Carlos Bruce reconoce derrota en elecciones para Lima y cuestiona al JNE: “Ha sido una elección anómala”

Carlos Bruce quedó ubicado en el tercer lugar de acuerdo con las cifras preliminares proporcionadas y sostuvo que, pese al resultado, continuará defendiendo sus principales banderas políticas. Canal N/ Voto 2026.

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Carlos Bruce se pronunció este domingo 4 de octubre luego de conocerse los primeros resultados oficiales de las Elecciones Municipales y Regionales 2026 y reconoció que las cifras obtenidas por su candidatura a la Alcaldía de Lima no eran las esperadas. El postulante de Somos Perú agradeció a los ciudadanos que depositaron su confianza en él y aseguró que acepta el resultado con la tranquilidad de haber dado lo mejor de sí mismo y de su partido durante la campaña.

Sin embargo, el mensaje del candidato también incluyó un fuerte cuestionamiento al desarrollo del proceso electoral. Bruce calificó los comicios como una “elección anómala” y responsabilizó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de no haber cumplido, según su apreciación, con la responsabilidad de garantizar unas elecciones limpias.

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Su pronunciamiento se produjo mientras la ONPE avanzaba con el procesamiento de las actas de Lima Metropolitana. En el corte oficial disponible al cierre de esta nota, con 16.144% de actas contabilizadas, Somos Perú se ubicaba en el tercer lugar con 16.564% de los votos válidos, equivalentes a 149,257 votos. Por delante aparecían Renovación Popular, con 29.386%, y Avanza País, con 26.992%.

Carlos Bruce reconoce que los resultados no fueron los esperados

A través de un comunicado difundido la noche de este domingo, Carlos Bruce comenzó agradeciendo a los ciudadanos de Lima por su participación y por el comportamiento cívico mostrado durante la jornada electoral.

El candidato reconoció que los resultados preliminares no eran los que esperaba su agrupación política, pero sostuvo que, como demócrata, corresponde aceptar la decisión expresada en las urnas.

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“A la vista de los resultados, lo primero que quiero mostrar es mi agradecimiento a la ciudadanía de Lima y su comportamiento cívico en la jornada electoral. Quiero reconocer que los resultados no son los deseados, pero siendo un demócrata como soy los acepto con la total confianza en haber dado lo mejor de mí y de mi partido en esta campaña”, señaló.

Bruce sostuvo que una elección no solamente debe ser entendida desde la perspectiva de ganar o perder, sino también como una experiencia de aprendizaje para las organizaciones políticas y sus candidatos. “A veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende”, expresó.

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El exalcalde de Surco también aseguró que el resultado de esta elección no modifica las ideas que defendió durante la campaña. En ese sentido, mencionó la igualdad, la seguridad, el desarrollo de las ciudades, el respeto a la diferencia y la búsqueda de mejores condiciones para las personas con menos recursos.

“Mi lucha por la igualdad, la seguridad, el desarrollo de las ciudades, el respeto a la diferencia y el deseo de que los que menos tienen vivan mejor sigue intacto y no depende de una elección, es una manera de ser que seguirá conmigo para siempre”, afirmó.

Una encuesta de CPI otorga a Rafael López Aliaga el 27,2 % de la intención de voto para la alcaldía de Lima, seguido por Carlos Bruce con el 15,2 % y Francis Allison con el 10,4 %. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carlos Bruce cuestiona al JNE y califica de “anómala” la elección

Pese a reconocer los resultados preliminares, Carlos Bruce dejó un cuestionamiento directo al sistema electoral. El candidato sostuvo que todavía se debe esperar el resultado final del conteo antes de realizar una evaluación completa de lo sucedido durante la jornada.

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No obstante, reiteró su posición crítica respecto al papel que, según él, cumplió el Jurado Nacional de Elecciones.

“Es cierto que hay que esperar al resultado final del conteo para evaluar con mayor seguridad los resultados, pero reitero que esta ha sido una elección anómala con un JNE que ha omitido toda responsabilidad que tenía de garantizar unas elecciones limpias”, sostuvo.

