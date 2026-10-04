Flash electoral Ipsos y Datum EN VIVO: resultados a boca de urna de las Elecciones Regionales 2026

Un mapa de Perú y una urna electoral ilustran la transmisión de los resultados a boca de urna de Ipsos y Datum para los Gobiernos Regionales 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados de las Elecciones Regionales 2026 comenzarán a conocerse este domingo 4 de octubre, luego del cierre de las mesas de votación. Desde las 5:00 p. m., las encuestadoras podrán difundir sus primeras estimaciones (flash electoral) a boca de urna, que permitirán conocer cómo habría quedado la elección de gobernadores regionales en las distintas jurisdicciones del país.

Más de 26 millones de peruanos fueron convocados a las urnas para elegir a las nuevas autoridades regionales y municipales. En el caso de los gobiernos regionales, la ciudadanía deberá definir a los representantes que asumirán la conducción de sus respectivas regiones durante el próximo periodo de gobierno.

Esta cobertura EN VIVO estará enfocada exclusivamente en los resultados de la elección de gobernadores regionales, con información de las 25 regiones del país. Los primeros datos de las encuestadoras serán presentados como resultados preliminares y posteriormente serán contrastados con el avance del conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).