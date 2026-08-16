Perú
Agregar Infobae enGoogle

Se posterga la franja electoral para cumplir con la Ley de Organizaciones Políticas: ¿ahora cuándo inicia?

La medida se tomó porque solo las organizaciones con postulantes oficialmente aceptados pueden usar ese espacio sin costo, mientras las fórmulas y listas siguen en trámite

La ONPE anunció que la franja electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se difundirá desde septiembre tras un ajuste del cronograma inicial. (ONPE)
La ONPE anunció que la franja electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se difundirá desde septiembre tras un ajuste del cronograma inicial. (ONPE)
Guardar

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que la franja electoral para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 se difundirá desde septiembre, tras un ajuste en el cronograma inicial previsto. Según informó la agencia estatal Andina, el inicio de la franja fue postergado para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Organizaciones Políticas, que solo otorga acceso gratuito a este espacio a aquellas organizaciones con candidatos inscritos.

Qué es la franja electoral y cómo funciona

La franja electoral constituye un mecanismo de acceso igualitario a los medios de comunicación para las organizaciones políticas que participan en el proceso electoral. De acuerdo con información recogida por Andina, el Estado peruano destina fondos públicos a la compra de espacios en radio y televisión, con el objetivo de que los candidatos expongan sus planes de gobierno en condiciones de equidad.

PUBLICIDAD

Según la legislación vigente, los recursos destinados a este fin son administrados por la ONPE, encargada de distribuir el tiempo de la franja entre los partidos, movimientos regionales y alianzas electorales. La entidad no entrega dinero en efectivo, sino que asigna el valor equivalente en espacios publicitarios para la difusión de los spots de propaganda electoral, respetando la selección de medios realizada por cada agrupación.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales realizó este viernes el sorteo de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
La franja electoral otorga acceso igualitario a radio y televisión para las organizaciones políticas que participan en el proceso electoral.

Calendario y criterios para el acceso a la franja electoral

Andina detalló que el arranque de la franja no ocurrió el 5 de agosto, como se había previsto inicialmente. El aplazamiento responde a que, según el artículo 37 de la Ley de Organizaciones Políticas, únicamente las agrupaciones con candidatos oficialmente inscritos pueden acceder de manera gratuita a estos espacios.

PUBLICIDAD

Hasta la fecha, la ONPE informó que las fórmulas y listas presentadas por partidos, movimientos regionales y alianzas electorales todavía se encuentran bajo proceso de inscripción. El cronograma electoral, establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), señala que el 5 de agosto vence el plazo para la publicación de las candidaturas admitidas, mientras que las inscripciones definitivas serán de conocimiento público el 5 de septiembre, un mes antes de los comicios.

En este contexto, la ONPE viene coordinando con el JNE la entrega escalonada de la información sobre las fórmulas y listas que logren su inscripción, con el fin de garantizar el acceso efectivo y legal a la franja electoral para todos los participantes.

Elecciones regionales y municipales en riesgo: JNE denuncia déficit de S/589 millone
La ONPE administra los recursos de la franja electoral y distribuye espacios publicitarios sin entregar dinero en efectivo a los partidos y alianzas. (Andina)

Distribución y monto del presupuesto

En procesos electorales anteriores, como las Elecciones Generales 2021, se asignó un presupuesto de 77 millones de soles para la franja electoral. De esta suma, aproximadamente 70 millones de soles se destinaron a la primera vuelta y 7 millones de soles a la segunda vuelta, según describió Andina.

El sistema prevé que estos recursos se distribuyen directamente en espacios para la transmisión de propaganda, sin transferencias monetarias a las organizaciones políticas. Los partidos y agrupaciones determinan los medios de comunicación en los que desean colocar sus spots, y la ONPE realiza la adjudicación respetando esa selección.

Requisitos legales y rol de las autoridades electorales

La Ley de Organizaciones Políticas y la Ley de Partidos Políticos regulan estrictamente el acceso a la franja electoral. Solo las agrupaciones con listas oficialmente inscritas reciben este beneficio, lo que obliga a la ONPE y al JNE a mantener una coordinación permanente para actualizar la información sobre las candidaturas habilitadas.

De acuerdo con lo señalado por Andina, la ONPE se encuentra gestionando la entrega progresiva de datos sobre las listas inscritas, a fin de que la distribución de los espacios publicitarios refleje en todo momento la situación legal de los candidatos y respete el principio de equidad.

