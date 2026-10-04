Elecciones 2026: Fiscalía registró 79 detenidos por presuntos delitos electorales y 12 por incumplir la ley seca durante la jornada

La Fiscalía de Prevención del Delito reportó 48 detenidos por presuntos delitos vinculados al proceso electoral hasta las 13:30 horas. Difusión

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El Ministerio Público reportó que 79 ciudadanos fueron detenidos por la presunta comisión de delitos de carácter electoral durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, desarrolladas este domingo a nivel nacional. El nuevo balance corresponde al cierre de la jornada de votación y supera el registro difundido durante las primeras horas de los comicios.

El Ministerio Público desplegó más de 6.800 fiscales en los locales de votación a nivel nacional para supervisar el desarrollo de los comicios y atender posibles hechos que pudieran constituir infracciones o delitos. El monitoreo incluyó la actuación ante casos de suplantación de identidad, inducción al voto y reparto de propaganda.

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Cusco concentra la mayor cantidad de personas detenidas, con 12 casos registrados, de acuerdo con el reporte proporcionado por la Fiscalía de Prevención del Delito. Lima Sur ocupa el segundo lugar, con ocho ciudadanos intervenidos por presuntas conductas delictivas vinculadas con el proceso electoral.

El balance también registra seis detenidos en Arequipa y otros seis en Ica, mientras que Tacna y Cajamarca reportan cuatro personas detenidas cada una. Las intervenciones se produjeron por diferentes hechos que podrían constituir delitos electorales y fueron atendidas durante el desarrollo de los comicios.

A este registro se sumaron 12 ciudadanos detenidos por incumplir la prohibición de venta de bebidas alcohólicas. La Fiscalía indicó que sus acciones de control comenzaron desde las cero horas del día anterior, cuando entró en vigencia la ley seca, y permitieron detectar establecimientos que continuaban con el expendio de alcohol pese a la restricción.

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Fiscalía identificó los principales delitos electorales

Una ilustración señala la prohibición de la compra de votos, la retención de documentos y la violencia durante elecciones de la ONPE en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las conductas que fueron objeto de intervención durante la jornada figuran la suplantación de identidad, la inducción al voto y el reparto de propaganda electoral dentro de los supuestos contemplados por la legislación electoral.

Durante el proceso, el fiscal superior Alfonso Barrenechea, coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, explicó que algunas conductas pueden constituir presión sobre los electores. Entre ellas mencionó situaciones en las que una persona recibe amenazas para votar por determinado candidato o cuando se le exige demostrar mediante una fotografía cuál fue su elección.

También se reportaron situaciones relacionadas con el ofrecimiento de dinero a cambio del respaldo a una candidatura. Barrenechea señaló durante la jornada que el Ministerio Público recibió información sobre un caso en el que se ofrecían 100 soles a una persona para votar por un candidato y mostrar una fotografía de su voto.

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La Fiscalía precisó que tanto las amenazas destinadas a condicionar el voto como la entrega o promesa de una ventaja económica pueden configurar conductas delictivas, por lo que corresponde evaluar cada caso de acuerdo con las circunstancias de la intervención.

Doce detenidos por incumplir la ley seca

Los ciudadanos no están impedidos de tomar bebidas alcohólicas durante las elecciones, pero la Ley seca impide que se vendan productos. - Crédito Andina

Además de los ciudadanos detenidos por presuntos delitos electorales, durante la jornada el Ministerio Público reportó 12 personas detenidas por incumplir la prohibición relacionada con la venta de bebidas alcohólicas.

Las acciones de control comenzaron desde las cero horas del día anterior, cuando entró en vigencia la denominada ley seca. Los operativos permitieron detectar establecimientos que continuaban con el expendio de bebidas alcohólicas pese a la restricción establecida para el proceso electoral.

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Barrenechea precisó durante el balance de la jornada que no se registraron reportes de personas que acudieran a votar bajo los efectos del alcohol. Los casos informados correspondieron a establecimientos que continuaban con la venta de bebidas durante el periodo de prohibición.

La Fiscalía también desarrolló acciones de orientación para informar a la ciudadanía sobre las conductas que pueden constituir delitos durante un proceso electoral y sobre la importancia de comunicar cualquier incidencia a las autoridades.

Fiscalía mantiene vigilancia durante la jornada electoral

El despliegue fiscal se mantuvo durante toda la jornada electoral en los distintos locales de votación del país. Los representantes del Ministerio Público participaron en labores de prevención y atención de hechos que pudieran tener relevancia penal.

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En Lima Metropolitana, los fiscales pueden ser identificados por el chaleco azul con la inscripción del Ministerio Público y la medalla institucional. Los electores también pueden comunicar una incidencia al personal policial o militar presente en los centros de votación.

Ante situaciones como una presunta oferta de dinero, amenazas para condicionar el voto, reparto de propaganda o cualquier otra conducta irregular, la Fiscalía recomendó comunicar el hecho de manera inmediata a las autoridades para que pueda ser evaluado y, de corresponder, se realice la intervención respectiva.