Perú

Elecciones 2026 EN VIVO: últimas noticias, incidencias y resultados de las Municipales y Regionales hoy 4 de octubre

Las Elecciones Municipales y Regionales 2026 se realizan este domingo 4 de octubre en todo el Perú. Sigue en vivo las últimas noticias, incidencias en los locales de votación, instalación de mesas, participación ciudadana y resultados oficiales de la ONPE, además de toda la información que necesitas para votar

Guardar
Una mujer deposita un documento en una urna con el logo de la ONPE, junto a una cabina de votación y un afiche sobre las elecciones 2026
Una ciudadana deposita su cédula en una urna de la ONPE durante el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizan hoy domingo 4 de octubre en todo el Perú. Más de 26 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir a las próximas autoridades regionales, provinciales y distritales que asumirán funciones durante el periodo 2027-2030.

La jornada electoral comprende la elección de gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes provinciales, alcaldes distritales y regidores. La ONPE habilitó información oficial para que los ciudadanos puedan consultar su local de votación, conocer las reglas del proceso y revisar el material electoral.

En esta guía de Elecciones 2026 EN VIVO, encontrarás toda la información que necesitas para acudir a votar este domingo: horario, local de votación, DNI, cédula electoral, multas, miembros de mesa, restricciones y consulta de resultados oficiales.

Prepárate para la jornada electoral de este 4 de octubre. En esta guía te explicamos quiénes deben votar, los horarios, qué documento necesitas y cómo puedes consultar tu local y mesa de sufragio para cumplir con tu deber cívico sin problemas.
05:53 hsHoy

¿A qué hora se inician las Elecciones municipales y regionales 2026?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizan el domingo 4 de octubre, de acuerdo con el cronograma oficial de la ONPE. La jornada de votación está prevista entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Los miembros de mesa deben acudir desde las 6:00 a. m. para instalar las mesas de sufragio y permitir que los electores puedan iniciar la votación a partir de las 7:00 a. m.

En estos comicios se elegirán autoridades para el periodo 2027-2030. La ONPE contempla la elección de 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores, 196 alcaldes provinciales y 1.696 alcaldes distritales, además de consejeros y regidores.

Una representante de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) explica los pasos para votar en las elecciones regionales y municipales. Durante la explicación en un espacio público, detalla el proceso desde la presentación del DNI ante los miembros de mesa, la marcación de la cédula en la cabina secreta y su depósito en el ánfora, hasta la firma y huella dactilar en la lista de electores.
05:53 hsHoy

Antes de salir de casa verifica tu local de votación

Antes de acudir al local, es importante verificar dónde corresponde sufragar. La ONPE habilitó una plataforma oficial para que cada ciudadano consulte su información electoral.

La consulta permite conocer datos como:

  • Local de votación.
  • Dirección del establecimiento.
  • Número de mesa.
  • Número de orden.
  • Condición de miembro de mesa, cuando corresponda.

Consulta aquí tu local de votación en la plataforma oficial de la ONPE.

La recomendación es revisar estos datos antes de salir de casa y guardar la información para evitar confusiones al llegar al establecimiento.

Grupo de personas de espaldas entrando por un portón a un edificio que tiene un cartel con el logo de ONPE.
Varios ciudadanos ingresan a un colegio habilitado como local de votación con la señalización oficial de la ONPE en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:53 hsHoy

¿Qué documentos necesito para votar?

El documento necesario para identificarse ante la mesa de sufragio es el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Para estas elecciones existe además una disposición excepcional relacionada con los documentos vencidos. Reniec informó que los ciudadanos podrán utilizar su DNI vencido para votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La medida busca garantizar el derecho al sufragio de los ciudadanos cuyos documentos hayan caducado o estén próximos a vencer.

¡Marca tu calendario! El 4 de octubre de 2026 se llevarán a cabo las elecciones para renovar más de 13,000 cargos públicos, incluyendo gobernadores, alcaldes y regidores en todo el territorio nacional.
05:53 hsHoy

¿Puedo votar con DNI vencido?

