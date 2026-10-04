Perú

Elecciones 2026: Fiscalía registró 79 detenidos por presuntos delitos electorales y 12 por incumplir la ley seca durante la jornada

Alfonso Barrenechea informó que las intervenciones se realizaron en flagrancia. Entre los casos figuran suplantación de identidad, inducción al voto y reparto de propaganda

La Fiscalía de Prevención del Delito reportó 48 detenidos por presuntos delitos vinculados al proceso electoral hasta las 13:30 horas. Difusión
La Fiscalía de Prevención del Delito reportó 48 detenidos por presuntos delitos vinculados al proceso electoral hasta las 13:30 horas. Difusión
Guardar

El Ministerio Público reportó que 79 ciudadanos fueron detenidos por la presunta comisión de delitos de carácter electoral durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, desarrolladas este domingo a nivel nacional. El nuevo balance corresponde al cierre de la jornada de votación y supera el registro difundido durante las primeras horas de los comicios.

El Ministerio Público desplegó más de 6.800 fiscales en los locales de votación a nivel nacional para supervisar el desarrollo de los comicios y atender posibles hechos que pudieran constituir infracciones o delitos. El monitoreo incluyó la actuación ante casos de suplantación de identidad, inducción al voto y reparto de propaganda.

PUBLICIDAD

Cusco concentra la mayor cantidad de personas detenidas, con 12 casos registrados, de acuerdo con el reporte proporcionado por la Fiscalía de Prevención del Delito. Lima Sur ocupa el segundo lugar, con ocho ciudadanos intervenidos por presuntas conductas delictivas vinculadas con el proceso electoral.

El balance también registra seis detenidos en Arequipa y otros seis en Ica, mientras que Tacna y Cajamarca reportan cuatro personas detenidas cada una. Las intervenciones se produjeron por diferentes hechos que podrían constituir delitos electorales y fueron atendidas durante el desarrollo de los comicios.

A este registro se sumaron 12 ciudadanos detenidos por incumplir la prohibición de venta de bebidas alcohólicas. La Fiscalía indicó que sus acciones de control comenzaron desde las cero horas del día anterior, cuando entró en vigencia la ley seca, y permitieron detectar establecimientos que continuaban con el expendio de alcohol pese a la restricción.

PUBLICIDAD

Fiscalía identificó los principales delitos electorales

Una ánfora con el logo de la ONPE sobre una mesa, rodeada por tres símbolos de prohibición con dinero, un documento y un arma.
Una ilustración señala la prohibición de la compra de votos, la retención de documentos y la violencia durante elecciones de la ONPE en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las conductas que fueron objeto de intervención durante la jornada figuran la suplantación de identidad, la inducción al voto y el reparto de propaganda electoral dentro de los supuestos contemplados por la legislación electoral.

Durante el proceso, el fiscal superior Alfonso Barrenechea, coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, explicó que algunas conductas pueden constituir presión sobre los electores. Entre ellas mencionó situaciones en las que una persona recibe amenazas para votar por determinado candidato o cuando se le exige demostrar mediante una fotografía cuál fue su elección.

También se reportaron situaciones relacionadas con el ofrecimiento de dinero a cambio del respaldo a una candidatura. Barrenechea señaló durante la jornada que el Ministerio Público recibió información sobre un caso en el que se ofrecían 100 soles a una persona para votar por un candidato y mostrar una fotografía de su voto.

La Fiscalía precisó que tanto las amenazas destinadas a condicionar el voto como la entrega o promesa de una ventaja económica pueden configurar conductas delictivas, por lo que corresponde evaluar cada caso de acuerdo con las circunstancias de la intervención.

Doce detenidos por incumplir la ley seca

aviso de Ley seca en local de venta de bebidas alcohólicas
Los ciudadanos no están impedidos de tomar bebidas alcohólicas durante las elecciones, pero la Ley seca impide que se vendan productos. - Crédito Andina

Además de los ciudadanos detenidos por presuntos delitos electorales, durante la jornada el Ministerio Público reportó 12 personas detenidas por incumplir la prohibición relacionada con la venta de bebidas alcohólicas.

Las acciones de control comenzaron desde las cero horas del día anterior, cuando entró en vigencia la denominada ley seca. Los operativos permitieron detectar establecimientos que continuaban con el expendio de bebidas alcohólicas pese a la restricción establecida para el proceso electoral.

Barrenechea precisó durante el balance de la jornada que no se registraron reportes de personas que acudieran a votar bajo los efectos del alcohol. Los casos informados correspondieron a establecimientos que continuaban con la venta de bebidas durante el periodo de prohibición.

La Fiscalía también desarrolló acciones de orientación para informar a la ciudadanía sobre las conductas que pueden constituir delitos durante un proceso electoral y sobre la importancia de comunicar cualquier incidencia a las autoridades.

Fiscalía mantiene vigilancia durante la jornada electoral

El despliegue fiscal se mantuvo durante toda la jornada electoral en los distintos locales de votación del país. Los representantes del Ministerio Público participaron en labores de prevención y atención de hechos que pudieran tener relevancia penal.

