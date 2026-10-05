Perú

“Vengo por la plata”: La motivación de un elector que fue temprano a votar para que lo elijan de emergencia como miembro de mesa

El ciudadano llegó a la explanada de Petroperú con la expectativa de reemplazar a un integrante ausente y acceder a la compensación de 165 soles

Votante ‘madruga’ para ser elegido miembro de mesa:. (Captura: ATV)
Votante ‘madruga’ para ser elegido miembro de mesa:. (Captura: ATV)
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Este domingo 4 de cotubre, un ciudadano llegó desde temprano a la explanada de Petroperú, en Lima, con un objetivo definido antes de que abrieran las mesas de sufragio de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM).

Quería ser elegido como reemplazo de un integrante ausente y recibir la compensación prevista por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). “La mera verdad es que vengo por la plata”, dijo ante cámaras.

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El votante acudió al local donde estaba previsto que vote el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga Cazorla. Explicó que esperaba la inasistencia de algún titular o suplente para asumir el puesto como voluntario. La presencia de ciudadanos en estas condiciones permite completar una mesa cuando faltan los integrantes sorteados y evita que se retrase la atención a quienes esperan votar durante la jornada electoral.

El hombre señaló que ya ejerció esa función hasta en tres oportunidades. “Ya fui miembro de mesa en las dos últimas y en la de 2021 también una vez”, indicó. Consultado sobre si aceptaría nuevamente el encargo, respondió: “Si me toca como voluntario, ya está bien”, según declaró durante la cobertura televisiva de la jornada electoral.

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Compensación de 165 soles motivó su llegada al local de votación

En las ERM 2026, quienes desempeñen de manera efectiva los cargos de presidente, secretario o tercer miembro de mesa durante la instalación, el sufragio y el escrutinio reciben 165 soles.

El monto equivale al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria. La compensación alcanza también a los electores escogidos el mismo día electoral, cuando deben cubrir la ausencia de las personas designadas originalmente para integrar las mesas en los locales de votación habilitados.

El ciudadano afirmó que había recibido ese pago en anteriores ocasiones. “Sí, me han pagado”, sostuvo. También admitió que su explicación podía generarle dificultades: “A veces decir la verdad también es perjudicial para uno, pero la mera verdad es que vengo así”. Sus palabras pusieron sobre la palestra la importancia de esta compensación económica, un beneficio que la ONPE comenzó a entregar recientemente a quienes cumplen toda la jornada en una mesa de votación de sufragio debidamente instalada ese día.

Además del pago, los miembros de mesa que participaron de actividades de capacitación tienen derecho a un día de descanso remunerado no compensable. El beneficio puede hacerse efectivo dentro de los 90 días posteriores a las elecciones.

La fecha debe acordarse con el empleador y, si no existe acuerdo, corresponde a la empresa o institución definir cuándo se toma el descanso, según las reglas difundidas para este proceso electoral nacional.

La ONPE indica que los miembros de mesa pueden registrar su modalidad de pago mediante la plataforma compensacioneconomicamm.onpe.gob.pe. Las alternativas comprenden depósitos en cuentas del BCP, BBVA o Scotiabank, el uso de Yape o el cobro presencial en el Banco de la Nación.

Quienes no se registren deberán efectuar el cobro en una agencia bancaria. La entidad no informó si el votante fue designado para reemplazar a un integrante ausente ese domingo.

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