Videos, fotos y curiosidades que dejaron las Elecciones Regionales y Municipales 2026 durante la jornada de votación en todo el Perú

Además de los incidentes de seguridad, la jornada electoral estuvo marcada por intervenciones vinculadas a presuntos delitos electorales, reportes sobre la ley seca y situaciones curiosas en distintos puntos del país. Composición: Infobae

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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 dejaron una jornada marcada por situaciones poco habituales, incidentes de seguridad y escenas que captaron la atención de ciudadanos en distintos puntos del país. Desde la presencia de un toro de pelea en las inmediaciones de un local de votación en Arequipa hasta la aparición del papa León XIV en el padrón electoral peruano, la jornada registró episodios que rápidamente circularon en redes sociales.

La votación del domingo 4 de octubre también estuvo acompañada por hechos que alteraron el normal desarrollo de algunas actividades. En Mi Perú, una balacera ocurrida cerca de un centro de votación terminó con un hombre herido y un menor de cinco años afectado. La intervención policial permitió detener a tres personas que intentaban escapar del lugar.

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En Lima, un accidente de tránsito ocurrido en los exteriores del Centro Cívico también formó parte de los incidentes registrados durante la jornada. El vehículo terminó volcado frente al Real Plaza del Centro Cívico y el hecho afectó la circulación vehicular en la zona.

A estos acontecimientos se sumaron situaciones relacionadas directamente con la organización electoral. En Huacho, un miembro de mesa pidió permiso para ir al baño y no regresó a su puesto, mientras que la Fiscalía reportó decenas de detenidos por presuntos delitos vinculados con el proceso electoral y por incumplimientos relacionados con la ley seca.

Un toro de más de 600 kilos llegó a un local de votación en Arequipa

En plena jornada electoral en Arequipa, un joven ganadero del distrito de Paucarpata fue captado paseando a su enorme toro de pelea, de más de 600 kilos, antes de dirigirse a cumplir con su deber cívico. El animal, llamado William, se prepara para una próxima competencia. Panamericana TV

Una de las escenas más llamativas de la jornada ocurrió en Paucarpata, Arequipa, donde un joven ganadero llegó a las inmediaciones de su centro de votación acompañado por un toro de pelea.

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El animal, llamado William, pesa más de 600 kilos y fue llevado por su propietario durante una caminata por el pueblo de Paucarpata. Según la información difundida por Panamericana TV, el recorrido tuvo relación con el entrenamiento del ejemplar, debido a que está próximo a participar en un enfrentamiento el siguiente fin de semana.

El ganadero aprovechó el trayecto previo a su participación en las elecciones para realizar ejercicio físico con el toro. La presencia del animal en los exteriores del local electoral llamó la atención de los ciudadanos que aguardaban su turno para votar.

Las imágenes difundidas durante la jornada mostraron al ejemplar junto a su propietario mientras varias personas observaban la escena en las inmediaciones del centro de sufragio.

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Papa León XIV aparece en el padrón electoral de Chiclayo

El papa León XIV figura en el padrón electoral de Chiclayo para las elecciones regionales y municipales de Perú| FOTO: Vaticano News

Otra de las particularidades de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 estuvo relacionada con el papa León XIV, cuyo nombre civil es Robert Francis Prevost. El pontífice figura en el padrón electoral peruano y tiene asignado un local de votación en Chiclayo.

La consulta de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ubica su mesa en el colegio particular Santo Tomás de Aquino, situado en la calle Siete de Enero 374-382, en la provincia de Chiclayo. El registro corresponde a la mesa N.° 032941 y el pontífice aparece con el número de orden 114.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) explicó que Prevost permanece incluido en el padrón porque conserva la nacionalidad peruana y mantiene registrado su domicilio en Chiclayo.

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“Como ciudadano que obtuvo la nacionalidad peruana, Francis Robert Prevost (papa León XIV), y de acuerdo a las normas electorales, figura en el padrón electoral”, señaló Reniec a través de sus redes sociales.

El registro también precisa que León XIV no figura como miembro de mesa. Además, debido a que supera los 70 años, su voto es facultativo, por lo que su ausencia en el proceso electoral no genera una infracción.

Una balacera ocurrió cerca de un centro de votación en Mi Perú

Un violento ataque a balazos en el distrito de Mi Perú, Callao, dejó a un joven de 25 años y a un niño de 5 heridos. El incidente ocurrió cerca de un local de votación, lo que facilitó la rápida intervención policial que culminó con la captura de tres sospechosos. Latina Noticias

Un incidente de mayor gravedad se reportó cerca de las 3 p. m. en el sector Los Milagros, en el distrito de Mi Perú. Un hombre de 25 años fue perseguido por varias personas que efectuaron disparos mientras avanzaba por un pasaje próximo a un parque recreativo.

