Perú

Flash electoral Ipsos y Datum EN VIVO: resultados a boca de urna de las Elecciones Regionales 2026

Conoce desde las 5:00 p. m. los primeros resultados a boca de urna de Ipsos y Datum para las 25 regiones del Perú

Guardar
Composición con un mapa de Perú, una mano votando en una urna de la ONPE, la bandera nacional y los logotipos de Ipsos y Datum
Un mapa de Perú y una urna electoral ilustran la transmisión de los resultados a boca de urna de Ipsos y Datum para los Gobiernos Regionales 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados de las Elecciones Regionales 2026 comenzarán a conocerse este domingo 4 de octubre, luego del cierre de las mesas de votación. Desde las 5:00 p. m., las encuestadoras podrán difundir sus primeras estimaciones (flash electoral) a boca de urna, que permitirán conocer cómo habría quedado la elección de gobernadores regionales en las distintas jurisdicciones del país.

Más de 26 millones de peruanos fueron convocados a las urnas para elegir a las nuevas autoridades regionales y municipales. En el caso de los gobiernos regionales, la ciudadanía deberá definir a los representantes que asumirán la conducción de sus respectivas regiones durante el próximo periodo de gobierno.

Esta cobertura EN VIVO estará enfocada exclusivamente en los resultados de la elección de gobernadores regionales, con información de las 25 regiones del país. Los primeros datos de las encuestadoras serán presentados como resultados preliminares y posteriormente serán contrastados con el avance del conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

20:42 hsHoy

¿A qué hora se conocerán los resultados a boca de urna?

La hora clave será las 5:00 p. m., momento en que está previsto el cierre de las mesas de votación. A partir de entonces, las encuestadoras podrán comenzar a difundir sus resultados a boca de urna.

Antes de esa hora no corresponde difundir resultados de boca de urna, debido a que la jornada electoral todavía estará en desarrollo. Una vez culminada la votación, los miembros de mesa iniciarán el escrutinio de las cédulas y elaborarán las actas correspondientes.

En esta cobertura se incorporarán los resultados que sean difundidos por Ipsos y Datum, identificando la situación de cada una de las 25 regiones.

Logotipo del Jurado Nacional de Elecciones y texto que anuncia las Elecciones Regionales y Municipales 2026 para el domingo 4 de octubre.
Un afiche del Jurado Nacional de Elecciones de Perú anuncia la fecha de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 para el domingo 4 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
20:42 hsHoy

¿Qué se elige en los gobiernos regionales?

En estas elecciones, los ciudadanos elegirán a las autoridades que estarán al frente de los 25 gobiernos regionales del país, además de los consejeros regionales. Los gobernadores tendrán entre sus responsabilidades la conducción de las políticas y proyectos regionales en áreas como infraestructura, salud, educación, transporte, desarrollo económico y gestión territorial.

La elección regional tiene particular importancia porque las autoridades que resulten elegidas deberán administrar recursos públicos y ejecutar proyectos que tienen impacto directo en millones de ciudadanos. Entre los principales desafíos que enfrentarán estarán el cierre de brechas de infraestructura, la ejecución de obras, la atención de servicios públicos y la prevención frente a emergencias y desastres naturales.

20:42 hsHoy

¿El flash electoral determina quién será gobernador?

No necesariamente. Los resultados a boca de urna son estimaciones realizadas a partir de entrevistas a electores después de que han sufragado. Ipsos explica que la boca de urna y el conteo rápido son herramientas distintas: la primera recoge información de electores a la salida de los centros de votación, mientras que el conteo rápido trabaja con información obtenida del escrutinio de mesas.

Por ello, los porcentajes que se conozcan desde las 5:00 p. m. deben ser considerados resultados preliminares. Una diferencia estrecha entre candidatos no debería interpretarse como un resultado definitivo hasta conocer el avance del conteo oficial.

20:42 hsHoy

¿Cuándo se conocerán los resultados oficiales de la ONPE?

Después del cierre de las mesas, los miembros de mesa realizan el escrutinio, registran los resultados en las actas y estas son trasladadas para su procesamiento. La ONPE publicará progresivamente los resultados oficiales conforme se procesen y contabilicen las actas.

Esto significa que los primeros resultados oficiales pueden mostrar porcentajes diferentes a los de Ipsos o Datum. La fotografía electoral irá cambiando a medida que se incorporen nuevas actas de las distintas regiones.

En esta cobertura se actualizará la información conforme se conozcan los primeros datos de boca de urna y posteriormente el avance oficial de la ONPE.

