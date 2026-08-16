Clima cambiará desde este domingo 16 de agosto por la DANA Aníbal: especialista de San Marcos advierte nieve, granizo y lluvias

La DANA Aníbal comenzará a generar cambios desde la noche del domingo 16 de agosto y alcanzaría su mayor intensidad entre el lunes 17 y martes 18. Difusión

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El clima en distintas zonas del Perú presentará cambios desde este domingo 16 de agosto debido a la presencia de la DANA Aníbal, fenómeno atmosférico asociado con una masa de aire frío en niveles altos de la atmósfera. El Senamhi informó que este sistema se ubicará sobre el océano Pacífico, al norte de Chile, con efectos sobre sectores del territorio peruano.

La evolución de este fenómeno tendrá mayor incidencia en la sierra centro y sur, donde las condiciones atmosféricas podrían generar precipitaciones sólidas, tormentas eléctricas y un aumento de la velocidad del viento. En las zonas de mayor altitud, las condiciones previstas incluyen nieve, mientras que en áreas ubicadas a menor altura se espera la presencia de granizo.

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El especialista David Pareja, director de la Escuela Profesional de Geofísica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señaló que las condiciones serán diferentes según la altitud y la ubicación geográfica. “Hay que diferenciar lo que va a suceder en la región costera y en la región de nuestro ande”, explicó al referirse al comportamiento esperado de la DANA Aníbal.

En la costa central y sur también podrían presentarse modificaciones en las condiciones habituales de agosto. Pareja indicó que Lima podría registrar mayor humedad, nubosidad y lluvias intermitentes, aunque precisó que el impacto en la capital dependerá de la evolución del fenómeno durante los próximos días.

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Se encuentran las regiones de Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Moquegua y Tacna; en la sierra central, Junín, Huancavelica, Huánuco y Pasco.

Sierra tendrá nieve, granizo y tormentas eléctricas

La DANA Aníbal comenzará a generar cambios desde la noche del domingo 16 de agosto y alcanzaría su mayor intensidad entre el lunes 17 y martes 18. (Foto: Agencia Andina)

David Pareja explicó que las características de la geografía andina pueden favorecer distintos tipos de precipitaciones según la altura. En lugares situados por encima de los 4.000 metros se prevé la presencia de nieve y otras precipitaciones sólidas.

En sectores con menor altitud, el especialista de San Marcos señaló la posibilidad de granizo y tormentas eléctricas. También advirtió sobre un incremento de la velocidad del viento en la región andina, condición que podría generar dificultades en determinados puntos del territorio.

Respecto a las actividades agrícolas, Pareja indicó que las precipitaciones propias de esta época no representan necesariamente un problema para los cultivos de la región andina, debido al carácter estacional de la agricultura y al periodo de descanso de las áreas agrícolas durante agosto.

El principal riesgo señalado por el especialista corresponde a las vías terrestres, en especial aquellas ubicadas por encima de los 4.000 metros. Una precipitación intensa de granizo podría afectar el tránsito en sectores como Ticlio, de acuerdo con su explicación.

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En el litoral, las condiciones previstas serán distintas a las de la sierra. Pareja señaló que la costa central y sur podría registrar mayor humedad, nubosidad y lluvias intermitentes. Lima también figura dentro de las zonas que podrían recibir parte de estos efectos.

“Habrá un incremento en la velocidad del viento a lo largo de nuestra región andina. Ya pasando a la costa, vamos a tener mayor humedad, nubosidad y una alta ocurrencia de probabilidad de lluvias intermitentes tanto en la costa central y sur del territorio peruano”, precisó el especialista.

El comportamiento de la capital dependerá de la evolución de la DANA Aníbal. El fenómeno no tendrá el mismo efecto en todas las regiones del país y, según la información proporcionada por los especialistas, el norte del territorio no recibirá el impacto previsto para la costa central y sur.

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Meteorólogo advierte efectos de las bajas temperaturas

Fernando Mestanza, ingeniero meteorólogo de la Facultad de Ciencias Físicas y especialista con posgrado en Geofísica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señaló otros efectos asociados con las precipitaciones sólidas y el descenso térmico.

“Las precipitaciones sólidas son muy adversas a la realidad, traen como consecuencia el granizo, que es muy letal porque va a malograr cualquier cultivo, va a quedar defectuoso por el peso, altera su forma, su estructura”, sostuvo Mestanza.

El especialista también señaló posibles efectos sobre animales y vegetales ante una exposición a temperaturas muy bajas. Según explicó, el enfriamiento puede producir estrés hídrico por exceso de frío y alterar procesos celulares en las plantas.

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En el caso de las personas, Mestanza indicó que el descenso de temperatura podría generar condiciones de mayor frío. Para la costa, además, previó vientos fuertes y una cobertura nubosa durante buena parte del día, con una sensación térmica más fría en Lima.

Según Mestanza, el inicio del fenómeno se producirá durante la noche de este domingo 16 de agosto. La mayor intensidad está prevista para el lunes 17 y martes 18, mientras que su final se proyecta desde el 20 de agosto.

El Senamhi continuará con el seguimiento de las condiciones atmosféricas vinculadas con la DANA Aníbal y comunicará cualquier modificación en el pronóstico. La institución también recomendó consultar sus canales oficiales para acceder a información actualizada sobre la evolución del fenómeno y sus posibles efectos en el territorio nacional.