Resultados ONPE EN VIVO: cifras oficiales de elecciones en distritos de Lima se conocerán hoy domingo 4 de octubre

Más de 26 millones de peruanos acuden a las urnas este domingo 4 de octubre para elegir a las autoridades municipales de los 42 distritos que integran Lima Metropolitana, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026). La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirma que los primeros resultados oficiales del conteo distrital se publicarán en su plataforma digital a partir de las 5:00 p. m., apenas se cierren los centros de votación a nivel nacional.
A diferencia de otras provincias del país, el sistema electoral de la capital contempla una cédula de sufragio con dos cuerpos diferenciados: uno para la elección del alcalde provincial metropolitano y otro para el alcalde y los regidores del distrito donde figura inscrito cada elector. El Cercado de Lima, a diferencia de los demás 42 distritos, no cuenta con municipalidad propia y es administrado de manera directa por la Municipalidad Metropolitana de Lima.
El proceso de conteo sigue el mismo circuito en todos los distritos: los miembros de mesa realizan primero el escrutinio manual en cada local de votación, completan las actas correspondientes y las remiten luego a los centros de cómputo para su contabilización pública. Por ese motivo, la ONPE advierte que las primeras cifras que se difundan durante la tarde tendrán carácter preliminar, ya que el porcentaje de actas procesadas puede variar de manera significativa entre un distrito y otro según la velocidad con que lleguen los materiales electorales.
Los ciudadanos pueden revisar las actualizaciones minuto a minuto a través de la plataforma oficial de consulta electoral, donde se detalla el avance del escrutinio distrito por distrito. A diferencia de la elección de gobernadores regionales, que sí contempla una segunda vuelta el 29 de noviembre en caso de que ninguna fórmula alcance el 30% de los votos válidos, las alcaldías distritales se definen en una sola vuelta, por lo que el candidato con mayor votación asumirá de manera directa la conducción del municipio.
Incidentes reportados durante la jornada en distritos de Lima
La votación avanza con algunos inconvenientes puntuales en distintos puntos de la capital. En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), ubicada en el Cercado de Lima, se registra una demora de ocho minutos para el ingreso de electores, además de un cierre inesperado de la puerta principal que requiere la intervención de un fiscal electoral. En el distrito de Puente Piedra, la institución educativa N.° 3071 Manuel García Cerrón presenta retrasos en la instalación de mesas de sufragio debido a que los locales no estaban habilitados a tiempo.
San Isidro figura entre los distritos con mayor porcentaje de ausencia electoral, con reportes de falta de miembros de mesa y electores en distintos puntos de votación durante las primeras horas de la jornada. En paralelo, un incendio en la Costa Verde, a la altura de Miraflores, genera una nube de humo que llega hasta el malecón y afecta algunos centros de votación cercanos, aunque la ONPE precisa que los locales aledaños al siniestro continúan operando con normalidad.
Candidatos y recorrido electoral en distintos puntos de la capital
Varios de los aspirantes a la Alcaldía de Lima emiten su voto en distritos periféricos de la capital durante la mañana del domingo. Daniel Urresti, candidato de Podemos Perú, sufraga en San Juan de Lurigancho y cuestiona al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por no haber establecido con claridad qué ocurrirá con las listas en las que exalcaldes fueron inscritos como primeros regidores y terminaron como principales postulantes tras la renuncia de quienes encabezaban originalmente esas fórmulas.
Carlos Bruce, candidato de Somos Perú, participa de un desayuno electoral en un asentamiento humano de Villa María del Triunfo y explica que su principal objetivo de campaña es integrar las zonas periféricas de la ciudad, con énfasis en la mejora de infraestructura en áreas como Nueva Esperanza. Por su parte, Francis Allison, postulante de Avanza País, se dirige a sus simpatizantes en un asentamiento humano antes de visitar las tumbas de sus padres y votar en el distrito de Magdalena del Mar.
Cómo funciona la cédula de votación en los distritos limeños
El diseño de la cédula de sufragio para Lima Metropolitana contempla dos secciones: una municipal provincial, donde se elige al alcalde metropolitano y a los regidores del concejo provincial, y otra municipal distrital, donde se define al alcalde y a los regidores de cada uno de los 42 distritos. A diferencia del resto del país, los electores de la capital no votan por gobernador ni consejeros regionales, debido al régimen especial que otorga a la Municipalidad Metropolitana de Lima funciones de gobierno local provincial.
El JNE recuerda que el elector no debe guiarse por fotografías de los candidatos al momento de sufragar, sino identificar el símbolo de la organización política correspondiente en cada uno de los cuerpos de la cédula. Tampoco existe voto preferencial para la elección de regidores: la votación se realiza sobre la organización política en su conjunto, y la distribución posterior de las regidurías se determinará según las reglas electorales aplicables a cada lista.
Qué sigue tras el cierre de la votación en los distritos
Con el cierre de los centros de votación a las 5:00 p. m., la ONPE iniciará la difusión progresiva de las actas procesadas por distrito, un indicador que las autoridades electorales consideran clave para medir el grado de representatividad de los resultados parciales. El organismo insiste en que debe distinguirse entre los primeros resultados que se difundan durante la jornada y el resultado definitivo, ya que una diferencia estrecha entre candidatos puede modificarse a medida que avance el cómputo de actas.
Para que un alcalde distrital o metropolitano sea proclamado de manera oficial, el proceso debe completar distintas etapas de verificación dentro del sistema de cómputo de la ONPE, lo que implica que los resultados definitivos del proceso electoral pueden demorar varias semanas en consolidarse, pese a que los primeros avances estarán disponibles desde esta tarde en la plataforma digital del organismo.