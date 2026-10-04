Elecciones 2026 EN VIVO: últimas noticias, incidencias y resultados de las Municipales y Regionales hoy 4 de octubre

Una ciudadana deposita su cédula en una urna de la ONPE durante el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizan hoy domingo 4 de octubre en todo el Perú. Más de 26 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir a las próximas autoridades regionales, provinciales y distritales que asumirán funciones durante el periodo 2027-2030.

La jornada electoral comprende la elección de gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes provinciales, alcaldes distritales y regidores. La ONPE habilitó información oficial para que los ciudadanos puedan consultar su local de votación, conocer las reglas del proceso y revisar el material electoral.

En esta guía de Elecciones 2026 EN VIVO, encontrarás toda la información que necesitas para acudir a votar este domingo: horario, local de votación, DNI, cédula electoral, multas, miembros de mesa, restricciones y consulta de resultados oficiales.