Resultados de las elecciones 2026 en la región Junín: Fernando Orihuela lidera el boca de urna de Datum con 32,1%

Los resultados del flash electoral marcarán las primeras tendencias de la elección regional en Junín, a la espera del avance del conteo oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este domingo 4 de octubre se realizaron las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú, una jornada en la que la ciudadanía eligió autoridades para el periodo de cuatro años comprendido entre 2027 y 2030. En Junín, el boca de urna de Datum mostró a Fernando Orihuela, candidato de Podemos Perú, en el primer lugar de la contienda por el Gobierno Regional. Estas cifras no constituyen resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), cuyos conteos se conocerán de forma progresiva con el procesamiento de las actas electorales.

La proyección difundida tras el cierre de la votación ubicó a Orihuela con una ventaja de 6,9 puntos porcentuales sobre Arnoldo Mallma, de Alianza para el Progreso. El sondeo reflejó las respuestas de electores a la salida de los centros de votación y puede diferir del escrutinio formal. De mantenerse este resultados en las cifras oficiales de la ONPE no habría segunda vuelta ya que el primer lugar supera el 30%.

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El boca de urna de Datum ubicó a Orihuela en primer lugar

De acuerdo con la información mostrada en la transmisión, las posiciones para el Gobierno Regional de Junín fueron las siguientes:

Fernando Orihuela , de Podemos Perú : 32,1%.

Arnoldo Mallma , de Alianza para el Progreso : 25,2%.

Dimas Aliaga , de Renovación Popular : 16,4%.

César Merea , de Batalla Perú : 9,3%.

Otros candidatos: 17,0%.

El resultado preliminar sitúa a Orihuela por encima del 30% que exige la normativa para ganar una elección regional en primera vuelta, siempre que ese porcentaje se confirme sobre los votos válidos en el cómputo oficial. La cifra de Datum, sin embargo, es una estimación y no reemplaza el resultado que determine la ONPE.

Una proyección a boca de urna de Datum presenta los resultados electorales para la región de Junín en Perú, encabezados por Fernando Orihuela con el 32,1 % de los votos. (América TV)

El boca de urna y el conteo oficial responden a métodos distintos

El boca de urna es una encuesta elaborada a partir de entrevistas a ciudadanos que ya sufragaron. Su propósito es proyectar una tendencia electoral a partir de una muestra, con un margen de error definido por la encuestadora.

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Los resultados de la ONPE, en cambio, proceden de las actas elaboradas en las mesas de sufragio. El organismo procesa los documentos, registra votos válidos, blancos, nulos e impugnados, y publica avances según el porcentaje de actas contabilizadas.

Por esa razón, los porcentajes de Datum pueden variar cuando se difundan los primeros cómputos oficiales. Si ninguna fórmula regional obtiene al menos el 30% de los votos válidos, la elección deberá definirse en una segunda vuelta entre las dos candidaturas con mayor votación.

Ocho candidatos compitieron por el Gobierno Regional de Junín

La relación de postulantes inscritos para la gobernación regional incluyó ocho fórmulas, según el registro electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE):

José Miguel Álvarez Rojas, de Acción Popular.

Arnoldo Dante Mallma Auqui, de Alianza para el Progreso.

César Augusto Merea Tello, de Batalla Perú.

Adolfo Amílcar Rojas Cristóbal, del Frente Popular Agrícola FIA del Perú ( Frepap ).

Julia Camavilca Arzapalo, de Fuerza Popular.

Juan Mael Palomino Espinoza, de Juntos por el Perú.

Fernando Pool Orihuela Rojas, de Podemos Perú.

Dimas Rudy Aliaga Castro, de Renovación Popular.

La jornada electoral concluyó a las 17:00. Los electores de Junín también votaron por vicegobernador, consejeros regionales, alcaldes provinciales, alcaldes distritales y regidores.

Plaza de Huancayo, en la región peruana de Junín | Foto: Andina

Junín concentra actividad minera, agrícola y comercial en el centro del país

La región de Junín, cuya capital es Huancayo, tiene nueve provincias y una población cercana a 1,4 millones de habitantes, según las proyecciones e indicadores del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Su economía combina minería, agricultura, comercio, manufactura y servicios.

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El departamento aportó cerca del 2,9% del Producto Bruto Interno nacional, de acuerdo con las series regionales difundidas por el Banco Central de Reserva del Perú. La actividad minera, la producción agropecuaria y la conexión comercial entre la sierra central y la selva figuran entre sus principales sectores.

Junín fue creado el 13 de septiembre de 1825 por decreto de Simón Bolívar. Su denominación recuerda la batalla de Junín, librada el 6 de agosto de 1824, uno de los enfrentamientos de la campaña que consolidó la independencia peruana.