Universitario de Deportes acaba de cerrar su primera experiencia en la Copa Brasilia 2026, pero ya tiene asegurado su regreso al certamen. El cuadro ‘crema’ recibió la invitación para disputar la edición del próximo año, apenas unas horas después de finalizar su campaña en Brasil, donde alcanzó el subcampeonato.

La noticia fue revelada por Fabrizio Acerbi, dirigente de las ‘pumas’, quien contó en entrevista con Central Vóley que el propio presidente de la organización le extendió nuevamente la invitación. Para el representante de la ‘U’, este reconocimiento también refleja el crecimiento que viene teniendo el vóley peruano a nivel internacional.

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“Al final esto es Perú. Yo digo que cuando Alianza sale a competir, es el Perú, y espero que le vaya bien. Cuando va San Martín, Regatas, y nosotros también, porque al final vamos a competir a estos tipos de torneos y ellos nos quieren volver a invitar. Ya me extendía nuevamente la invitación el presidente para el 2027, estando todavía a un año”, señaló.

El conjunto crema llegó a la final de la Copa Brasilia después de protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo. En semifinales derrotó 3-0 a Gerdau Minas, uno de los equipos protagonistas de la Superliga brasileña, y posteriormente disputó una final de cinco sets frente a Fluminense, que terminó quedándose con el título.

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El dirigente Fabrizio Acerbi reveló que la organización extendió nuevamente la propuesta al cuadro crema luego de su destacada actuación en Brasil. (Video: Central Vóley)

La presencia de Universitario también generó un importante interés entre los aficionados brasileños. Acerbi contó que recibió información sobre las cifras de audiencia alcanzadas durante los partidos del equipo y destacó el impacto que tuvo esta participación.

“Me contaba ahorita el encargado de la televisión, con quien me junté, que nunca había tenido el pico de audiencia en esta Copa. Ayer más de 600 mil vistas y hoy en vivo había 75 mil personas, me estaba contando. Entonces, realmente eso a mí me pone la piel de gallina, me enorgullece porque veo que ya el vóley tiene su público, que cada vez tiene más adeptos”, comentó.

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Para Acerbi, este tipo de experiencias también permiten que los clubes peruanos reduzcan la distancia frente a los representantes brasileños y afronten estos encuentros con mayor confianza. “Creo que el vóley peruano ha demostrado que cada vez está un paso más arriba y cada vez ya no mira a Brasil muy por encima. Siguen siendo superiores, pero podemos competirle con un buen trabajo en los partidos”, afirmó.

Universitario ya piensa en la Noche de las Pumas

Después de la experiencia internacional, Universitario tendrá ahora su última actividad antes del inicio de la competencia oficial. El club prepara la Noche de las Pumas, evento en el que presentará a su plantel para la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley y disputará un importante amistoso contra Sancor Seguros Vólei de Brasil.

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“Jugaremos contra otro equipo brasileño que también clasificó a la etapa final de la Superliga. Va a ser muy duro recuperar a las jugadoras que han estado dolidas. Lucía (Magallanes) lamentablemente salió lesionada en el tercer set. No había que forzarla, no había ningún sentido de forzar en esta etapa a ninguna jugadora”, explicó.

Universitario logró subcampeonato en la Copa Brasilia de Vóley 2026. Crédito: Prensa U

El dirigente también aprovechó para invitar a los hinchas de Universitario a acompañar al equipo en esta presentación, que contará con distintas actividades y una producción especial.

“Hay que seguir entrenando e invitar al hincha a que llene el coliseo, quedan muy pocas entradas, quedan menos de mil entradas. Yo espero que realmente ese coliseo estalle, porque va a haber un bonito partido, primero entre Circolo y Rebaza, nuestras divisiones menores. Va a haber show en vivo, van a haber cantantes, va a ser realmente una producción, que lo hablaba con marketing hoy día temprano, una inversión muy grande que ha hecho la U”, sostuvo.

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Finalmente, Acerbi destacó que la actuación en Brasil también permitió mostrar el espíritu que Universitario pretende mantener durante toda la temporada. “Va a haber una producción como nunca ha habido y entonces espero que el hincha no se la pierda y creo que este equipo ha demostrado que representa lo que busca el equipo, que es luchar hasta el último y así va a pasar toda la temporada, que no dude de eso”, concluyó.