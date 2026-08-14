La cerveza tampoco llegaría a tiempo: más del 50% de industrias en Perú retrasará sus entregas por El Niño

La encuesta del IEES de la Sociedad Nacional de Industrias indica que el 68% de los industriales reclama mantenimiento preventivo de carreteras y puentes ante el riesgo de El Niño.

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El 60% de los empresarios industriales en Perú considera que sus empresas podrían verse afectadas por el fenómeno El Niño ante la posibilidad de que se interrumpan carreteras, puentes y otras vías de transporte.

Esta alerta se desprende de una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), según informó la propia organización este jueves 14 de agosto de 2026.

Entre las principales amenazas identificadas, destaca la posible interrupción del abastecimiento de insumos y materias primas esenciales para la continuidad de la producción.

Cadena de suministro y vulnerabilidad ante emergencias climáticas

El estudio del IEES revela que el 55% de las empresas industriales estima que enfrentaría problemas para abastecerse de insumos si las vías de transporte sufren daños por eventos asociados a El Niño.

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Además, el 52% prevé retrasos o dificultades en la entrega y distribución de productos. Según la SNI, estas dificultades podrían afectar la operatividad de las plantas, ya que el 28% de los encuestados no descarta una interrupción parcial o total de sus actividades si se agravan los fenómenos climáticos.

Un 44% de los industriales consultados considera que la afectación de la cadena de valor industrial sería perjudicial para sus negocios, mientras que el 41% identifica como un riesgo las inundaciones, huaicos y otros eventos extremos relacionados con El Niño.

El 66% de los industriales pide la limpieza y descolmatación de ríos, quebradas y drenes para reducir cortes en la cadena de suministro por El Niño.

Incremento de costos y caída de la producción

El 51% de los empresarios consultados por la SNI manifestó preocupación ante la posibilidad de que los costos de transporte y logística aumenten, tanto en el transporte terrestre como en fletes internacionales.

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Por otra parte, el 40% prevé un alza en los costos de producción, derivada del encarecimiento de insumos, materias primas, energía, agua y combustibles.

A esto se suma que el 35% de los industriales anticipa una reducción en sus niveles de producción si las condiciones climáticas restringen el flujo de suministros.

Según la Sociedad Nacional de Industrias, la continuidad de las actividades resulta fundamental para evitar mayores impactos económicos.

El estudio del IEES muestra que el 55% de las empresas industriales prevé problemas de abastecimiento de insumos si las rutas de transporte sufren daños por El Niño.

Estrategias empresariales frente a la amenaza climática

Ante este escenario, las empresas industriales han comenzado a adoptar medidas preventivas para enfrentar los posibles efectos de El Niño. El 40% de los encuestados indicó que incrementará sus inventarios de insumos y materias primas estratégicas.

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Además, el 39% apuesta por el mantenimiento preventivo de plantas, techos, drenajes y almacenes. Estas acciones buscan reducir el riesgo de parálisis ante posibles cortes en la cadena logística.

El estudio también recoge que el 26% de las empresas prepara o actualiza sus planes de continuidad operativa, mientras que el 23% trabaja en la diversificación de proveedores y busca alternativas que permitan garantizar el abastecimiento.

Las empresas industriales de Perú ya ajustan inventarios, mantenimiento, planes de continuidad y diversificación de proveedores para sostener la operación ante El Niño.

Acciones que el sector espera del Gobierno

En relación con las medidas que consideran prioritarias por parte de las autoridades, el 68% de los industriales encuestados por la SNI solicita el mantenimiento preventivo de carreteras, puentes y vías críticas.

El 66% plantea como urgente la limpieza y descolmatación de ríos, quebradas y drenes, con el objetivo de reducir el riesgo de interrupción de las cadenas de suministro.

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Estas demandas buscan que el Estado actúe de manera preventiva para garantizar la continuidad de las actividades productivas ante posibles emergencias climáticas.

De acuerdo con la Sociedad Nacional de Industrias, el trabajo coordinado entre sector público y privado resulta esencial para minimizar las consecuencias de fenómenos como El Niño.