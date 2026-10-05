Cuatro personas son intervenidas en Tacna por arrojar volantes a favor de candidato de Ahora Nación cerca de un local de votación

En plena jornada de elecciones regionales y municipales en Tacna, cuatro personas fueron detenidas por la Policía Nacional. Los intervenidos se encontraban a bordo de un vehículo repartiendo propaganda política, infringiendo la Ley Orgánica de Elecciones. Exitosa

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Cuatro personas fueron intervenidas este domingo 4 de octubre en el distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa, en Tacna, luego de ser detectadas mientras arrojaban volantes de propaganda electoral desde un vehículo cerca de la Institución Educativa Inicial N.° 446. El hecho ocurrió durante el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Policía Nacional, quienes identificaron el material como propaganda del partido político Ahora Nación a favor de Yoni Mamani Quispe, candidato a la alcaldía de Gregorio Albarracín. La acción policial permitió identificar tanto a los ocupantes del vehículo como la unidad utilizada para el traslado del material.

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Según la información proporcionada por el jefe de la XII Macrorregión Policial, general PNP Edgar Luna Velarde, los intervenidos se movilizaban en un automóvil Toyota Sprinter de color plata, con placa V1P-391. Desde esa unidad fueron arrojados los volantes en las inmediaciones del local educativo.

La Policía trasladó a los cuatro intervenidos a la Comisaría de Gregorio Albarracín. El caso quedó bajo conocimiento de la unidad especializada de Seguridad del Estado, que debe realizar las diligencias correspondientes.

Policía identifica a los cuatro intervenidos

Cuatro personas fueron intervenidas durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Composición: Infobae

Los intervenidos fueron identificados como Adre Alonso Escobar Alanguía, de 26 años; Rosmery Noemí Condori Mamani, de 28; Carlos Andrés Borda Pacheco, de 22; y Pablo Condori Mamani, de 55 años. Este último fue señalado como conductor del automóvil.

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El general PNP Edgar Luna Velarde informó sobre la intervención y el traslado de las cuatro personas a la dependencia policial. La unidad especializada de Seguridad del Estado quedó a cargo de las investigaciones posteriores.

El lugar donde ocurrió la intervención fue identificado como las inmediaciones de la IEI N.° 446, en Gregorio Albarracín Lanchipa. La Policía detectó desde allí el desplazamiento del vehículo y el reparto de los volantes durante el domingo electoral.

El caso fue reportado como parte de las incidencias registradas durante la jornada electoral en Tacna. La información oficial señala que los cuatro ciudadanos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para las diligencias respectivas.

Policía desplegó 945 efectivos en Tacna

La intervención ocurrió dentro de un operativo policial desplegado en la región durante las elecciones. La Policía Nacional destinó 945 efectivos para las labores vinculadas con la jornada electoral.

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De ese total, 883 agentes fueron asignados al resguardo de los locales de votación. Otros 62 policías tuvieron como función la custodia, seguridad y repliegue del material electoral.

La autoridad policial también informó sobre la instalación del total de mesas de sufragio previstas en los 123 locales habilitados en las cuatro provincias de Tacna. De acuerdo con el reporte difundido durante la jornada, se alcanzó la instalación del 100 % de las mesas.

El incidente de Gregorio Albarracín quedó bajo investigación de la unidad especializada de Seguridad del Estado, luego de que las cuatro personas fueran trasladadas a la comisaría del distrito.

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