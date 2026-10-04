Flash electoral Ipsos y Datum EN VIVO: resultados a boca de urna de las Elecciones Regionales 2026

Los resultados de las Elecciones Regionales 2026 comenzarán a conocerse este domingo 4 de octubre, luego del cierre de las mesas de votación. Desde las 5:00 p. m., las encuestadoras podrán difundir sus primeras estimaciones (flash electoral) a boca de urna, que permitirán conocer cómo habría quedado la elección de gobernadores regionales en las distintas jurisdicciones del país.
Más de 26 millones de peruanos fueron convocados a las urnas para elegir a las nuevas autoridades regionales y municipales. En el caso de los gobiernos regionales, la ciudadanía deberá definir a los representantes que asumirán la conducción de sus respectivas regiones durante el próximo periodo de gobierno.
Esta cobertura EN VIVO estará enfocada exclusivamente en los resultados de la elección de gobernadores regionales, con información de las 25 regiones del país. Los primeros datos de las encuestadoras serán presentados como resultados preliminares y posteriormente serán contrastados con el avance del conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
¿A qué hora se conocerán los resultados a boca de urna?
La hora clave será las 5:00 p. m., momento en que está previsto el cierre de las mesas de votación. A partir de entonces, las encuestadoras podrán comenzar a difundir sus resultados a boca de urna.
Antes de esa hora no corresponde difundir resultados de boca de urna, debido a que la jornada electoral todavía estará en desarrollo. Una vez culminada la votación, los miembros de mesa iniciarán el escrutinio de las cédulas y elaborarán las actas correspondientes.
En esta cobertura se incorporarán los resultados que sean difundidos por Ipsos y Datum, identificando la situación de cada una de las 25 regiones.
¿Qué se elige en los gobiernos regionales?
En estas elecciones, los ciudadanos elegirán a las autoridades que estarán al frente de los 25 gobiernos regionales del país, además de los consejeros regionales. Los gobernadores tendrán entre sus responsabilidades la conducción de las políticas y proyectos regionales en áreas como infraestructura, salud, educación, transporte, desarrollo económico y gestión territorial.
La elección regional tiene particular importancia porque las autoridades que resulten elegidas deberán administrar recursos públicos y ejecutar proyectos que tienen impacto directo en millones de ciudadanos. Entre los principales desafíos que enfrentarán estarán el cierre de brechas de infraestructura, la ejecución de obras, la atención de servicios públicos y la prevención frente a emergencias y desastres naturales.
¿El flash electoral determina quién será gobernador?
No necesariamente. Los resultados a boca de urna son estimaciones realizadas a partir de entrevistas a electores después de que han sufragado. Ipsos explica que la boca de urna y el conteo rápido son herramientas distintas: la primera recoge información de electores a la salida de los centros de votación, mientras que el conteo rápido trabaja con información obtenida del escrutinio de mesas.
Por ello, los porcentajes que se conozcan desde las 5:00 p. m. deben ser considerados resultados preliminares. Una diferencia estrecha entre candidatos no debería interpretarse como un resultado definitivo hasta conocer el avance del conteo oficial.
¿Cuándo se conocerán los resultados oficiales de la ONPE?
Después del cierre de las mesas, los miembros de mesa realizan el escrutinio, registran los resultados en las actas y estas son trasladadas para su procesamiento. La ONPE publicará progresivamente los resultados oficiales conforme se procesen y contabilicen las actas.
Esto significa que los primeros resultados oficiales pueden mostrar porcentajes diferentes a los de Ipsos o Datum. La fotografía electoral irá cambiando a medida que se incorporen nuevas actas de las distintas regiones.
En esta cobertura se actualizará la información conforme se conozcan los primeros datos de boca de urna y posteriormente el avance oficial de la ONPE.
Ipsos y Datum: resultados preliminares frente al conteo oficial
La experiencia de anteriores procesos electorales muestra por qué es importante distinguir entre las estimaciones de las encuestadoras y el resultado oficial. En la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, por ejemplo, Ipsos publicó su boca de urna después del cierre de las mesas y posteriormente difundió un conteo rápido.
Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los lectores deberán revisar siempre qué fuente corresponde a cada cifra: Ipsos, Datum. El resultado oficial será el que determine finalmente la votación registrada en las actas electorales.