Bruce agregó que, desde su perspectiva, las circunstancias de esta elección evidencian que todavía existen tareas pendientes para fortalecer las garantías jurídicas relacionadas con los procesos electorales. “Lamentablemente eso no ha sido posible y deja claro que Lima, que el Perú, todavía tiene mucho que construir en cuanto a garantías jurídicas electorales”, afirmó.

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Los políticos peruanos Carlos Bruce y Rafael López Aliaga permanecen detrás de atriles con micrófonos durante una intervención pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo quedó Carlos Bruce en las elecciones de Lima?

Con el avance oficial reportado por la ONPE, Carlos Bruce se encuentra en el tercer lugar de la elección municipal provincial de Lima Metropolitana.

En el corte de 16.144% de actas contabilizadas, Somos Perú registra 149,257 votos y 16.564%, mientras que Avanza País, con Francis Allison, aparece segundo con 243,219 votos y 26.992%.

En el primer lugar figura Renovación Popular, con 264,792 votos y 29.386%. En esta elección, Rafael López Aliaga aparece como candidato a primer regidor de dicha lista, por lo que el porcentaje corresponde a la organización política y no debe presentarse como si López Aliaga fuera directamente el candidato a alcalde.

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Estos resultados oficiales parciales representan una actualización respecto al boca de urna de Datum, difundido poco después del cierre de las mesas. En aquella medición, Renovación Popular registraba 31.2%, Francis Allison 25.2%, Carlos Bruce 15.9% y Daniel Urresti 8.7%. Sin embargo, esas cifras eran preliminares y no constituían resultados oficiales.

Los políticos peruanos Rafael López Aliaga y Carlos Bruce aparecen en dos fotografías yuxtapuestas.

Bruce anuncia que guardará silencio hasta conocer el resultado final

Ante este escenario, Carlos Bruce indicó que no realizará por ahora una evaluación definitiva de su campaña ni adelantará cuáles serán sus próximos pasos políticos.

El candidato anunció que optará por guardar silencio mientras continúa el conteo y esperará a conocer el resultado final para analizar con mayor perspectiva el desempeño de su agrupación. “A partir de este momento, por responsabilidad guardaré silencio, a la espera de los resultados finales, para poder evaluar nuestro trabajo y poder plantear escenarios a futuro”, manifestó.

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La declaración deja en claro que Bruce considera prematuro cerrar una evaluación sobre su candidatura mientras todavía existe una cantidad importante de actas pendientes de contabilizar.

Carlos Bruce agradece a quienes votaron por él

En la parte final de su comunicado, el candidato de Somos Perú se dirigió directamente a las personas que respaldaron su candidatura.

Bruce reconoció que el resultado también genera sentimientos de frustración entre sus seguidores, pero sostuvo que mantiene la convicción de haber realizado un trabajo que considera valioso durante la campaña.

Carlos Bruce, alcalde de Surco, durante una conferencia de prensa donde defendió el uso de pistolas eléctricas por parte del serenazgo de su distrito, en medio de la polémica.

“Por último, quiero agradecer a todas las personas que me han mostrado su cariño y me han dado su voto, siento como ellos el resultado, pero tengo la firmeza, la convicción y la cabeza bien alta por el trabajo hecho”, señaló. El candidato también tuvo palabras de agradecimiento para las personas que estuvieron a su lado durante la campaña, especialmente su equipo y sus familiares.

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“A todo mi equipo y mi familia, quiero decirles que les estaré siempre agradecido por el apoyo que me han dado”, expresó.

Carlos Bruce, con casco y lentes, se proyecta ante la Municipalidad de Lima, escenario de importantes decisiones para la capital peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las elecciones se han acabado, nuestro trabajo, mi trabajo, no”

Carlos Bruce concluyó su pronunciamiento con un mensaje en el que dejó claro que considera que su participación en la vida pública no termina con el cierre de las elecciones.

“Gracias a todos, viva Lima y viva el Perú. Las elecciones se han acabado, nuestro trabajo, mi trabajo por la justicia, la democracia y la libertad, no”, afirmó. Finalmente, volvió a agradecer a quienes lo acompañaron durante la campaña. “Gracias de corazón a todos y todas”, concluyó el candidato de Somos Perú.

Carlos Bruce es el actual alcalde de Surco. Foto: Municipalidad de Santiago de Surco/Facebook