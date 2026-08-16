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APP, Podemos Perú, Acción Popular y Fuerza Popular: las organizaciones políticas con más candidatos condenados

Según un informe de RPP, 150 postulantes de 41 organizaciones registran condenas. La mayoría de los casos corresponde a violencia familiar o contra la mujer

Hombre de mediana edad con camisa azul y micrófono en mano, hablando frente a una multitud y banderas blancas con logo azul en un evento nocturno
la organización fundada por César Acuña tiene 19 candidatos con condenas, la cifra más alta entre las agrupaciones que participan en las elecciones de 2026
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Alianza para el Progreso (APP), la organización fundada por el excandidato presidencial César Acuña, encabeza el ranking de partidos con más postulantes que registran antecedentes judiciales: 19, según un informe difundido este domingo por RPP.

De cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para el próximo 4 de octubre, la investigación identificó 150 candidatos con condenas, que acumulan 186 fallos judiciales y pertenecen a 41 organizaciones políticas.

Después de APP aparece Podemos Perú, con 11 postulantes, seguido por Acción Popular y Fuerza Popular, con nueve cada uno. Somos Perú, Perú Primero y País para Todos registran ocho aspirantes cada uno. Les siguen Ahora Nación y Renovación Popular, liderado por Rafael López Aliaga, con siete postulantes cada uno. Progresemos suma seis.

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Con cuatro aparecen Batalla Perú y Todo con el Pueblo. Con tres figuran Alianza Electoral Venceremos, Juntos por el Perú, Frente de la Esperanza 2021, Partido Popular Cristiano (PPC), Yo Arequipa y Socios por Áncash.

Hombre de mediana edad con camisa polo azul y gorra azul con una letra R blanca
Renovación Popular también aparece en la lista: el partido de Rafael López Aliaga registra siete postulantes con condenas, junto con Ahora Nación

Entre las listas con dos postulantes están Avanza País, Obras y Perú Moderno. Otras 14 organizaciones registran un candidato cada una.

La abogada especialista en derecho electoral Silvia Guevara recordó que la Constitución establece que cualquier persona condenada por delito doloso, incluso en primera instancia, está impedida de postular.

No obstante, señaló que existe un debate sobre los casos de candidatos rehabilitados y la necesidad de precisar qué delitos deben generar restricciones para acceder a cargos públicos.

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“No es restringir el derecho de participación, pero por lo menos debería delimitarse a determinada participación para aquellos delitos que tienen que ver o estar vinculados con gestión pública”, dijo a la emisora.

Mano de una persona inserta papeleta blanca en ranura de una urna electoral beige con el logo de ONPE. Varias personas observan al fondo
La violencia concentra los casos: la mayoría de los antecedentes corresponde a violencia familiar o contra la mujer, un dato que genera preocupación de cara a la elección de autoridades

El informe señala que la mayoría de casos corresponde a violencia familiar o contra la mujer, un escenario que Guevara consideró preocupante porque quienes buscan cargos públicos arrastran antecedentes vinculados a un problema que el Estado intenta combatir.

“Esta es una situación que debería repensarse para si se hace a través de una plataforma más abierta, por supuesto, más adelante, para que el ciudadano pueda tener mucho más facilidad para poder ubicar este tipo de información”, dijo.

El 4 de octubre acudirán a votar 26.314.724 peruanos para elegir 25 gobernadores, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales, así como a 196 alcaldes y 1.724 regidores provinciales, y –a nivel distrital– 1.696 alcaldes y 9.118 regidores.

En julio pasado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sorteó a 809.415 peruanos como miembros de mesa para las 89.935 mesas de sufragio que se instalarán ese día, en las terceras elecciones nacionales del año, tras los comicios presidenciales y legislativos de abril y la segunda vuelta presidencial de junio.

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