Mano que deposita un voto en un ánfora de la ONPE frente a la Catedral de Lima, la bandera de Perú, un mapa de Lima y logos de Ipsos y Datum
Las proyecciones de voto para la alcaldía de Lima integran datos de las encuestadoras Ipsos y Datum durante las elecciones municipales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
20:41 hsHoy

Ipsos y Datum: resultados preliminares frente al conteo oficial

La experiencia de anteriores procesos electorales muestra por qué es importante distinguir entre las estimaciones de las encuestadoras y el resultado oficial. En la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, por ejemplo, Ipsos publicó su boca de urna después del cierre de las mesas y posteriormente difundió un conteo rápido.

Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los lectores deberán revisar siempre qué fuente corresponde a cada cifra: Ipsos, Datum. El resultado oficial será el que determine finalmente la votación registrada en las actas electorales.

Temas Relacionados

Flash electoralIpsosDatumGobierno RegionalElecciones Regionales y Municipales 2026peru-noticias

Últimas noticias

Elecciones Regionales 2026: ¿cuántos votos necesita un candidato para ganar el Gobierno Regional?

La elección de gobernadores regionales tiene reglas distintas a las de alcaldes y contempla una segunda jornada si ningún candidato alcanza el mínimo establecido

Elecciones Regionales 2026: ¿cuántos votos necesita un candidato para ganar el Gobierno Regional?

Flash electoral de Ipsos y Datum EN VIVO: Resultados a boca de urna de SJL, SMP, Ate, Comas, Miraflores y otras distritos de Lima

Los resultados a boca de urna de Ipsos y Datum Internacional para las alcaldías distritales de Lima se conocerán desde las 17:00, tras el cierre de las mesas de votación

Flash electoral de Ipsos y Datum EN VIVO: Resultados a boca de urna de SJL, SMP, Ate, Comas, Miraflores y otras distritos de Lima

Accidente en el Cercado de Lima: automóvil termina volcado frente al Real Plaza del Centro Cívico y afecta la circulación vehicular

El vehículo quedó detenido cerca de la ciclovía y generó una interrupción momentánea del tránsito

Accidente en el Cercado de Lima: automóvil termina volcado frente al Real Plaza del Centro Cívico y afecta la circulación vehicular

Keiko Fujimori se consolida como la ‘todopoderosa’ de Perú, según encuesta

La mandataria registra el mayor nivel de liderazgo percibido de la última década y encabeza además la medición entre las mujeres, según la Encuesta del Poder 2026

Keiko Fujimori se consolida como la ‘todopoderosa’ de Perú, según encuesta

Incendio en Miraflores dejó una extensa nube de humo en el distrito: bomberos lograron controlar la emergencia

El siniestro ocurre en el acantilado de la Costa Verde y más de 15 unidades de la Compañía de Bomberos del Perú llegaron a la zona para las labores correspondientes

Incendio en Miraflores dejó una extensa nube de humo en el distrito: bomberos lograron controlar la emergencia

ÚLTIMAS NOTICIAS

Detuvieron a un hombre frente a la Embajada de Brasil durante las elecciones presidenciales

Detuvieron a un hombre frente a la Embajada de Brasil durante las elecciones presidenciales

Argentina se sumó a una iniciativa internacional liderada por Estados Unidos para acelerar los descubrimientos científicos con IA

Pikachu viaja al espacio: Pokémon se une a la Agencia Espacial Europea por la Semana Mundial del Espacio

La libreta de calificaciones del apoyo al agro en el Mercosur: Brasil 9, Uruguay 6, Paraguay 3, Argentina -15

Cómo interactúan el sodio, la fibra y las grasas en las comidas con huevo para proteger la salud vascular

INFOBAE AMÉRICA

Un joven mata a su tío tras una discusión al calor de los tragos en Guatemala

Un joven mata a su tío tras una discusión al calor de los tragos en Guatemala

Dos delincuentes “altamente peligrosos” buscados en República Dominicana murieron tras tiroteos con la Policía

La garrapata que puede provocar una peligrosa alergia a la carne se expande en Estados Unidos: cientos de casos en una isla turística

Elton John brinda una conmovedora despedida de México en un controversial Estadio Banorte: las luces y sombras del adiós al “Rocketman”

Incautan más de 6,400 unidades de licores y bebidas energéticas de presunto contrabando en Costa Rica

DEPORTES

El contundente respaldo del manager de Colapinto y su agencia tras el GP de Baréin en Malasia: “El P13 no cuenta toda la historia”

El contundente respaldo del manager de Colapinto y su agencia tras el GP de Baréin en Malasia: “El P13 no cuenta toda la historia”

Así fue la agresión al micro de Belgrano en la previa del clásico con Talleres: al menos dos detenidos

Antes de Estudiantes (RC)-Racing, Huracán venció 1-0 a Aldosivi y quedó líder de la zona B: la agenda completa del domingo

El inesperado desafío de Dibu Martínez a Scaloni en la antesala de la despedida de Messi de la Selección

River salió subcampeón de LaLiga Futures: de la goleada a Boca al nieto de una leyenda de Alemania que brilló en el torneo