Carla Campos, pareja de Curwen, y el video en que fue captada bailando muy cerca de otro hombre en una discoteca: ¿se besaron?

El programa 'Magaly TV, la firme' presenta imágenes exclusivas de la novia del youtuber Curwen, Carla, en situaciones muy cariñosas con otro hombre en una discoteca de Miraflores, a pesar de estar comprometida. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Curwen se encuentra en el centro de la atención luego de que su pareja, Carla Campos Salazar, fuera captada durante una salida nocturna en una discoteca de Miraflores. Las imágenes, difundidas por ‘Magaly TV, La Firme’, muestran a la joven compartiendo un momento de cercanía con otro hombre durante la madrugada y han generado cuestionamientos debido a que, según lo informado en el programa, ambos mantienen una relación sentimental y estarían comprometidos.

Carla Campos, pareja de Curwen: video la muestra bailando muy cerca de otro hombre en una discoteca, ¿se besaron? Captura: Magaly TV La Firme.

El registro fue realizado durante el último fin de semana, cuando la pareja de Víctor Ernesto Caballero acudió a una discoteca miraflorina. De acuerdo con las imágenes difundidas, la joven habría asistido sin Curwen y posteriormente fue captada bailando con un hombre que no sería su pareja.

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La evidente química entre la modelo y su acompañante se convirtió en el centro de atención de la velada. Diversos fragmentos del video muestran cómo compartieron abrazos y bailes muy juntos en la pista. La estrecha relación quedó en evidencia cuando se captó a la pareja coreando con entusiasmo la letra de la canción que ambientaba el establecimiento: “Haces que yo pierda la cabeza por ti”.

El material fue presentado como un nuevo ampay relacionado con una figura conocida de las redes sociales. Esta vez, sin embargo, quien aparece directamente en las imágenes no es Curwen, sino su pareja.

Carla Campos, pareja de Curwen: video la muestra bailando muy cerca de otro hombre en una discoteca, ¿se besaron? Captura: Magaly TV La Firme.

Novia de Curwen fue captada bailando con otro hombre en una discoteca

Según el informe difundido en ATV, Carla Campos llegó sola a una discoteca de Miraflores durante el último fin de semana. Fue en ese establecimiento donde los reporteros registraron su interacción con otro hombre.

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Las imágenes muestran a la joven bailando muy cerca del sujeto. En uno de los momentos registrados, ella aparece abrazada al cuello del hombre, mientras ambos permanecen juntos en medio de la pista de baile.

El joven también aparece colocando una mano en la cintura de Campos mientras continúan bailando. La cercanía entre ambos es el elemento que generó mayor atención en el material difundido.

Carla Campos, pareja de Curwen: video la muestra bailando muy cerca de otro hombre en una discoteca, ¿se besaron? Captura: Magaly TV La Firme.

¿Hay beso?

Posteriormente, las cámaras captaron otro momento en el que Carla se acerca al hombre mientras cantan y permanecen frente a frente. La joven incluso coloca sus manos sobre el rostro del sujeto.

El programa mostró la escena desde diferentes ángulos. Sin embargo, es importante precisar que en las imágenes no se aprecia de manera clara un beso entre ambos, pese a la interpretación realizada durante la presentación del ampay. Por ello, el material permite observar una interacción cercana y afectuosa, pero no confirma por sí solo una infidelidad.

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Carla Campos, pareja de Curwen: video la muestra bailando muy cerca de otro hombre en una discoteca, ¿se besaron? Captura: Magaly TV La Firme.

Las imágenes fueron registradas alrededor de las 3 de la madrugada

Otro detalle que llamó la atención fue la hora en la que se registraron las imágenes. Según el informe televisivo, el encuentro ocurrió aproximadamente a las 3:00 a. m., cuando la fiesta continuaba en la discoteca ubicada en Miraflores.

Para entonces, Carla Campos llevaba varias horas en el establecimiento y ya había sido captada compartiendo con el hombre que aparece en el video.

Carla Campos, pareja de Curwen: video la muestra bailando muy cerca de otro hombre en una discoteca, ¿se besaron? Captura: Magaly TV La Firme.

