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DANA Aníbal golpea el Perú y el gobierno activa el COEN con presencia de ministros en las regiones más afectadas

Keiko Fujimori encabezó una reunión de gabinete en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional para supervisar los operativos de atención en Arequipa, Moquegua, Tacna y Lima Sur

Peru's President Keiko Fujimori embraces a woman as she visits an area affected by heavy rains, in the Villa El Salvador human settlement, in Lima, Peru, August 17, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Peru's President Keiko Fujimori embraces a woman as she visits an area affected by heavy rains, in the Villa El Salvador human settlement, in Lima, Peru, August 17, 2026. REUTERS/Angela Ponce
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La presidenta Keiko Fujimori convocó este lunes a una reunión de trabajo multisectorial en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para monitorear las emergencias activas y coordinar la respuesta del Estado ante las lluvias que afectan a distintas regiones del país. La sesión se realizó el 17 de agosto de 2026 en Lima y reunió a varios ministros de gabinete.

La jefa de Estado estuvo acompañada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; el ministro de Defensa, Rafael Belaunde; y el jefe de Indeci, Luis Vásquez. Al avanzar la reunión, se incorporó el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, quien durante la madrugada recorrió las zonas afectadas de Lima Sur para supervisar las labores de atención.

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Peru's President Keiko Fujimori visits an area affected by heavy rains, in the Villa El Salvador human settlement, in Lima, Peru, August 17, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Peru's President Keiko Fujimori visits an area affected by heavy rains, in the Villa El Salvador human settlement, in Lima, Peru, August 17, 2026. REUTERS/Angela Ponce

La mandataria explicó que el país atraviesa condiciones meteorológicas que exigen una vigilancia permanente, con especial atención a las zonas del centro y sur del territorio. Durante el encuentro, recibió reportes directos de las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, además de Lima Metropolitana.

“Ha llegado al Perú la DANA Aníbal. Esto ha generado lluvias, vientos, granizadas y también efectos de nevadas. Las zonas más afectadas son a partir del centro hacia el sur de nuestro país”, señaló Fujimori ante los funcionarios presentes en el COEN.

Ante el diagnóstico de la situación, la presidenta ordenó el desplazamiento de integrantes del Gabinete Ministerial hacia las regiones con mayor afectación. Belaunde se trasladará a Arequipa para coordinar desde allí el monitoreo de Arequipa, Moquegua y Tacna, mientras que Vinelli se dirigirá a la sierra centro. La presidencia también informó que se trabaja en coordinación con los ministros de Salud y de Desarrollo e Inclusión Social.

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Peru's President Keiko Fujimori visits an area affected by heavy rains, in the Villa El Salvador human settlement, in Lima, Peru, August 17, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Peru's President Keiko Fujimori visits an area affected by heavy rains, in the Villa El Salvador human settlement, in Lima, Peru, August 17, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Operativos en Lima Sur

En Lima, el Ministerio de Vivienda desplegó equipos en los distritos del sur de la capital para atender los aniegos y ejecutar labores de drenaje y limpieza, con foco en Villa El Salvador. A esas acciones se sumó Sedapal con equipos hidrojet para extraer el agua acumulada en las vías públicas de Lima Sur.

La presidenta destacó el trabajo nocturno de los equipos en esa zona. “El ministro de Vivienda ayer estaba hasta las tres y media de la mañana reportándonos. En los distritos del sur ha habido ya trabajos hechos por la Municipalidad de Lima, la Municipalidad de Villa El Salvador, funcionarios de Sedapal y, por supuesto, la presencia del ministro Arnillas. Se ha avanzado bastante en la evacuación del agua; sin embargo, todavía no está concluida”, afirmó Fujimori.

Respuesta sanitaria y social

El Ministerio de Salud mantiene el monitoreo de los establecimientos de salud y evalúa la capacidad de respuesta sanitaria en las zonas afectadas. En paralelo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social realiza el seguimiento de la población vulnerable a través de sus programas sociales, con énfasis en los sectores de mayor riesgo.

Cars and other vehicles move through flooded street in an area affected by heavy rains, in Lima, Peru, August 17, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Cars and other vehicles move through flooded street in an area affected by heavy rains, in Lima, Peru, August 17, 2026. REUTERS/Angela Ponce

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) supervisa la continuidad de los servicios de agua potable y saneamiento en las zonas impactadas por las precipitaciones, con el objetivo de garantizar el abastecimiento a los vecinos afectados.

Clases virtuales en distritos afectados

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, dispuso la modalidad de clases virtuales para el 17 de agosto en las instituciones educativas ubicadas en zonas afectadas de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, ante el riesgo que representan las inundaciones para el traslado de los estudiantes.

La medida busca garantizar la continuidad del año escolar sin exponer a niños y adolescentes a las condiciones adversas generadas por la DANA Aníbal en los distritos del sur de la capital.

Una calle inundada por la lluvia muestra vehículos sumergidos, personas colocando sacos de arena y un hombre con un niño en brazos.
Vecinos de Villa El Salvador, Lima, enfrentan fuertes inundaciones causadas por las lluvias intensas, y colaboran en la colocación de sacos de arena para proteger sus viviendas de la crecida del agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alerta por intensificación de lluvias

Fujimori advirtió a la ciudadanía que las precipitaciones podrían agravarse en las próximas horas, por lo que instó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales. “Estas lloviznas en la capital, sobre todo en los distritos del sur, se van a intensificar hoy y mañana”, advirtió la mandataria.

El Gobierno indicó que el monitoreo en el COEN continuará de forma ininterrumpida mientras persistan las condiciones generadas por el fenómeno DANA Aníbal, con actualizaciones periódicas desde las regiones a las que se desplazaron los ministros.

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