Sí. El DNI vencido puede ser utilizado para votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, de acuerdo con la autorización excepcional comunicada por Reniec.

Sin embargo, esta medida tiene un alcance electoral. El hecho de que el documento pueda utilizarse para votar no significa necesariamente que haya recuperado su vigencia para otros trámites.

Ilustración de un DNI peruano con fecha de vencimiento 12-08-2021 frente a una urna de la ONPE y fila de votantes al fondo bajo la bandera peruana.
Ilustración que muestra un DNI peruano vencido con fecha 12-08-2021 frente a una urna de la ONPE, con siluetas de votantes al fondo, representando la tensión electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:53 hsHoy

¿Puedo votar con una denuncia policial por pérdida del DNI?

La denuncia policial por pérdida o robo del documento no reemplaza al DNI como documento de identificación para sufragar. Por ello, si un ciudadano perdió su documento antes de las elecciones, debe revisar las alternativas habilitadas por Reniec.

05:53 hsHoy

¿Cómo marcar correctamente la cédula de votación?

Una vez que el elector llega a la mesa correspondiente y presenta su DNI, recibirá las cédulas de sufragio correspondientes a las elecciones que debe realizar.

Antes de marcar, debe revisar cuidadosamente las opciones disponibles y seguir las instrucciones oficiales proporcionadas por la ONPE.

La cédula de sufragio fue diseñada específicamente para estas elecciones y permite identificar las organizaciones políticas que participan en cada circunscripción.

Un video informativo elaborado con animaciones muestra los diferentes tipos de votos en el marco de los procesos electorales. A través de gráficos explicativos y la simulación de cédulas de votación, se detallan las características del voto válido, voto cruzado, voto en blanco y voto nulo, especificando las formas correctas e incorrectas de marcar la cédula para evitar la invalidez del sufragio.
05:52 hsHoy

¿Qué pasa si me equivoco al marcar mi voto?

Si el elector comete un error al momento de marcar la cédula, debe tener en cuenta que no corresponde improvisar ni realizar marcas adicionales para intentar corregirlo.

La validez del voto será determinada de acuerdo con las reglas establecidas en la normativa electoral y los criterios aplicables al escrutinio.

Por ello, es recomendable revisar la cédula antes de realizar la marca y utilizar únicamente el mecanismo indicado por la autoridad electoral.

Infografía con esquemas de una cédula electoral, símbolos de partidos políticos, una mano marcando una opción con cruz y una cabina de votación.
La cédula de sufragio para las elecciones municipales y regionales de 2026 organiza las opciones políticas en columnas de colores para facilitar la emisión del voto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:52 hsHoy

¿Cuándo un voto es válido, blanco o nulo?

Un voto válido es aquel que expresa correctamente la voluntad del elector de acuerdo con las reglas electorales.

El voto en blanco se produce cuando el elector no expresa una preferencia electoral en la forma prevista.

El voto nulo se determina cuando la cédula presenta una marca o característica que impide considerarla válida según las disposiciones electorales.

Recomendación: incorporar en esta sección una infografía con ejemplos de voto válido, blanco y nulo utilizando el material oficial de la ONPE.

05:51 hsHoy

¿Cuánto es la multa por no votar?

El voto es obligatorio para los ciudadanos comprendidos por la legislación electoral. Quienes no acudan a votar pueden recibir una multa cuyo monto depende de la clasificación socioeconómica del distrito que figura en el padrón electoral.

Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los montos comunicados por el JNE son:

- No pobre: S/110.00

- Pobre: S/55.00

- Pobre extremo: S/27.50

El JNE también establece una multa de S/ 275 para los miembros de mesa que no cumplen con su función.

Quiénes pueden evitar la multa electoral por no votar en segunda
Quiénes pueden evitar la multa electoral por no votar en segunda| Foto: Gemini IA
05:51 hsHoy

¿Qué pasa si soy miembro de mesa y tampoco voto?

Un ciudadano que fue designado miembro de mesa y no cumple con esa función puede recibir la multa correspondiente al cargo. Si además no acude a votar, puede acumular la sanción por omisión al sufragio.