El programa decidió mostrar diferentes tomas para que los televidentes pudieran observar por sí mismos lo ocurrido y sacar sus propias conclusiones.

La difusión de las imágenes generó interés debido a la relación que Campos mantiene con Curwen, especialmente porque el vínculo habría avanzado hasta un compromiso.

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Carla Campos, pareja de Curwen: video la muestra bailando muy cerca de otro hombre en una discoteca, ¿se besaron? Captura: Magaly TV La Firme.

Curwen y Carla Campos mantienen una relación desde 2025

Carla Campos Salazar es conocida en redes sociales, particularmente por sus publicaciones en TikTok, plataforma en la que comparte contenido relacionado con su vida cotidiana y su relación sentimental.

De acuerdo con la información presentada en televisión, Carla y Curwen mantienen una relación desde febrero de 2025. Durante este tiempo, ambos han mostrado públicamente distintos momentos de su vínculo.

Carla Campos, pareja de Curwen: video la muestra bailando muy cerca de otro hombre en una discoteca, ¿se besaron? Captura: Magaly TV La Firme.

La pareja también habría dado un paso importante en su relación. Según lo señalado en el programa, Curwen le habría entregado un anillo de compromiso a Carla Campos en octubre del año pasado, por lo que existiría un proyecto de matrimonio entre ambos.

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Este dato es precisamente uno de los aspectos que genera mayor repercusión tras la difusión del ampay. Las imágenes de Carla junto al otro hombre aparecen en un contexto en el que, según la información difundida, la pareja no solo mantiene una relación sentimental, sino que estaría comprometida.

Sin embargo, ni las imágenes ni la información difundida permiten establecer por sí solas cuál es la situación actual de la relación o qué ocurrió posteriormente entre ambos.

Carla Campos, pareja de Curwen: video la muestra bailando muy cerca de otro hombre en una discoteca, ¿se besaron? Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué muestran exactamente las imágenes del ampay de Carla Campos?

El material difundido presenta varios momentos protagonizados por Carla Campos y un hombre desconocido para el público. En una de las escenas, ambos aparecen bailando muy cerca. Ella se aproxima al sujeto y llega a colocar sus brazos alrededor de su cuello, mientras continúan con el baile.

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En otra toma, el hombre coloca una mano sobre la cintura de Campos. Ambos permanecen juntos durante varios segundos. La situación continúa cuando la joven se acerca todavía más al hombre mientras conversan y cantan. En determinado momento, ella coloca ambas manos sobre su rostro.

El programa mostró posteriormente imágenes desde otro ángulo. Esto permitió observar con mayor detalle la interacción, aunque tampoco se aprecia claramente un beso. Por ello, el elemento central del ampay no es un beso confirmado, sino el comportamiento cercano y afectuoso que muestran ambos durante la noche.

Carla Campos, pareja de Curwen: video la muestra bailando muy cerca de otro hombre en una discoteca, ¿se besaron? Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestionó el comportamiento de la joven

Tras presentar las imágenes, Magaly Medina expresó su opinión sobre la situación y consideró que el comportamiento mostrado representaría una falta de respeto hacia Curwen. La conductora hizo una comparación con lo que ocurriría si un hombre comprometido fuera captado bailando de una manera similar con otra mujer y sostuvo que, en ese escenario, también sería cuestionado.

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Carla Campos, pareja de Curwen: video la muestra bailando muy cerca de otro hombre en una discoteca, ¿se besaron? Captura: Magaly TV La Firme.

“Total falta de respeto”, fue una de las frases utilizadas por Medina al referirse a las imágenes. Más allá de la opinión de la conductora, el informe dejó como principal elemento las imágenes registradas durante la madrugada en la discoteca de Miraflores.

Hasta el momento, en el material proporcionado, no aparece una declaración de Carla Campos explicando quién es el hombre que aparece en las imágenes.

Carla Campos, pareja de Curwen: video la muestra bailando muy cerca de otro hombre en una discoteca, ¿se besaron? Captura: Magaly TV La Firme.