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Francisco Hervás se ilusiona con Universitario: “El equipo tiene capacidad para aspirar a cosas importantes”

El técnico español analizó la participación de las ‘pumas’ en la Copa Brasilia y valoró el crecimiento mostrado ante dos equipos brasileños de alto nivel

Francisco Hervás confía en el potencial de Universitario: “Podemos aspirar a cosas importantes”.
Francisco Hervás confía en el potencial de Universitario: “Podemos aspirar a cosas importantes”. Crédito: Prensa U
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Universitario de Deportes cerró su primera participación en la Copa Brasilia con buenas sensaciones pese a caer en la final ante Fluminense. El conjunto ‘crema’ compitió de igual a igual frente a dos equipos brasileños y terminó quedándose con el subcampeonato, una experiencia que el técnico Francisco Hervás considera importante de cara a la temporada que se avecina.

Más allá del resultado, el entrenador español destacó la posibilidad de observar a sus jugadoras en un contexto competitivo y seguir fortaleciendo el funcionamiento colectivo. Para Hervás, estos partidos también permitieron que el plantel gane conocimiento dentro de la cancha y empiece a consolidar una identidad de juego.

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Para nosotros era importante tener esas sensaciones de equipo, ver un poco cómo estábamos moviéndonos como grupo. Y salimos contentos. Es decir, indudablemente, tenemos la sensación de que hoy también hemos jugado un partido bueno, correcto, y podríamos haber ganado, pero no era tampoco el objetivo prioritario”, señaló en declaraciones a Central Vóley.

En esa línea, Hervás resaltó el proceso de adaptación que atraviesa el plantel de las ‘pumas’ y la importancia de que las voleibolistas vayan construyendo una mayor conexión dentro del campo.

“El objetivo era más ver a las jugadoras, que ellas se fueran conociendo un poquito más dentro del campo y creo que estamos todos satisfechos”, agregó.

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El entrenador español destacó las sensaciones que dejó el plantel ‘crema’ en Brasil y resaltó la evolución mostrada durante sus primeros partidos de preparación. (Video: Central Vóley)

Hervás destacó el quinto set de Universitario ante Fluminense

Universitario llevó la final ante Fluminense hasta el quinto set, en un partido que terminó con triunfo del conjunto brasileño por 3-2. Para Francisco Hervás, la reacción de sus dirigidas fue uno de los aspectos más positivos del encuentro.

“Los quintos juegos siempre tienen unos ritmos raros, porque al final dos o tres pelotas te condicionan un marcador y luego se pone muy difícil recortar porque no hay tiempo”, explicó.

Sin embargo, el entrenador valoró que sus jugadoras mantuvieran la intensidad pese a encontrarse en una situación límite y sin demasiado margen para reaccionar. “Las chicas no han bajado la mano en ningún momento, han peleado hasta el final y el marcador nos ha ido acompañando. Yo quisiera destacar eso, que a pesar de estar en un quinto juego que sabíamos que ya no había mucho margen, el equipo ha seguido trabajando y peleando hasta el final”, sostuvo.

Ilusión fuerte en Universitario

El subcampeonato conseguido en Brasil también elevó la expectativa dentro del plantel ‘crema’. Sin embargo, Hervás entiende que el verdadero desafío será mantener esa ilusión durante una temporada extensa y afrontar con la misma mentalidad los buenos y malos momentos.

La ilusión siempre está ahí. Lo que sucede es que luego hay que vivirla día a día con lo que tiene una competición tan larga como esta. Que habrá mejores momentos y peores momentos, eso es indudable. Pero creo que hay que tener fe”, manifestó.

El estratega español confía en las posibilidades de su equipo y considera que el plantel tiene las condiciones necesarias para competir por objetivos importantes. “El equipo yo creo que tiene suficiente capacidad para aspirar a hacer cosas importantes y con esa idea trabajamos todos los días”, afirmó.

Universitario logró subcampeonato en la Copa Brasilia de Vóley 2026.
Universitario logró subcampeonato en la Copa Brasilia de Vóley 2026. Crédito: Prensa U

Universitario tendrá otro examen ante un equipo brasileño

Luego de su participación en la Copa Brasilia, Universitario tendrá una nueva prueba internacional durante la Noche de las Pumas, evento en el que se presentará oficialmente ante sus hinchas y disputará un amistoso frente a Sancor Seguros Vólei.

Hervás dejó claro que, pese al carácter festivo de la jornada, el encuentro también será aprovechado como parte de la preparación del equipo. “Sigue siendo un partido de preparación para nosotros. Es una fiesta para encontrarnos con nuestra hinchada y que nos vean por primera vez en esta temporada”, explicó.

El técnico ‘crema’ también destacó la posibilidad de volver a enfrentar a un representante del vóley brasileño, después de la experiencia adquirida en la Copa Brasilia. “Lo que sucede es que nosotros lo vamos a aprovechar para sumar un partido más de competición contra un equipo de la liga brasileña, que ya conocemos todos cómo es”, sentenció.

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