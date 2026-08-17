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Huaicos en Arequipa y el sur por DANA Aníbal: ¿Puedo pedir la devolución de mis pasajes aéreos o interprovinciales?

Las lluvias generadas por la DANA Aníbal han provocado bloqueos en varios tramos viales del sur de Perú, dejando buses y camiones varados y afectando la conectividad regional

Calle urbana inundada con lodo, casas anegadas, varios coches dañados y maquinaria pesada, incluyendo excavadoras, que trabaja en la zona, mientras personas observan los daños.
Las empresas de transporte terrestre deben informar el estado de las vías afectadas por las precipitaciones y permitir la postergación del viaje, el endoso del pasaje o la devolución del dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Indecopi ha informado que, frente a las recientes lluvias intensas en diversas regiones de Perú, las empresas de transporte terrestre deben cumplir rigurosamente con la obligación de informar a los pasajeros sobre el estado de las vías y ofrecer alternativas cuando los trayectos resulten afectados.

Según el comunicado, las compañías deben permitir la postergación del viaje, el endoso del pasaje o la devolución del dinero en caso corresponda, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios.

En el sector aéreo, tanto aerolíneas como agencias están obligadas a informar de manera clara y oportuna sobre cancelaciones o reprogramaciones, y a facilitar el reembolso del boleto si el cliente decide no volar.

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Además, los centros educativos privados deben comunicar a los padres las medidas adoptadas ante lluvias, huaicos o inundaciones, y reponer las clases suspendidas conforme lo disponga la autoridad educativa.

La institución mantiene un monitoreo permanente en coordinación con sus 26 oficinas regionales para velar por los derechos de los consumidores en zonas bajo emergencia.

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Las aerolíneas y las agencias deben comunicar cancelaciones o reprogramaciones por lluvias intensas y facilitar el reembolso del boleto si el cliente decide no volar.

Bloqueo de vías en Arequipa tras huaicos

El impacto de las precipitaciones se evidenció esta madrugada en la región de Arequipa, donde huaicos en los sectores de Atico y Ocoña causaron el bloqueo de la carretera Panamericana Sur.

Los deslizamientos de lodo y rocas, originados por el fenómeno meteorológico DANA Aníbal, interrumpieron el tránsito entre los kilómetros 709 y 782, dejando a cientos de buses y camiones varados.

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La restricción forzó la suspensión de pasajes hacia Lima en la Terminal Terrestre de Arequipa, mientras las autoridades recomendaron no viajar por ese tramo y mantenerse a la espera de la normalización de la ruta.

Personal de Provías Nacional y la Policía de Carreteras permanece en la zona afectada, aunque las labores de limpieza avanzan con dificultad ante las condiciones climáticas adversas.

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Indecopi mantiene un monitoreo permanente con sus 26 oficinas regionales para resguardar los derechos de los consumidores en las zonas de emergencia por lluvias.

El Niño y el historial de interrupciones en rutas clave

El bloqueo de rutas debido a lluvias extremas no es un fenómeno aislado. Durante episodios del Fenómeno de El Niño, la interrupción de vías terrestres ocurre frecuentemente en todo el país.

El calentamiento anómalo del mar desencadena lluvias torrenciales, especialmente en la costa norte y la sierra central, que provocan huaicos, desbordes de ríos y derrumbes.

Según reportes históricos, la Carretera Panamericana Norte sufre inundaciones y bloqueos en regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.

La Carretera Central es otra ruta crítica, afectada por huaicos principalmente en el tramo de Chosica, mientras que la Panamericana Sur registra cierres en sectores de Ica y Arequipa.

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La Sociedad Nacional de Industrias advirtió que el 60% de los empresarios industriales teme paralizar operaciones, mientras el 55% prevé problemas de abastecimiento y el 52% retrasos en las entregas.

Alerta en el sector industrial: impacto económico y logística

La afectación de las vías terrestres por lluvias intensas también golpea la cadena de suministros y la actividad productiva.

Según una encuesta del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el 60% de los empresarios industriales considera que sus operaciones podrían verse paralizadas por el corte de carreteras y puentes durante el Fenómeno de El Niño.

El estudio revela que el 55% de las empresas teme dificultades para abastecerse de insumos y materias primas, y el 52% anticipa retrasos en la entrega de productos. Más de la mitad de los industriales solicita medidas inmediatas como el mantenimiento preventivo de rutas y la limpieza de ríos y drenes para reducir el riesgo de interrupciones.

Frente a este escenario, las empresas también han empezado a incrementar inventarios y diversificar proveedores, mientras el sector insta a las autoridades a coordinar acciones para evitar un impacto mayor en la economía nacional.

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