Rafael López Aliaga lidera el boca de urna en Lima y podría ser reelecto alcalde, pese a la polémica de una ‘reeleción encubierta’

Peru's presidential candidate Rafael Lopez Aliaga addresses his supporters during a campaign rally ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 4, 2026. REUTERS/Angela Ponce

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Rafael López Aliaga vuelvió a disputar un lugar en la Municipalidad Metropolitana de Lima como primer regidor de Renovación Popular, puesto conocido de forma habitual como teniente alcalde. La lista que integra lidera los resultados a boca de urna de la encuestadora Datum, que tiene un margen de error de más, menos 3%. Estos son los resultados:

Rafael López Aliaga — 31,2% — Renovación Popular. Francis Allison — 25,2% — Avanza País. Carlos Bruce — 15,9% — Somos Perú. Daniel Urresti — 8,7% — Podemos Perú. Otros candidatos — 19,0%. (Datum)

Lima Metropolitana

Su postulación abre un debate político y jurídico. López Aliaga fue alcalde de Lima entre enero de 2023 y octubre de 2025, cuando renunció al cargo para participar en la campaña presidencial. La legislación prohíbe la reelección inmediata de alcaldes, aunque la Ley Orgánica de Municipalidades establece que el primer regidor reemplaza al burgomaestre ante renuncia, vacancia, suspensión, fallecimiento o impedimento.

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El nuevo alcalde de Lima se enfrentará a una ciudad con un caótico sistema de transporte, 12 estaciones del Metropolitano cerradas y una creciente percepción de inseguridad. Conoce los desafíos más importantes para el futuro de la capital. (Video: Paula Elizalde)

¿Quién es Rafael López Aliaga?

Rafael Bernardo López-Aliaga Cazorla nació el 11 de febrero de 1961 en el distrito de Lima. Es hijo de Fernando López-Aliaga Botto y Paula Cazorla Talleri, ambos ingenieros químicos egresados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pasó parte de su infancia y juventud en Pomalca, cerca de Chiclayo, donde realizó sus estudios escolares en el Colegio San Agustín.

El político peruano Rafael López Aliaga se dirige a los asistentes con un micrófono durante una actividad pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conocido popularmente como “Porky”, apodo que él mismo adoptó durante su primera campaña presidencial, el político es miembro numerario del Opus Dei desde los 19 años y caballero de la Orden de Malta. Ha declarado practicar el celibato y la mortificación corporal mediante el uso de cilicio como parte de su fe católica.

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¿Cuál es su formación académica y trayectoria profesional?

López Aliaga ingresó en primer lugar al examen de admisión de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo para estudiar ingeniería civil, pero se trasladó a la Universidad de Piura debido a paralizaciones por huelgas. Allí estudió ingeniería industrial y obtuvo el grado de bachiller en 1983. Posteriormente cursó una maestría en Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico y el Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura.

El candidato presidencial de Perú, Rafael López Aliaga, habla mientras la gente se reúne fuera de la sede electoral de Perú en medio de preocupaciones sobre el proceso de votación durante las elecciones generales del país, en Lima, Perú, 14 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

Su carrera profesional comenzó en el Citibank de Lima, donde llegó a ser gerente de Créditos Corporativos. En 1991 asumió la presidencia del directorio de Peru Holding de Turismo, cargo que mantiene hasta la actualidad. Fue cofundador de Peruval Corp S.A. y es accionista de Ferrocarril Transandino S.A. y de Perú Belmond Hotels, propietaria del Hotel Monasterio en Cusco, entre otras propiedades que comparte con el empresario Lorenzo Sousa, con quien mantiene disputas legales desde 2004. Entre 2017 y 2020 se desempeñó como catedrático en la Universidad Nacional de Ingeniería.

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¿Cómo comenzó su carrera política?

