Áncash: reportan enfrentamientos y tensión por presuntos “votantes golondrinos” durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Tensión durante la jornada electoral: se reportaron incidentes en distintos puntos de Áncash, principalmente en las provincias de Huari y Mariscal Luzuriaga. Composición: Infobae

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Áncash registra una jornada electoral marcada por incidentes en distintos puntos de la región, luego de que ciudadanos expresaran su rechazo ante la presunta presencia de votantes “golondrinos” en locales de sufragio. Los reclamos derivaron en discusiones, empujones y enfrentamientos entre vecinos y personas señaladas como electores que no residirían en las jurisdicciones donde fueron registrados para votar.

Los hechos se concentran en varios distritos de las provincias de Huari y Mariscal Luzuriaga. Entre los puntos donde se reportaron incidentes figuran Chavín de Huántar, Rahuapampa y Musga, mientras que también se informó de disturbios en Huachis, provincia de Huari, donde ciudadanos solicitaron la intervención de las autoridades para garantizar la seguridad durante las elecciones.

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En algunos sectores, los reclamos ocurrieron en los alrededores de los centros de votación. La situación generó momentos de tensión entre los ciudadanos, con lanzamiento de piedras y empujones reportados en Huachis. En el lugar se encontraban madres de familia con niños, adultos mayores y otros electores que buscaban ingresar a los locales para ejercer su derecho al voto.

La Policía Nacional intervino en algunos de los puntos afectados para controlar los incidentes y resguardar los accesos a los centros de sufragio. Los reclamos están vinculados a la sospecha de que personas que no vivirían de forma permanente en determinados distritos acudirían a votar para favorecer a algún candidato.

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Reclamos por presuntos votantes golondrinos en Cajay

En el distrito de Cajay, provincia de Huari, un grupo de vecinos se congregó cerca de un local de votación para protestar por la presunta presencia de electores que no residirían en la jurisdicción. Los manifestantes sostuvieron que estas personas llegarían al distrito únicamente para participar en las elecciones.

Los ciudadanos expresaron su preocupación porque consideran que esta práctica podría alterar la elección de autoridades locales. Ante los reclamos, efectivos de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar con el objetivo de prevenir nuevos altercados y permitir el desarrollo de la jornada electoral.

Uno de los ciudadanos que participó en la protesta dirigió un pedido a quienes considera votantes golondrinos. “Pedimos a todos los golondrinos que por favor no se acerquen. Que dejen al pueblo a elegir su autoridad”, señaló.

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Enfrentamientos en Chavín de Huántar

En Chavín de Huántar, también en la provincia de Huari, se reportaron enfrentamientos en los exteriores del colegio Carlos Alberto Izaguirre. Los residentes cuestionaron la presunta presencia de electores provenientes de otras jurisdicciones y confrontaron a algunas de las personas señaladas durante la jornada.

La tensión obligó a la Policía Nacional a intervenir en los accesos del centro educativo. Los efectivos realizaron labores de resguardo para evitar que los enfrentamientos afectaran el ingreso de los ciudadanos al local de votación.

Musga y Rahuapampa también registran incidentes

Gritos, empujones y hechos de violencia se han reportado en locales de votación de tres distritos de la región Áncash. En el distrito de Musga, provincia de Mariscal Luzuriaga, ciudadanos reclamaron por la presunta presencia de votantes “golondrinos”, lo que generó enfrentamientos. El búho

En Musga, provincia de Mariscal Luzuriaga, los cuestionamientos por la presunta presencia de electores que no residirían en el distrito también provocaron momentos de tensión. Los reclamos entre ciudadanos derivaron en enfrentamientos durante el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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Una situación similar se reportó en Rahuapampa, provincia de Huari. En este distrito se registraron incidentes relacionados con las acusaciones sobre la presencia de personas que, según los residentes, no vivirían en la jurisdicción.

La presencia policial en estos puntos tuvo como objetivo mantener el orden en los alrededores de los locales de votación y evitar que las disputas entre ciudadanos interfieran con el ejercicio del sufragio.

Huachis reporta empujones y lanzamiento de piedras

Los reclamos se produjeron en zonas de Huari y Mariscal Luzuriaga. En Huachis se reportaron empujones y lanzamiento de piedras, mientras efectivos policiales resguardaron los centros de votación. Exitosa

En Huachis, provincia de Huari, también se reportaron disturbios relacionados con la jornada electoral. De acuerdo con la información difundida desde la zona, se registraron empujones y lanzamiento de piedras en los alrededores de un centro de votación.

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Entre las personas presentes se encontraban familias con menores de edad y adultos mayores. Los ciudadanos solicitaron la presencia de la Policía Nacional y otras autoridades vinculadas al proceso electoral para reforzar la seguridad y permitir que los electores puedan acudir a las urnas sin enfrentamientos.

Reniec reporta casos vinculados al voto golondrino

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reportó alrededor de 38 mil casos relacionados con presuntos votos golondrinos en 18 departamentos del país.

El reporte forma parte del contexto en el que se producen los reclamos registrados en distintos puntos de Áncash. En los distritos afectados, los ciudadanos sostienen que la presencia de personas que no residirían de forma permanente en sus localidades podría influir en los resultados de las elecciones municipales.

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Los incidentes registrados durante la jornada motivaron la intervención de efectivos policiales en los exteriores de algunos centros de votación para controlar los enfrentamientos y resguardar el desarrollo del sufragio.