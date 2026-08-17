Lluvias por DANA Aníbal ponen en alerta al sur de Lima: ¿Hasta cuándo persistirán las precipitaciones, según Senamhi?

Lluvias intensas afectan distritos del sur de Lima, Senamhi advierte continuidad| Foto: ANDINA/Daniel Bracamonte

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Una serie de lluvias intensas provocadas por la DANA Aníbal afecta a varios distritos de Lima Metropolitana, con especial impacto en la zona sur, según informó la ingeniera Angie Flores, meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), en entrevista con Infobae Perú.

El fenómeno, que ha generado acumulados de hasta 7,2 milímetros en Villa María del Triunfo, la cual se mantiene bajo alerta a las autoridades y a la población por el riesgo de aniegos e inundaciones.

Lluvias extremas por DANA Aníbal ponen en alerta a distritos vulnerables en Lima| Foto: Andina/Daniel Bracamonte

¿Qué distritos presentan los mayores acumulados de lluvia?

De acuerdo con ingeniera Flores, los distritos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador presentan los mayores acumulados. Flores detalló que en Moquegua se llegó a 8 milímetros y en Tacna a 10,2 milímetros, cifras que corresponden a “lluvias de extrema intensidad”. En Chorrillos, la estación de Las Palmas registró 2,3 milímetros, mientras que en zonas como Campo de Marte y el aeropuerto Jorge Chávez los acumulados fueron mínimos, de apenas 0,2 milímetros.

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En distritos del norte como Carabayllo y Los Olivos, Flores indicó que las temperaturas seguirán por encima de lo normal. Las lloviznas continuarán, pero su intensidad será ligera a moderada.

Para el centro de Lima, los acumulados no superan los 0,2 milímetros y las precipitaciones son catalogadas como muy ligeras o solo trazas.

Un bus de transporte público que cubre la ruta Surco-Pachacámac quedó completamente inundado en el bypass de la avenida Pachacútec, en Villa María del Triunfo. El vehículo lleva más de 12 horas atrapado tras una intensa llovizna que anegó la vía.| Video: Latina Noticias

¿Hasta cuándo durará las lluvias en Lima?

Flores precisó que el aviso por lluvias se mantiene vigente hasta el 19 de agosto y que, aunque el pico de precipitaciones se registró la madrugada del lunes, aún se prevén lloviznas de moderada a fuerte intensidad en los próximos días, especialmente en el sur de Lima Metropolitana.

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“Aún esperamos lloviznas que se presenten a lo largo de estos próximos días, pero de moderada e incluso puede llegar a fuerte intensidad”, advirtió.

Es decir, el organismo prevé que el fenómeno se puede extender y reportar un mismo escenario de las últimas horas.

Aniegos en el sur

Flores señaló que los aniegos más graves se presentan en el sur de la ciudad, donde la geografía y un sistema de drenaje deficiente agravan la situación.

“Tenemos pistas en las que ni siquiera se puede transitar”, detalló la especialista, quien también advirtió que la saturación del suelo incrementa el riesgo de inundaciones.

La meteoróloga hizo un llamado a las autoridades a implementar planes de contingencia y reforzar los sistemas de drenaje, especialmente en zonas recurrentemente afectadas por lluvias intensas. Sugirió informar a la población, reforzar techos ligeros y prepararse ante eventos similares en otras regiones de la costa peruana, como Arequipa, Moquegua y Tacna, donde las lluvias extremas también han tenido impacto.

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¿Qué es la DANA y cómo afecta a Perú?

La DANA corresponde a una depresión aislada en niveles altos de la atmósfera. Se trata de un sistema meteorológico caracterizado por la presencia de una masa de aire fría situada en las capas superiores de la atmósfera. Cuando esta masa de aire frío entra en contacto con capas más cálidas y húmedas ubicadas en niveles inferiores, se genera una alteración significativa en la atmósfera.

Esta interacción puede desencadenar una variedad de fenómenos meteorológicos de impacto, como precipitaciones intensas, nevadas en zonas de altitud superior a los 4.600 metros sobre el nivel del mar y granizadas en cuencas medias. En el caso de Perú, estos efectos se evidencian en regiones.

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Lima bajo la lluvia: Abraham Levy reporta una de las mayores precipitaciones históricas en la capital. Captura: X.

Según la especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), la DANA es un sistema que ocurre puntualmente durante el año y no debe vincularse de manera directa con el fenómeno de El Niño costero, que implica un proceso de mayor escala y duración.