ERM 2026: Reniec atendió más de 19 mil trámites web de DNI antes de las elecciones

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) tramitó 19.704 solicitudes web del Documento Nacional de Identidad (DNI) entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, como parte de las medidas para facilitar que los ciudadanos cuenten con su identificación durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La entidad atendió más de 19 mil trámites de DNI por internet antes de la jornada electoral.

El servicio excepcional DNI Exprés permitió que personas con trámites pendientes solicitaran o recuperaran su documento antes de acudir a votar.

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La atención se concentró durante la última semana previa a los comicios, cuando miles de electores necesitaban acreditar su identidad ante las mesas de sufragio. Reniec indicó que esta medida buscó asegurar que los ciudadanos dispusieran del documento requerido para ejercer el voto sin dificultades administrativas ese mismo día.

Las solicitudes se registraron del 28 de septiembre al 4 de octubre, fecha de las ERM 2026. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que el mecanismo formó parte de las acciones adoptadas para atender la demanda de documentos en los días previos.

La institución no detalló cuántos de esos trámites correspondieron a duplicados, renovaciones u otras gestiones vinculadas al DNI de identidad.

Un ciudadano realiza trámites del Documento Nacional de Identidad con una empleada del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en una de sus agencias de Perú. (Foto: Reniec)

Reniec mantuvo habilitadas 27 agencias para entregar documentos antes de votar

El servicio de DNI Exprés estuvo disponible hasta el 4 de octubre en 27 agencias habilitadas a nivel nacional. Los puntos de atención funcionaron en Lima, Callao, Cajamarca, Lambayeque, Áncash, La Libertad, Ayacucho, Huánuco, Ica, Loreto, Ucayali, Puno, Tacna y Arequipa.

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La medida se dirigió a ciudadanos que requerían completar con rapidez la entrega de su identificación, un requisito para sufragar en las elecciones regionales y municipales en la jornada electoral.

Para quienes todavía deben recoger su documento, Reniec recomendó revisar primero el estado del trámite en su portal institucional. La consulta está disponible en identidad.reniec.gob.pe, donde cada solicitante puede comprobar si su DNI ya se encuentra listo para su entrega.

La verificación previa permite que el ciudadano acuda a la agencia correspondiente con la información de su proceso, sin trasladarse antes de que el documento esté disponible allí mismo.

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La recomendación cobra relevancia luego de la jornada electoral, porque algunos ciudadanos pueden mantener trámites pendientes de recojo. Reniec no precisó cuántos documentos quedaron listos para entrega al cierre del servicio excepcional ni informó una ampliación de la atención especial.

La entidad pidió verificar el trámite mediante su plataforma antes de acudir a una sede, con el fin de confirmar la disponibilidad del DNI en cada caso particular registrado previamente.

El anuncio se conoció en una jornada en la que el sistema electoral desplegó personal en todo el país. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, informó que hasta el mediodía se instaló el 99,99% de las mesas de sufragio, equivalentes a 89.934 mesas. Solo una no se instaló en Nueva Yarina, en Pastaza, provincia de Datem del Marañón, en Loreto, según el reporte oficial difundido.

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Durante la conferencia conjunta, el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas Serrano, señaló que el material electoral llegó a los locales de votación. La coordinación entre organismos incluyó al Reniec, cuya atención digital permitió tramitar solicitudes vinculadas con documentos de identidad antes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.