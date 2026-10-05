APP queda relegada en La Libertad y Trujillo, de acuerdo con el flash electoral de Datum

La organización fundada por César Acuña quedó lejos de sus resultados previos en los comicios de 2026, según DATUM para América | Foto: América Noticias

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Alianza Para el Progreso (APP) desaparece como favorito de los norteños y no figura ninguno de sus candidatos en los primeros tres de la lista exhibidos por la encuestadora DATUM para América Noticias. Solo en el Gobierno Regional de La Libertad figura Mario Reyna con un bajo puntaje de 9.2%.

Mientras que en la Municipalidad Provincial de Trujillo no figura ningún candidato. En años anteriores, el líder del partido, César Acuña, tuvo el respaldo de los ciudadanos, pero el panorama ha cambiado.

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En la gráfica referida a La Libertad, Elías Rodríguez, de Podemos Perú, aparece con 24,4%. Le siguen Aldo Mariños, de Somos Perú, con 21,9%; Elmo Palacios, del Partido Patriótico Perú, con 18,3%; y Julio Morán, del Partido Aprista Peruano, con 10,3%.

La categoría “otros” reúne 25,1% en esa medición.

Una encuesta a boca de urna de Datum ubica a Elías Rodríguez en el primer lugar para la región La Libertad en Perú con el 24,4 % de los votos. (América TV)

¿Quién ganó en la alcaldía provincial de Trujillo en el flash electoral?

En el caso de Trujillo, Rony Arbaiza, del Partido Patriótico Perú, encabeza a los candidatos individualizados con 23,6%. Víctor de la Cruz, de Podemos Perú, figura en segundo lugar con 18,9%.

Milton Ramírez, de Somos Perú, registra 11,5%, mientras que Mariano Reyna, de Alianza Para el Progreso, aparece con 9,2%. El bloque de “otros” concentra 36,8%.

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La caída de APP

El partido fue fundado el 8 de diciembre de 2001 en Trujillo por César Acuña Peralta. Su crecimiento comenzó en las elecciones regionales y municipales de 2002, cuando obtuvo 17 alcaldías distritales. Cuatro años más tarde participó por primera vez en una elección presidencial con Natale Amprimo.

La expansión de APP se afianzó en el norte del país. Acuña fue elegido alcalde de Trujillo en 2006 y reelegido en 2010. Ese año, el partido consiguió sus primeros dos gobiernos regionales, en Ayacucho y Lambayeque, además de 14 alcaldías provinciales y 76 distritales.

La organización amplió su presencia en 2014, cuando obtuvo los gobiernos regionales de La Libertad y Lambayeque. En La Libertad, Acuña asumió la gobernación regional para el período 2015-2018, mientras su hermano Humberto Acuña fue elegido en Lambayeque.

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APP también consiguió representación parlamentaria. En 2011 logró dos escaños dentro de la Alianza por el Gran Cambio. En las elecciones extraordinarias de 2020 obtuvo 22 curules y se convirtió en la segunda fuerza del Congreso. Un año después, redujo su bancada a 15 legisladores, aunque mantuvo presencia nacional.

Entre 2022 y 2024, tres figuras vinculadas al partido presidieron el Congreso: Lady Camones, Alejandro Soto y Eduardo Salhuana. Camones dejó el cargo tras una censura aprobada luego de la difusión de un audio en el que Acuña planteaba a los integrantes de su bancada priorizar iniciativas que favorecieran su candidatura regional.

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La agrupación arrastraba controversias previas. En 2012, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) impuso una multa al partido por aportes que superaban el límite permitido. En 2016, el Jurado Electoral Especial excluyó a Acuña de la carrera presidencial tras determinar que entregó dinero durante la campaña, una conducta prohibida por la legislación electoral.

En los años recientes, los cuestionamientos se trasladaron a la administración regional de La Libertad.

Acuña volvió a ser candidato presidencial de APP en las elecciones generales de 2026. Los resultados preliminares lo ubicaron lejos de la votación lograda en 2021, cuando alcanzó 6,02%.