El ingreso de López Aliaga a la política se produjo en 2007, cuando fue elegido regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima por la Alianza Solidaridad Nacional, vínculo que forjó gracias a su amistad con el expresidente del partido, Luis Castañeda Lossio. Durante ese período respaldó la concesión de la futura Línea Amarilla a la empresa OAS, después investigada por actos de corrupción.

En su intervención final durante el debate municipal, el candidato Rafael López Aliaga critica a los "partidos tradicionales" por la corrupción y la pobreza estructural. Afirma estar en política para traer alegría y esperanza al pueblo peruano. | Canal N

En 2011 postuló al Congreso de la República por la misma alianza, pero no logró una curul pese a obtener 11.877 votos. Tras la disolución del Congreso en 2019, su partido participó en las elecciones parlamentarias de 2020 sin superar la valla electoral del 5%. En octubre de ese año, López Aliaga refundó la organización bajo el nombre de Renovación Popular, de la que asumió la presidencia.

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¿Qué cargos públicos ha ocupado?

Además de su paso como regidor entre 2007 y 2010, López Aliaga ejerció como alcalde metropolitano de Lima desde el 1 de enero de 2023 hasta el 13 de octubre de 2025, cuando presentó su renuncia para postular a la presidencia bajo la fórmula de Renovación Popular. En las elecciones generales de 2026 obtuvo una curul en el Senado, pero no logró el respaldo suficiente para pasar a la segunda vuelta presidencial, superado por Roberto Sánchez.

El 21 de julio de 2026, el JNE retiró las credenciales de senador a López Aliaga, que argumentó su renuncia días antes de la toma de posesión del cargo. En agosto se incorporó a la lista de concejales de Luis Rubio para la alcaldía de Lima; tras la renuncia de este sin explicaciones, López Aliaga asumió el primer lugar de la lista como candidato a teniente alcalde.

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¿A qué organización política pertenece?

El candidato pertenece a Renovación Popular, partido que surgió a partir de Solidaridad Nacional. López Aliaga tomó la dirección de la organización en 2019 y, al año siguiente, impulsó su cambio de nombre, símbolo y orientación política.

¿Cuáles son sus principales propuestas para las Elecciones 2026?

El plan de gobierno presentado por Renovación Popular para el período 2027-2030 se estructura en catorce ejes de gestión. Entre las propuestas más relevantes figura la eliminación de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), organismo que, según el plan, “no ha logrado cumplir el objetivo” de ordenar el sistema de transporte en Lima y Callao desde su creación.

FOTO DE ARCHIVO: El candidato presidencial de Perú Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, participa en un debate de candidatos presidenciales, en Lima, Perú, 31 de marzo de 2021. REUTERS/Sebastian Castaneda/Pool/Archivo

El documento plantea además la pavimentación de 600 kilómetros de vías metropolitanas, la ejecución de las líneas 3 y 4 del Metro de Lima, la puesta en marcha del tren de cercanías Lima-Chosica y la eliminación de los peajes administrados por Rutas de Lima, empresa con la que López Aliaga mantuvo un litigio arbitral durante su anterior gestión. En el plano social, el plan prioriza la ampliación de programas de asistencia alimentaria como ollas comunes y comedores populares, además de la exigencia de transferir a la Municipalidad las competencias en salud y educación que actualmente administra el gobierno central.

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¿Qué plantea sobre seguridad ciudadana, transporte y servicios públicos?

En seguridad, la propuesta incluye una unidad de élite contra extorsión y sicariato coordinada con la Policía Nacional del Perú, recompensas para informantes y el uso de drones, cámaras corporales y pistolas eléctricas para Serenazgo.

El plan también plantea S/ 100 millones para equipos de inteligencia y rastreo, iniciativa que requeriría convenios con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Otra medida contempla la creación de un fondo municipal para la entrega voluntaria de armas de fuego y explosivos.

