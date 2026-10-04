¿A qué hora será el flash electoral hoy? Lo que se sabe del boca de urna y resultados de las votaciones

El pago de la multa por no cumplir como miembro de mesa no queda habilitado al día siguiente de las elecciones. Primero debe concluir la revisión de documentos y registros para confirmar quiénes son omisos. (ONPE)

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Este domingo 4 de octubre millones de peruanos se encuentran votando por las autoridades locales en estas Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Así, en Lima Metropolitana es uno de los focos con más votantes, y donde se instalan mesas en 1 mil 887 locales de votación, con el Callao con 224.

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¿Y cuándo se revelarán los resultados de las Elecciones 2026? Aún en 20 días se definiría al ganador, declaró Bernardo Juan Pachas Serrano, el jefe interino de la ONPE. Pero las principales encuestadoras del país revelarán sus resultados a las 5:00 p. m., con el clásico flash electoral en medios televisivos.

Las Elecciones Municipales y Regionales 2026 se realizan este domingo 4 de octubre en todo el Perú. ONPE

Flash electoral hoy

Como se sabe, el flash electoral se da en las elecciones en Perú y suele tener lugar en la hora final de las votaciones; es decir, cuando cierran los locales de votación a las 5:00 p. m.

¿Qué es el flash electoral exactamente? Es la información preliminar de los resultados de las Elecciones, pero medidos por boca de urna. Las encuestadoras usan reportes a electores para saber por quiénes votaron y así, con rigor estadístico, sacar una aproximación para darla en el flash electoral.

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Este reporte se presenta a través del flash electoral a las 5:00 p.m., y revela el candidato que ganaría la contienda. En el caso de Lima, sacará la información de cuánto votos se contabilizaron de este modo y qué cantidad de votos que ganaron los principales candidatos.

Colegios y universidades deberán facilitar locales para elecciones tras aprobación del Congreso. (Foto: Agencia Andina)

¿Y los resultados oficiales?

“¡Próximamente! Podrás acceder a los resultados en tiempo real de las Elecciones Regionales y Municipales 2026″, revela la web oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Esto se podrá revisar en la web https://resultadoelectoral.onpe.gob.pe/, donde se empezarán a subir los resultados del conteo de la ONPE.

Ya se ha señalado que este proceso demoraría alrededor de 30 días, tras lo cual será declarado oficialmente el ganador de las Elecciones, según el municipio o gobierno regional.

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Más de 26 millones de ciudadanos votan

En su condición de autoridad máxima en la organización y ejecución de los procesos electorales, de referéndum y otras consultas populares, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó más de diez mil locales de votación, en todo el país, para que más de veintiséis millones de ciudadanos elijan sus autoridades regionales y municipales.

Desde la redacción de Infobae Perú, te actualizamos sobre el desarrollo de la jornada electoral en todo el país. Conoce las principales incidencias, como la demora en la instalación de mesas y la afluencia de votantes a esta hora.

Así, el veredicto de los electores en las urnas definirá a los nuevos 25 gobernadores, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales. Además, 196 alcaldes y 1724 regidores provinciales, y –a nivel distrital– 1696 alcaldes y 9118 regidores. En total, 13 148 autoridades.

Para este fin, superando registros de procesos anteriores y empleando un control satelital, el organismo electoral logró concluir, a las 5: 43 horas del sábado 3 de octubre, la entrega del material electoral a todos los locales de votación de Lima Metropolitana (1 887) y El Callao (224), con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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Con este hito electoral, sumado al oportuno abastecimiento de las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) con la carga electoral, la ONPE garantiza el sufragio de 26 314 724 electores hábiles en todo el país, para los cuales se habilitarán 89 935 mesas de sufragio en 10 090 locales.