Fuerza Popular fracasa en Lima Metropolitana: Ninguno de sus candidatos es electo como alcalde

Fuerza Popular fracasa en las municipales tras ganar las presidenciales. EFE/John Reyes

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El partido oficialista Fuerza Popular que lidera la presidenta Keiko Fujimori fracasó rotundamente en Lima Metropolitana debido a que ninguno de los candidatos a alcalde que presentó en estas Elecciones Regionales y Municipales 2026 resultó electo.

El fujimorismo presentó como candidato para la alcaldía metropolitana a Samuel Daza, quien protagonizó un enfrentamiento con Rafael López Aliaga en las últimas semanas de la campaña. Además, Fuerza Popular presentó candidaturas en 17 de 43 distritos.

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Lima Metropolitana

Esta es la lista completa de candidatos del partido oficialista en Lima Metropolitana:

Samuel Daza - Lima Metropolitana Lauro Cristóbal Muñoz Soldevilla - Ancón Henrry Giscard de la Cruz Arana - Breña Belica Julia Bravo Alcántara - Carabayllo María del Rosario Neyra Onofre - Chorrillos Samuel Horacio Guerrero Castillo - Comas Félix Mario Ventura Rivera - El Agustino María Elena Ríos Suárez - Independencia Roberto Antonio Aymar Silva - Jesús María Martín Jorge Luis Guevara Martínez - La Victoria Otilia Merino García - Lince Julián Ramos Méndez - Los Olivos Javier Arturo Baca Condore (candidato a primer regidor) - Lurín Luis Martín Koc Lem Moya - Pucusana Luis Felipe Moreno Torres - Punta Hermosa Anatoly Renán Bedriñana Córdova - San Juan de Miraflores Ricardo Gil Espadín - Villa El Salvador Carlos Walter Mejía Escajadillo - Villa María del Triunfo

De acuerdo con el boca de urna de Datum para América Televisión, ninguno de los 18 candidatos fujimoristas resultó electo, siendo que en varios casos ni siquiera figuran dentro de los 4 postulantes más votados del distrito.

Así quedaron los distritos donde Fuerza Popular presentó candidatos

Lima Metropolitana

Rafael López Aliaga (Renovación Popular) - 31,2% Francis Allison (Avanza País) - 25,2% Carlos Bruce (Somos Perú) - 15,9% Daniel Urresti (Podemos Perú) - 8,7%

Ancón

Pablo Ramos (Renovación Popular) - 28,9% Felipe Arakaki (Podemos) - 24,9% Lauro Muñoz (Fuerza Popular) - 21,3% Víctor Medina (Progresemos) - 12,4%

Breña

Isabel Rodríguez (Renovación Popular) - 24,2% Iván Chang (Avanza País) - 21,9% Rommel Carbajal (Fe en el Perú) - 12,8% Luis Ojeda (Somos Perú) - 11,7%

Carabayllo

Nandy Córdova (Renovación Popular) - 28,9% Juan Espinoza (Avanza País) - 23,5% Rosario Peláez (Somos Perú) - 10,6% Wilmer Valverde (Podemos) - 8,7%

Chorrillos

Roberto Pizarro (Renovación Popular) - 29,2% Ricardo Vásquez (Somos Perú) - 17,0% Richard Cortez (Avanza País) - 13,0% Henry Herrera (Alianza para el Progreso) - 11,2%

Comas

Jean Pool Granados (Renovación Popular) - 28,6% Raúl Díaz (Avanza País) - 22,1% Mónica Acuña (Podemos Perú) - 14,3% Yuriko Niño de Guzmán (Somos Perú) - 9,2%

El Agustino

Richard Soria, primer regidor (Podemos Perú) - 39,4% Víctor Salcedo (Alianza para el Progreso) - 17,8% Irellis Muchaypiña (Avanza País) - 11,9% Carmen Castillo (Renovación Popular) - 9,9%

Independencia

Alfredo Reynaga, primer regidor (Somos Perú) - 25,5% Benigno Calderón (Renovación Popular) - 24,2% Gregorio Quispe (Podemos Perú) - 16,9% José Espejo (Ahora Nación) - 6,3%

Jesús María

Luiz Reátegui (Somos Perú) - 31,9% Enrique Ocrospoma (Avanza País) - 24,8% Daniel Li (Renovación Popular) - 21,8% Jorge Quintana (Acción Popular) - 8,8%

La Victoria

Alberto Moreno (Somos Perú) - 27,6% Susana Saldaña (Renovación Popular) - 27,3%

Lince

José Aliaga (Somos Perú) - 28,3% Mirtha Uribe (Renovación Popular) - 27,4%

Los Olivos

Felipe Castillo A. (Avanza País) - 26,2% Luis Milla (Renovación Popular) - 24,3% Erick Melchor (Somos Perú) - 15,9% Felipe Castillo O., primer regidor (Podemos Perú) - 13,3%

Lurín

Rosa Torrejón (Renovación Popular) - 35,1% Juan Marticorena, primer regidor (Alianza para el Progreso) - 21,8% Bernardo Silva (Somos Perú) - 20,1%

Miraflores (mencionado por contexto)

Jorge Muñoz (Avanza País) - 39,9% Amílcar Cantella (Renovación Popular) - 36,6% Alex Von Ehren (Somos Perú) - 15,5%

San Juan de Miraflores

Luis Mendieta (Alianza para el Progreso) - 22,6% Edgar Mejía (Frente de la Esperanza 2021) - 22,3% Mabel Leandro (Renovación Popular) - 21,0% Eloy Chávez (Somos Perú) - 10,9%

Villa El Salvador

Marcelino Huamán (Alianza para el Progreso) 28,5% Kevin Yñigo (Somos Perú) 24,2% Luis Mozo (Avanza País) 18,9% Alberto Peralta (Renovación Popular) 9,6%

Villa María del Triunfo

David Morales (Avanza País) - 27,4% Robert Ludeña (Renovación Popular) 24,6% Guido Iñigo (Somos Perú) 23,8% Carlos Hinostroza (Podemos Perú) 6,1%

Datum aún no ha dado información sobre boca de urna en Pucusana y Punta Hermosa; sin embargo, dada la tendencia en los otros distritos, los candidatos de Fuerza Popular tampoco lograrían imponerse.

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