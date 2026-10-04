Fabrizio Acerbi y el balance de Universitario tras ser subcampeón de la Copa Brasilia: “Nos sentimos muy ganadores”. Crédito: Prensa Universitario

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Universitario de Deportes cerró su participación en la Copa Brasilia 2026 con el segundo lugar, luego de caer ante Fluminense en una final que se definió en cinco sets. Pese a no quedarse con el título, la campaña dejó una impresión positiva en el cuadro ‘crema’, que apenas llevaba menos de dos semanas trabajando junto antes de afrontar el certamen internacional.

Fabrizio Acerbi, dirigente de las ‘pumas’, hizo un balance de la participación del equipo en una entrevista con ‘Central Vóley’ y resaltó el rendimiento mostrado frente a dos equipos protagonistas del vóley brasileño. Para el representante de la ‘U’, lo realizado en Brasil incluso estuvo por encima de las expectativas que tenían antes de viajar.

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“Se superaron las expectativas que teníamos del equipo para el momento de la temporada en la que estamos, considerando que el equipo va entrenando menos de dos semanas junto. Venir a jugar con equipos protagonistas de la Superliga Brasil y ganarle 3-0 a una potencia como Minas, eso ni el mejor hincha soñado lo pensaba, pero habla del carácter que tiene el equipo”, señaló.

El conjunto crema consiguió imponerse por 3-0 a Gerdau Minas en las semifinales, resultado que le permitió acceder a la definición del torneo. En la final, Universitario llegó a ponerse 2-1 arriba ante Fluminense, pero el cuadro brasileño reaccionó y terminó imponiéndose por 3-2.

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Para Acerbi, el desgaste propio de una pretemporada todavía en curso también tuvo influencia en el desempeño del equipo. Sin embargo, consideró que la experiencia dejó conclusiones importantes de cara al inicio de la competencia oficial en Perú.

“Hoy en día igual jugamos bien, acogimos por momentos el desgaste de aún estar saliendo de una pretemporada. Estuvimos muy cerca, pero nos sentimos muy ganadores. Realmente, más allá de la copa o no, el equipo nos deja muy buenas sensaciones de cara a lo que tiene que seguir mejorando, que hay muchas cosas todavía por mejorar y para eso son estos partidos, a este nivel que te ayudan a llegar a una liga mejor preparado”, explicó.

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El dirigente de las ‘Pumas’ destacó el rendimiento mostrado ante dos potencias del vóley brasileño y aseguró que la experiencia superó las expectativas. (Video: Central Vóley)

¿Qué le faltó a Universitario para ganar la Copa Brasilia?

Tras la final ante Fluminense, Acerbi evitó realizar un análisis inmediato y detallado de los aspectos que llevaron a la derrota. El dirigente consideró que todavía era necesario revisar el encuentro desde una perspectiva más técnica para determinar qué pudo hacer diferente el equipo.

“Estamos todavía muy en caliente como para analizar la caída ante Fluminense. Tendremos que volver a ver el partido con lo más técnico para analizarlo. Creo yo que no estuvimos por momentos tan finos como ayer, que jugamos a 10 puntos realmente”, comentó.

Acerbi también resaltó la respuesta del rival, que encontró la manera de reaccionar después de quedar abajo en el marcador. En ese sentido, destacó el nivel de Fluminense y la exigencia que representó disputar una final ante un equipo acostumbrado a competir en la élite del vóley brasileño.

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“Es normal que no repitas los partidos iguales y con un rival que tiene monstruos también, que también juega y que si tú veías cómo vivía la banca, estaban que lo querían ganar”, sostuvo.

Un balance positivo de cara a la Liga Peruana de Vóley

Más allá de la derrota en la final, Acerbi puso en perspectiva el resultado conseguido por Universitario ante dos representantes de la Superliga de Brasil. El cuadro crema venció a Minas en semifinales y posteriormente llevó a Fluminense hasta el quinto set, una experiencia que, según el dirigente, permite medir el potencial del plantel antes de iniciar la temporada oficial.

“No olvidemos que Fluminense es un equipo que también siempre está top 6 de la Superliga Brasil. Y realmente irnos con un 3-0 y un 3-2, por más que les hubiera encantado ganar, nos sentimos muy satisfechos”, indicó.

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Universitario logró subcampeonato en la Copa Brasilia de Vóley 2026. Crédito: Prensa U

Finalmente, Acerbi consideró que incluso una derrota ante Fluminense habría dejado una lectura positiva si el equipo hubiese repetido el nivel mostrado en las semifinales. Para Universitario, el objetivo ahora será aprovechar lo aprendido en Brasil y trasladarlo a la competencia nacional.

“Más allá del resultado, si hubiéramos jugado como jugamos ayer y hubiéramos perdido, igual estaríamos contentos porque nos da espalda para ver que el equipo va a competir muy bien en esta liga”, concluyó.