Por ello, los ciudadanos designados como titulares o suplentes deben verificar previamente su condición y conocer las obligaciones que tendrán durante la jornada.

Una ánfora con el logotipo de la ONPE, una mano depositando un voto, un documento de identidad peruano y gráficos con datos sobre multas
Una infografía de la ONPE informa sobre las multas por no votar y por no ejercer como miembro de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

Elecciones municipales y regionales 2026Elecciones municipales 2026ONPEJNEperu-noticias

Últimas noticias

Resultados ganadores del Gana Diario de este sábado 3 de octubre

¿Se rompió el pozo millonario este sábado? Revise si se convirtió en el afortunado ganador del premio mayor

Resultados ganadores del Gana Diario de este sábado 3 de octubre

Resultados de la Kábala: todos los números ganadores del sábado 3 de octubre de 2026

Como cada sábado, La Tinka da a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Resultados de la Kábala: todos los números ganadores del sábado 3 de octubre de 2026

Áncash: Turista australiano desapareció en la cordillera Huayhuash hace 19 días y la búsqueda sigue sin una ubicación confirmada

El montañista de 30 años inició un circuito el 14 de septiembre y no llegó a los destinos que tenía previstos tras completar la travesía

Áncash: Turista australiano desapareció en la cordillera Huayhuash hace 19 días y la búsqueda sigue sin una ubicación confirmada

Miranda Capurro responde a detractores por su primer protagónico en ‘Amigo, por ahí no es’: “Denme el beneficio de la duda”

La influencer afirmó que su comunidad digital le brinda exposición, pero también la obliga a demostrar con preparación que puede asumir nuevos retos artísticos.

Miranda Capurro responde a detractores por su primer protagónico en ‘Amigo, por ahí no es’: “Denme el beneficio de la duda”

Bailarina acusa de presunta agresión sexual a coreógrafo de Corazón Serrano, Jeremy Iturri

La joven conocida como ‘Amber’ acusó públicamente a Jeremy Iturri de un supuesto caso de agresión sexual y abuso de autoridad ocurrido en 2023.

Bailarina acusa de presunta agresión sexual a coreógrafo de Corazón Serrano, Jeremy Iturri

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cruzaron desde Chile a Neuquén, perdieron el contacto y los rescataron tras quedarse varados en la ruta 23

Cruzaron desde Chile a Neuquén, perdieron el contacto y los rescataron tras quedarse varados en la ruta 23

Institutos penales para la libertad

¿La IA ya es de nivel humano? Depende de qué se entienda por eso

Discapacidad: de la emergencia a la autonomía

El poder de un abrazo: acercarnos al otro puede cambiar el rumbo de la humanidad

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos instó a Etiopía y Eritrea a frenar la escalada con los rebeldes de Tigré y pidió retomar el diálogo

Estados Unidos instó a Etiopía y Eritrea a frenar la escalada con los rebeldes de Tigré y pidió retomar el diálogo

Emmanuel Carrère: “Escribir no te da todos los derechos; no es necesario llegar a viejo para tomar conciencia de cierto límite moral”

Cuenta regresiva para el Nobel de Literatura: las chances argentinas, los favoritos de siempre y todo lo que hay que saber

Familiares denuncian el deterioro de las condiciones de guardabosques mayangnas presos en Nicaragua

La Policía Nacional Civil de Guatemala captura a dos hombres tras el ataque armado contra un repartidor en Ciudad Quetzal

DEPORTES

Pablo Álvarez: “El fútbol te mastica durante 20 años y te escupe a los 35″

Pablo Álvarez: “El fútbol te mastica durante 20 años y te escupe a los 35″

Es la joya de Ferrari y tiene una “velocidad increíble”: quién es el brasileño que está a un paso de debutar en la F1 en lugar de Ocon

El demoledor nocaut del argentino Esteban Ribovics en la UFC: derribó tres veces a su rival y ganó en el primer round

Franco Colapinto largará 21° el GP de Baréin de Fórmula 1 en Malasia

La agenda de la selección argentina tras la goleada ante Burkina Faso y la previa de la despedida de Lionel Messi