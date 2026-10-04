Elecciones 2026 EN VIVO: últimas noticias, incidencias y resultados de las Municipales y Regionales hoy 4 de octubre

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizan hoy domingo 4 de octubre en todo el Perú. Más de 26 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir a las próximas autoridades regionales, provinciales y distritales que asumirán funciones durante el periodo 2027-2030.
La jornada electoral comprende la elección de gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes provinciales, alcaldes distritales y regidores. La ONPE habilitó información oficial para que los ciudadanos puedan consultar su local de votación, conocer las reglas del proceso y revisar el material electoral.
En esta guía de Elecciones 2026 EN VIVO, encontrarás toda la información que necesitas para acudir a votar este domingo: horario, local de votación, DNI, cédula electoral, multas, miembros de mesa, restricciones y consulta de resultados oficiales.
¿A qué hora se inician las Elecciones municipales y regionales 2026?
Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizan el domingo 4 de octubre, de acuerdo con el cronograma oficial de la ONPE. La jornada de votación está prevista entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m.
Los miembros de mesa deben acudir desde las 6:00 a. m. para instalar las mesas de sufragio y permitir que los electores puedan iniciar la votación a partir de las 7:00 a. m.
En estos comicios se elegirán autoridades para el periodo 2027-2030. La ONPE contempla la elección de 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores, 196 alcaldes provinciales y 1.696 alcaldes distritales, además de consejeros y regidores.
Antes de salir de casa verifica tu local de votación
Antes de acudir al local, es importante verificar dónde corresponde sufragar. La ONPE habilitó una plataforma oficial para que cada ciudadano consulte su información electoral.
La consulta permite conocer datos como:
- Local de votación.
- Dirección del establecimiento.
- Número de mesa.
- Número de orden.
- Condición de miembro de mesa, cuando corresponda.
La recomendación es revisar estos datos antes de salir de casa y guardar la información para evitar confusiones al llegar al establecimiento.
¿Qué documentos necesito para votar?
El documento necesario para identificarse ante la mesa de sufragio es el Documento Nacional de Identidad (DNI).
Para estas elecciones existe además una disposición excepcional relacionada con los documentos vencidos. Reniec informó que los ciudadanos podrán utilizar su DNI vencido para votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
La medida busca garantizar el derecho al sufragio de los ciudadanos cuyos documentos hayan caducado o estén próximos a vencer.
¿Puedo votar con DNI vencido?
Sí. El DNI vencido puede ser utilizado para votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, de acuerdo con la autorización excepcional comunicada por Reniec.
Sin embargo, esta medida tiene un alcance electoral. El hecho de que el documento pueda utilizarse para votar no significa necesariamente que haya recuperado su vigencia para otros trámites.
¿Puedo votar con una denuncia policial por pérdida del DNI?
La denuncia policial por pérdida o robo del documento no reemplaza al DNI como documento de identificación para sufragar. Por ello, si un ciudadano perdió su documento antes de las elecciones, debe revisar las alternativas habilitadas por Reniec.
¿Cómo marcar correctamente la cédula de votación?
Una vez que el elector llega a la mesa correspondiente y presenta su DNI, recibirá las cédulas de sufragio correspondientes a las elecciones que debe realizar.
Antes de marcar, debe revisar cuidadosamente las opciones disponibles y seguir las instrucciones oficiales proporcionadas por la ONPE.
La cédula de sufragio fue diseñada específicamente para estas elecciones y permite identificar las organizaciones políticas que participan en cada circunscripción.
¿Qué pasa si me equivoco al marcar mi voto?
Si el elector comete un error al momento de marcar la cédula, debe tener en cuenta que no corresponde improvisar ni realizar marcas adicionales para intentar corregirlo.
La validez del voto será determinada de acuerdo con las reglas establecidas en la normativa electoral y los criterios aplicables al escrutinio.
Por ello, es recomendable revisar la cédula antes de realizar la marca y utilizar únicamente el mecanismo indicado por la autoridad electoral.
¿Cuándo un voto es válido, blanco o nulo?
Un voto válido es aquel que expresa correctamente la voluntad del elector de acuerdo con las reglas electorales.
El voto en blanco se produce cuando el elector no expresa una preferencia electoral en la forma prevista.
El voto nulo se determina cuando la cédula presenta una marca o característica que impide considerarla válida según las disposiciones electorales.
Recomendación: incorporar en esta sección una infografía con ejemplos de voto válido, blanco y nulo utilizando el material oficial de la ONPE.
¿Cuánto es la multa por no votar?
El voto es obligatorio para los ciudadanos comprendidos por la legislación electoral. Quienes no acudan a votar pueden recibir una multa cuyo monto depende de la clasificación socioeconómica del distrito que figura en el padrón electoral.
- No pobre: S/110.00
- Pobre: S/55.00
- Pobre extremo: S/27.50
El JNE también establece una multa de S/ 275 para los miembros de mesa que no cumplen con su función.
¿Qué pasa si soy miembro de mesa y tampoco voto?
Un ciudadano que fue designado miembro de mesa y no cumple con esa función puede recibir la multa correspondiente al cargo. Si además no acude a votar, puede acumular la sanción por omisión al sufragio.
Por ello, los ciudadanos designados como titulares o suplentes deben verificar previamente su condición y conocer las obligaciones que tendrán durante la jornada.