El candidato Rafael López Aliaga, de Renovación Popular y aspirante a primer regidor de la MML, participa en una entrevista en vivo en un estudio de televisión. Durante la emisión, el político expone su perspectiva sobre la gestión del gobierno en sus primeros 40 días y la necesidad de decretos de urgencia para abordar la seguridad ciudadana. Menciona el número de 220 peruanos fallecidos y el financiamiento de Petroperú. En pantalla se le observa gesticular mientras habla, con la presencia de un entrevistador.

En transporte, López Aliaga propone eliminar la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y devolver a la Municipalidad de Lima competencias sobre el sistema de transporte urbano. Además, plantea retirar los peajes de Lima Expresa mediante acciones legales y legislativas.

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Sobre servicios públicos, el documento señala que buscará la transferencia de competencias en salud, educación y saneamiento a la Municipalidad Metropolitana de Lima. La propuesta incluye que Sedapal pase a control municipal, medida que requeriría una modificación legal.

¿Qué antecedentes y controversias públicas han marcado su trayectoria?

La trayectoria de López Aliaga incluye varios señalamientos judiciales y periodísticos. Es investigado por el Ministerio Público por presunto lavado de activos, en una causa que lo vincula con un esquema de corrupción en la Caja Metropolitana de Lima durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán. La investigación se originó en revelaciones del caso Panama Papers de 2016, que según el medio IDL-Reporteros documentó el uso de sociedades offshore para alterar el control accionario de una de sus empresas.

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Su empresa Peruval Corp S.A. mantiene, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), una deuda coactiva superior a 12,9 millones de soles y figura como “sociedad irregular”.

En EL 2026, además, la fiscalía anticorrupción dispuso investigarlo por presunta colusión y negociación incompatible en relación con un endeudamiento de 4.000 millones de soles contraído por la Municipalidad de Lima mediante bonos emitidos en el mercado internacional, operación que un auditor independiente calificó de “irregular” e “ilegal” por haber sido estructurada y comprada por una misma entidad financiera.

A días de la segunda vuelta presidencial de 2026, la periodista Karla Ramírez difundió denuncias por presunta violación sexual contra López Aliaga, que el propio candidato calificó de “guerra sucia” y negó tener responsabilidad directa en los hechos denunciados.

¿Qué declaraciones y decisiones relevantes registra durante su carrera política?

López Aliaga ha protagonizado controversias por sus declaraciones y posiciones sobre los derechos de las mujeres y la población LGTBI. Se opone al aborto incluso en casos de violación, al matrimonio igualitario y a la adopción homoparental. También rechazó la eutanasia y se declaró partidario de la pena de muerte. En 2021, además, afirmó que la denominada “doctrina de género” debía ser “exterminada”, expresión que generó cuestionamientos por su contenido discriminatorio.

Rafael López Aliaga rechaza última encuesta que lo pone en tercer lugar. (Foto: Agencia Andina)

En 2021, además, propuso que las menores embarazadas producto de una violación fueran trasladadas a un “hotel cinco estrellas” durante el embarazo y luego decidieran si querían quedarse con el bebé o darlo en adopción. Durante su gestión como alcalde también condecoró al cardenal Juan Luis Cipriani pocas semanas antes de que se conociera una denuncia por presunto abuso sexual contra el religioso y posteriormente defendió su inocencia. A ello se sumaron críticas por sus enfrentamientos públicos con periodistas y por la contratación de militantes de Renovación Popular en la Municipalidad de Lima.

¿Dónde consultar su hoja de vida y plan de gobierno?

La información oficial sobre la candidatura de Rafael López Aliaga puede revisarse en la hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (CLICK AQUÍ), donde figuran sus datos personales, experiencia laboral, formación académica, trayectoria política y declaración de ingresos, bienes y acciones.

Su plan de gobierno para Lima Metropolitana 2027-2030 detalla las propuestas de Renovación Popular para seguridad, transporte, salud, agua, infraestructura, empleo, medio ambiente y servicios municipales. El documento plantea como objetivo transformar Lima en una ciudad ordenada, segura, moderna y sostenible durante el próximo periodo municipal.