En Lima Metropolitana, los fiscales pueden ser identificados por el chaleco azul con la inscripción del Ministerio Público y la medalla institucional. Los electores también pueden comunicar una incidencia al personal policial o militar presente en los centros de votación.

Ante situaciones como una presunta oferta de dinero, amenazas para condicionar el voto, reparto de propaganda o cualquier otra conducta irregular, la Fiscalía recomendó comunicar el hecho de manera inmediata a las autoridades para que pueda ser evaluado y, de corresponder, se realice la intervención respectiva.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones Regionales y Municipales 2026CuscoTacnaAmazonasperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Flash electoral de Datum EN VIVO: resultados a boca de urna de las Elecciones Regionales 2026

Conoce desde las 5:00 p. m. los primeros resultados a boca de urna de Datum para las 25 regiones del Perú. Sigue el minuto a minuto de la jornada electoral a nivel nacional

Flash electoral de Datum EN VIVO: resultados a boca de urna de las Elecciones Regionales 2026

Resultados de las Elecciones 2026 en el Callao: ¿Quiénes lideran la elección en Bellavista, Ventanilla, La Perla, La Punta y Mi Perú?

Conoce los nombres y agrupaciones políticas de quienes buscan asumir el gobierno municipal en seis de las siete jurisdicciones que conforman la Provincia Constitucional del Callao, según resultados de Datum Internacional

Resultados de las Elecciones 2026 en el Callao: ¿Quiénes lideran la elección en Bellavista, Ventanilla, La Perla, La Punta y Mi Perú?

Urresti tras boca de urna: “López Aliaga no hizo ni hará nada por Lima. Sería inconstitucional que le den credenciales”

El hasta ahora candidato de Podemos Perú cuestionó al organismo electoral por no haber definido antes de los comicios si el líder de Renovación Popular puede volver a asumir la alcaldía de Lima

Urresti tras boca de urna: “López Aliaga no hizo ni hará nada por Lima. Sería inconstitucional que le den credenciales”

Flash electoral de Datum EN VIVO: Resultados a boca de urna de SJL, SMP, Ate, Comas, Miraflores y otros distritos de Lima

Los resultados a boca de urna de Datum Internacional para las alcaldías distritales de Lima ya se conocen

Flash electoral de Datum EN VIVO: Resultados a boca de urna de SJL, SMP, Ate, Comas, Miraflores y otros distritos de Lima

Resultados ONPE EN VIVO: Las cifras oficiales de las regiones de las elecciones de hoy 4 de octubre de 2026

La información inicial podrá consultarse en el portal oficial tras el cierre de los locales, aunque el cómputo variará entre circunscripciones por la llegada de actas desde zonas urbanas y rurales

Resultados ONPE EN VIVO: Las cifras oficiales de las regiones de las elecciones de hoy 4 de octubre de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Urresti tras boca de urna: “López Aliaga no hizo ni hará nada por Lima. Sería inconstitucional que le den credenciales”

Urresti tras boca de urna: “López Aliaga no hizo ni hará nada por Lima. Sería inconstitucional que le den credenciales”

Flash electoral ya salió: Lo que se sabe del boca de urna y resultados de las votaciones

¿Quién ganó en Villa María del Triunfo? Así quedaron los resultados a boca de urna

Resultados a boca de urna en Santiago de Surco: Este es el candidato que ganaría la elección municipal 2026

Resultados a boca de urna en Puente Piedra: conoce quién ganó la alcaldía y los resultados de las Elecciones Municipales 2026 del distrito

ENTRETENIMIENTO

Murió ‘Pascualillo’ Coronado, ‘Rey de la Carretera Central’, a los 67 años tras una larga lucha contra el cáncer

Murió ‘Pascualillo’ Coronado, ‘Rey de la Carretera Central’, a los 67 años tras una larga lucha contra el cáncer

Jaime Bayly critica a Rafael López Aliaga por comentarios homofóbicos contra Carlos Bruce: “¡Miseria moral!"

BTS en Lima: Fans acampan en los exteriores del Estadio San Marcos pese a las elecciones

Sheyla Rojas aparece en el desayuno electoral de Joaquín Ramírez en Cajamarca: “Listo para emitir su voto”

Edwin Sierra cumple su deber cívico como presidente de mesa en las Elecciones 2026: “Manden juane”

DEPORTES

Universitario recibió una nueva invitación a la Copa Brasilia apenas terminó su debut: volverá en 2027 tras su gran actuación

Universitario recibió una nueva invitación a la Copa Brasilia apenas terminó su debut: volverá en 2027 tras su gran actuación

Fabrizio Acerbi y el balance de Universitario tras ser subcampeón de la Copa Brasilia: “Nos sentimos muy ganadores”

Jorge Cazulo debutó como DT en la Primera División de Uruguay y se reencontró con otro exSporting Cristal

Partidos de hoy, domingo 4 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Jugador de Canadá reveló cómo superó a Marcos López en victoria de Canadá ante Perú: “Pudimos haber marcado más goles”