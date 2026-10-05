El expresidente Manuel Merino iría a segunda vuelta en Tumbes, según resultados a boca de urna de las Elecciones Regionales 2026

Manuel Merino ocupa el segundo lugar con 20,5%. La diferencia entre Feijoo y Merino es de 6,5 puntos porcentuales. Composición: Infobae

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Manuel Merino de Lama se ubica en el segundo lugar de las preferencias para el Gobierno Regional de Tumbes, según los resultados a boca de urna difundidos por Datum tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El candidato de Acción Popular registra 20,5% de los votos, de acuerdo con las cifras difundidas durante la jornada electoral.

El primer lugar corresponde a Carlos Feijoo, de Fe en el Perú, quien alcanza 27% en la medición presentada. La diferencia entre ambos candidatos es de 6,5 puntos porcentuales, mientras que la distancia entre Merino y el tercer puesto llega a 1,3 puntos.

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Luis Arévalo, representante de Somos Perú, aparece en la tercera posición con 19,2%. Más atrás se ubica Manuel Diego Enrique De Lama Hirsh, de Podemos Perú, con 15,7%. El resto de candidaturas concentra el 17,6% de los porcentajes mostrados.

Los datos difundidos corresponden a una boca de urna y todavía no constituyen resultados oficiales del cómputo electoral. La definición de una eventual segunda elección regional dependerá de los resultados oficiales y de la aplicación de las reglas electorales vigentes.

Carlos Feijoo lidera las preferencias en Tumbes

Fe en el Perú.

Carlos Feijoo, candidato de Fe en el Perú, aparece en el primer lugar de la medición de Datum con 27% de los votos. El médico cirujano cuenta con experiencia en el sector público de Tumbes, según el perfil de candidatos.

Feijoo se desempeñó como director ejecutivo de Salud de las Personas en la Dirección Regional de Salud de Tumbes, director del Hospital Regional JAMO II-2 y gerente de Inclusión Social de la Municipalidad Provincial de Tumbes, de acuerdo con la información difundida sobre su candidatura.

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En la medición presentada después de la jornada electoral, el candidato supera el 20,5% registrado por Merino. Sin embargo, ninguno de los dos alcanza el 30% que establece la legislación electoral para acceder directamente al cargo de gobernador regional.

Merino ocupa el segundo lugar con 20,5%

Expresidente aseguró haber sido advertido en el segundo día de haber asumido que habría muertes en protestas.| Infobae Perú / Carlos Díaz

Manuel Arturo Merino de Lama postula al Gobierno Regional de Tumbes por Acción Popular. El excongresista representó a Tumbes en tres periodos parlamentarios: 2001-2006, 2011-2016 y 2020-2021. También presidió el Congreso de la República.

En noviembre de 2020 asumió la Presidencia de la República tras la vacancia de Martín Vizcarra. Su gestión duró cinco días, del 10 al 15 de noviembre de ese año. Merino renunció al cargo después de las protestas contra su gobierno, en las que fallecieron Jordan Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez, según los antecedentes recogidos en la información electoral sobre su trayectoria.

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Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, Merino volvió a competir por un cargo de elección popular en su región de origen. La boca de urna de Datum lo coloca por encima de Luis Arévalo, aunque la diferencia entre ambos es de 1,3 puntos porcentuales.

Luis Arévalo queda cerca de la segunda posición

Luis Constantino Arévalo Guerrero, candidato de Somos Perú, registra 19,2% en los resultados mostrados. La cifra lo coloca a poca distancia de Merino, con una diferencia de 1,3 puntos porcentuales entre ambos.

La candidatura de Arévalo formó parte de las 13 postulaciones al Gobierno Regional de Tumbes descritas antes de los comicios. El perfil difundido por Infobae señala que su propuesta electoral estuvo vinculada con el desarrollo económico fronterizo y el dinamismo productivo de la región.

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En cuarto lugar figura Manuel Diego Enrique De Lama Hirsh, de Podemos Perú, con 15,7%. El candidato fue alcalde de la Municipalidad Provincial de Tumbes durante el periodo 2015-2018, antes de postular al Gobierno Regional en estos comicios.

Segunda elección regional depende del resultado oficial

Una encuesta a boca de urna de Datum para Tumbes ubica a Carlos Feijoo en primer lugar con el 27,0% de los votos, seguido por Manuel Merino con el 20,5%. (América TV)

El escenario mostrado por Datum plantea una eventual segunda elección entre las dos fórmulas con mayor votación, debido a que ninguna supera el 30% en la boca de urna. La Ley de Elecciones Regionales establece que una fórmula debe obtener no menos del 30% de los votos válidos para ser elegida en primera elección.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fijó el 29 de noviembre de 2026 como fecha para una eventual Segunda Elección Regional. Esta jornada solo corresponde a las regiones donde ninguna fórmula alcance el mínimo legal.

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