El hombre ingresó al parque en un intento por escapar de sus atacantes, pero terminó desplomándose en la parte alta del lugar debido a las heridas. Un menor de cinco años también resultó afectado y recibió atención hospitalaria.

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La presencia de un centro de votación en las inmediaciones permitió una intervención rápida de efectivos policiales que se encontraban en la zona. Según el reporte difundido durante la cobertura del incidente, los agentes escucharon los disparos y acudieron al lugar.

Los policías observaron a varias personas que intentaban escapar y desplegaron un operativo para detenerlas. Tres personas fueron intervenidas y trasladadas a la Depincri para las investigaciones correspondientes.

En el lugar quedaron casquillos de bala como evidencia del ataque. Las dos personas afectadas recibieron atención de las autoridades hospitalarias.

Automóvil terminó volcado frente al Centro Cívico

ocurrió la tarde del domingo 4 de octubre en la avenida Inca Garcilaso de la Vega, frente al Real Plaza del Centro Cívico. Composición: Infobae

Otro incidente se registró en el Cercado de Lima, en los exteriores del Centro Cívico. Un automóvil sufrió un accidente y terminó volcado frente al Real Plaza del Centro Cívico.

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El hecho ocurrió durante la jornada electoral y generó una afectación en la circulación vehicular de la zona. La información sobre el accidente fue reportada durante la cobertura de los acontecimientos registrados en Lima.

El vehículo quedó con las llantas hacia arriba tras el accidente, según el reporte difundido sobre el caso. El incidente fue registrado en una zona de alta circulación ubicada en el centro de la capital.

Fiscalía reportó decenas de detenidos durante la jornada electoral

El Ministerio Público presenta el balance final de las intervenciones realizadas durante las elecciones, informando sobre la detención de 79 ciudadanos en distintas regiones como Cusco, Lima Sur, Arequipa, Ica, Tacna y Cajamarca. Ministerio Público

La Fiscalía también informó sobre intervenciones vinculadas con presuntos delitos electorales durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

De acuerdo con el reporte difundido durante la jornada, el Ministerio Público registró 79 personas detenidas por presuntos delitos electorales y otras 12 por incumplimientos relacionados con la ley seca.

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Las intervenciones forman parte del despliegue realizado por las Fiscalías de Prevención del Delito durante el proceso electoral. Los casos corresponden a distintos puntos del país y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las diligencias respectivas.

El balance permitió registrar incidentes relacionados tanto con posibles infracciones electorales como con la restricción establecida para la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante el periodo previo y posterior a la votación.

Ciudadanos reportaron consumo de alcohol en la Costa Verde

Ciudadanos reportaron consumo de alcohol en la Costa Verde. Facebook: Juan Carlos Luján

La ley seca también generó comentarios en redes sociales durante las elecciones. Ciudadanos difundieron imágenes y publicaciones sobre la presencia de personas que consumían bebidas alcohólicas en zonas de la Costa Verde, entre ellas espacios de playa ubicados en Chorrillos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció que la restricción para la venta de bebidas alcohólicas comenzó a las 08:00 horas del sábado 3 de octubre, un día antes de las elecciones.

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La medida comprendió el periodo previo a la jornada electoral y formó parte de las restricciones previstas por la normativa peruana para los comicios del domingo 4 de octubre.

Las publicaciones compartidas en redes sociales mostraron escenas que ciudadanos relacionaron con el incumplimiento de esta disposición. Los reportes sobre estos casos se sumaron a las intervenciones efectuadas durante la jornada electoral.

Miembro de mesa salió al baño y no regresó en Huacho

Miembro de mesa se escapó en plena votación. (Captura: Latina)

En Huacho se registró otro episodio inusual relacionado con el funcionamiento de una mesa de sufragio. Un ciudadano elegido como miembro de mesa en el colegio Mercedes Indacochea Lozano 20827 pidió permiso para ir al baño y después no retornó a su puesto.

El hecho ocurrió alrededor del mediodía del domingo 4 de octubre, cuando las mesas ya se encontraban en funcionamiento. El ciudadano realizaba sus labores con normalidad antes de solicitar autorización para ausentarse por unos minutos.

Pasado el tiempo, su regreso no se produjo y su ausencia comenzó a llamar la atención de las personas que participaban en las actividades de la mesa. La situación generó retrasos en el local de votación.