La ciudadanía elegirá a nuevas autoridades municipales y regionales en octubre de 2026| Andina
La ciudadanía elegirá a nuevas autoridades municipales y regionales en octubre de 2026| Andina

El objetivo de la franja

La finalidad central de la franja electoral, según el marco normativo peruano citado por Andina, es garantizar que todas las organizaciones políticas tengan la posibilidad de difundir sus propuestas en condiciones equitativas. El sistema busca evitar ventajas indebidas y promover una competencia basada en la exposición de planes de gobierno, con reglas claras y control estatal del financiamiento.

La implementación de este mecanismo implica que las campañas electorales cuenten con espacios reservados en los principales medios de comunicación, permitiendo que la ciudadanía acceda a información relevante para tomar decisiones informadas en las urnas.

Temas Relacionados

ONPEJNEElecciones Perú 2026Campaña electoralperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Más de 100 municipios no ejecutaron su presupuesto para afrontar El Niño, según la Contraloría

Según el órgano de control, municipalidades fallan en la ejecución de su presupuesto porque afirman que ‘todavía no está la emergencia’

Más de 100 municipios no ejecutaron su presupuesto para afrontar El Niño, según la Contraloría

El Perú ya afronta la presencia simultánea de El Niño costero y El Niño global: esto explica el Senamhi

La especialista del Senamhi, Lourdes Menis, alertó que la combinación de ambos eventos alterará el tiempo en los próximos meses y elevará el riesgo de impactos durante la temporada de lluvias 2026-2027

El Perú ya afronta la presencia simultánea de El Niño costero y El Niño global: esto explica el Senamhi

Migraciones desarticula red que intentaba enviar a bolivianas a España con documentos falsos desde el aeropuerto Jorge Chávez

Un operativo conjunto de Migraciones, Aduanas y la Policía Nacional permitió detener a tres personas cuando intentaban llegar a Madrid

Migraciones desarticula red que intentaba enviar a bolivianas a España con documentos falsos desde el aeropuerto Jorge Chávez

Día del Niño sin arsénico ni plomo: ¿Cómo evitar comprar juguetes con sustancias tóxicas?

El etiquetado en castellano de los juguetes debe incluir datos del fabricante o importador, características, recomendaciones y advertencias de uso, precisó Indecopi

Día del Niño sin arsénico ni plomo: ¿Cómo evitar comprar juguetes con sustancias tóxicas?

Estos son los artistas más reproducidos hoy en el top 10 de K-pop de iTunes Perú

La agrupación BTS ostenta el liderazgo como principal exponente del K-pop, estableciendo récords mundiales y transformando el modo en que los seguidores impactan en la industria musical

Estos son los artistas más reproducidos hoy en el top 10 de K-pop de iTunes Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Defensa niega aportes de la minera Poderosa a su campaña presidencial: “No he recibido un centavo”

Ministro de Defensa niega aportes de la minera Poderosa a su campaña presidencial: “No he recibido un centavo”

PCM aprueba la creación del distrito fronterizo de Tuyankuwas en Amazonas: Proyecto fue presentado a la Cámara de Diputados

Ministro de Defensa asegura que las FF.AA no tendrán un “papel decorativo” durante el estado de emergencia

JEE rechaza tacha contra Daniel Urresti y sigue en carrera por la alcaldía de Lima

JNE confirma que Guillermo Bocangel, ‘Avenger’ de Kenji Fujimori, queda fuera de carrera por el GORE Huánuco

ENTRETENIMIENTO

Naldy Saldaña pensó en dejar la música a raíz de su denuncia contra César Sánchez: “Temía sentirme juzgada”

Naldy Saldaña pensó en dejar la música a raíz de su denuncia contra César Sánchez: “Temía sentirme juzgada”

Mr. Peet habla de la posibilidad de volver a ser la voz de Combate en su nueva temporada

Ethel Pozo fue retirada de Teletón por decisión de América TV: “Mi presencia incomodaría a los conductores de América Hoy”

Corazón Serrano sorprende a fan norteamericana durante su concierto en Atlanta

Mario Hart confiesa el duro momento que vive con su hija por su separación de Korina Rivadeneira: “Te vas a ir”

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 16 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, domingo 16 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Sporting Cristal vs Sport Huancayo 4-1: goles y resumen del amplio triunfo ‘rimense’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Goles de Michael Hoyos para doblete en Sporting Cristal vs Sport Huancayo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Golazo de Hernán Barcos con potente remate en Sporting Cristal vs Sport Huancayo por Liga 1 2026

Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026