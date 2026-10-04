Perú

Elecciones municipales en Villa El Salvador: resultados a boca de urna y quién ganará la alcaldía

Los primeros resultados a boca de urna de Datum se difundirán desde las 17:00, tras el cierre de las mesas. La ONPE publicará luego el avance oficial del conteo de votos en Villa El Salvador

Villa El Salvador
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Este domingo 4 de octubre se realizan las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en todo el Perú. En Villa El Salvador, distrito ubicado al sur de Lima, la jornada definirá al alcalde distrital y a los regidores para el período 2027-2030. A las 17:00, al cierre de las mesas de sufragio, se conocerán los primeros resultados a boca de urna elaborados por Datum Internacional. Estas cifras ofrecerán una proyección inicial, pero no determinarán oficialmente al ganador.

Desde esa misma hora, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitará la publicación progresiva de resultados conforme reciba y procese las actas de votación. El conteo oficial será el que confirme quién ganó la alcaldía de Villa El Salvador, después de la revisión de los votos emitidos en cada mesa.

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El alcalde elegido para el período 2023-2026 fue Guido Iñigo Peralta, de Alianza para el Progreso. La autoridad solicitó licencia sin goce de haber para participar en estos comicios. Por ese motivo, la regidora Ana Lourdes Calvo Mori asumió temporalmente la alcaldía desde el 4 de septiembre hasta este domingo 4 de octubre.

En esta elección, 19 organizaciones políticas presentaron candidaturas para el sillón municipal. La contienda se desarrolla en uno de los distritos más poblados de Lima Sur, donde la seguridad, los servicios públicos, el transporte y el mantenimiento de espacios públicos forman parte de las demandas vecinales.

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Villa El Salvador
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Los 19 partidos que presentaron candidatos para la alcaldía de Villa El Salvador

La lista incluye a José Luis Flores Llauca, de Acción Popular; Genaro Soto Mendoza, de Ahora Nación; Marcelino Huamán Cano, de Alianza para el Progreso; y Homero Raúl Díaz Delgado, de Avanza País.

También presentaron candidaturas Juan José Díaz Ayquipa, del Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap); Ricardo Gil Espadín, de Fuerza Popular; William Dwight Vargas Matos, de Juntos por el Perú; y Edgard Asunción Cordero Marichini, del Partido Aprista Peruano (APRA).

La nómina continúa con Nils René Antonio Siccos, del Partido Cívico Obras; Yolanda Inés Peña Valdivia, del Partido del Buen Gobierno; Clodoaldo Kevin Yñigo Peralta, del Partido Democrático Somos Perú; y José Elías Marín Reque, del Partido Frente de la Esperanza 2021.

Asimismo, figuran Migman Pinchi Caro, del Partido Morado; Lucero Echevarría Quispe, del Partido Patriótico del Perú; Milton Tomás Lluque Sosa, de Perú Primero; Sugey Tatiana Bernuy Cueva, del Partido Político PRIN; Paul Dino Carrasco Salazar, del Partido Popular Cristiano (PPC); Walter Quispe Vilcas, de Podemos Perú; y Alberto Luis Peralta Huatuco, de Renovación Popular.

Imagen dividida con residuos acumulados a la izquierda y un malecón en blanco y negro con farolas y palmeras a la derecha
Montículos de basura y desmonte afectan el entorno del malecón en la playa Venecia del distrito de Villa El Salvador. (Composición: Infobae Perú / Buenos Días Perú)

Villa El Salvador surgió como una comunidad organizada en los arenales de Lima Sur

La historia de Villa El Salvador comenzó en 1971, cuando miles de familias fueron trasladadas a los arenales de la Tablada de Lurín tras la ocupación de Pamplona. La población organizó la nueva comunidad mediante grupos residenciales y mecanismos de autogestión vecinal.

El distrito fue creado el 1 de junio de 1983, a través de la Ley N.° 23605. Su desarrollo estuvo vinculado a organizaciones comunitarias, dirigentes barriales y una estructura urbana que buscó integrar vivienda, servicios, educación y espacios colectivos.

Entre las figuras de su historia se encuentra María Elena Moyano, dirigente vecinal y teniente alcaldesa, asesinada en 1992 por Sendero Luminoso.

El alcalde administra el distrito y los regidores aprueban normas y fiscalizan

El alcalde de Villa El Salvador es la máxima autoridad administrativa del municipio. Preside el concejo municipal, ejecuta sus acuerdos, dirige los servicios locales, administra recursos públicos y propone normas para su jurisdicción.

Los regidores integran el concejo junto con el alcalde. Su función es normativa y fiscalizadora: aprueban ordenanzas, presupuestos y planes de desarrollo, además de supervisar la gestión municipal.

La alcaldía distrital atiende asuntos como limpieza pública, parques, fiscalización comercial, seguridad ciudadana local y obras barriales. La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene atribuciones de alcance provincial, entre ellas la regulación del transporte, el tránsito y la planificación urbana de la capital.

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