JNE decidirá si entrega credencial de alcalde a Rafael López Aliaga

Rafael López Aliaga renunció a su credencial de senador para postular como primer regidor de Lima.

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El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá decidir si entrega la credencial de alcalde de Lima a Rafael López Aliaga si es que los resultados oficiales confirman el boca de urna de Datum para América Televisión.

Como se recuerda, el líder de Renovación Popular postula como primer regidor de Lima; sin embargo, debido a que Luis Rubio renunció a su candidatura a la alcaldía, quien asumiría el cargo de burgomaestre sería el propio López Aliaga.

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En este punto es que llega la controversia porque López Aliaga fue elegido alcalde para el periodo 2023-2026 y la Constitución prohíbe la reelección inmediata de alcaldes.

El líder de Renovación Popular sostiene que su postulación no infringe dicha prohibición ya que no postula al cargo de alcalde, sino al de teniente alcalde y que en procesos anteriores se han registrado casos similares. Pero políticos y expertos cuestionan esa interpretación.

Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: JNE

El tema se planteó en diversas oportunidades durante el proceso de inscripción, pero el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, por mayoría, se limitó a decir que la postulación de un alcalde como primer regidor no estaba prohibida.

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“Este nuevo ingrediente que se da en estas elecciones es que durante el proceso de calificación, de tachas y de exclusiones, ha renunciado la figura del candidato a alcalde dentro del desarrollo de la postulación. Entonces, llegado el punto controvertido de si un alcalde puede postular como teniente alcalde sobre la base de la jurisprudencia, el marco normativo, hemos dicho que sí. El otro punto (entrega de credencial) no era controvertido en los casos que hemos resuelto. No es que el jurado no esté resolviendo los casos, sino que está actuando como procesalmente estaban destinados los casos”, dijo Roberto Burneo, presidente del JNE, el último sábado.

Y agregó: “Quiero que se tenga esa claridad porque es un tema muy procesal, muy jurídico, que quizás la gente de a pie o quizás algunos comentaristas no lo entienden o no lo quieren entender. Muchos piensan que el jurado está dilatando las decisiones y quizás está dejando de lado la predictibilidad que puede tener el ciudadano a efecto de tomar decisiones”.

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¿Cómo es el proceso de proclamación?

En primera instancia, son los Jurados Electorales Especiales los que proclaman los resultados de las elecciones municipales.

En el caso de Lima Metropolitana, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, una vez que finalice el conteo de votos por parte de la ONPE, procederá a proclamar los resultados, es decir, definir al alcalde electo y regidores electos. Contra esa proclamación, los partidos pueden apelar ante el Pleno del JNE.

Pleno del JNE.

Todo apunta a que los personeros de los partidos impugnarán una eventual proclamación de Rafael López Aliaga como alcalde de Lima alegando que ello viola el artículo 194 de la Constitución que prohíbe la reelección inmediata de burgomaestres.

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También cabe la posibilidad de que sea el propio JEE Lima Centro el que decida no entregar la credencial de alcalde a López Aliaga al considerar que sería una reelección inmediata y, en su lugar, acreditar como burgomaestre a la candidata Jeanette Evangelina Alonzo Contreras, quien sería elegida como regidora con el número 2.