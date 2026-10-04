Resultados ONPE EN VIVO: cifras oficiales de elecciones en distritos de Lima se conocerán hoy domingo 4 de octubre

Una ciudadana deposita su cédula en una urna de la ONPE durante el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 26 millones de peruanos acuden a las urnas este domingo 4 de octubre para elegir a las autoridades municipales de los 42 distritos que integran Lima Metropolitana, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026). La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirma que los primeros resultados oficiales del conteo distrital se publicarán en su plataforma digital a partir de las 5:00 p. m., apenas se cierren los centros de votación a nivel nacional.

A diferencia de otras provincias del país, el sistema electoral de la capital contempla una cédula de sufragio con dos cuerpos diferenciados: uno para la elección del alcalde provincial metropolitano y otro para el alcalde y los regidores del distrito donde figura inscrito cada elector. El Cercado de Lima, a diferencia de los demás 42 distritos, no cuenta con municipalidad propia y es administrado de manera directa por la Municipalidad Metropolitana de Lima.