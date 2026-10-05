Perú

Rafael López Aliaga se pronuncia tras la virtual victoria de Renovación Popular en la alcaldía de Lima: “Los pobres son primero”

El exalcalde afirmó que buscará una gestión enfocada en los sectores más vulnerables y cuestionó las críticas recibidas durante la campaña electoral

Un hombre con gorra azul, saco negro y camisa clara sostiene un micrófono frente a un fondo azul con banderas.
Rafael López Aliaga ofrece declaraciones frente a un micrófono durante una conferencia ante la prensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Rafael López Aliaga se pronunció luego de que el boca de urna de Datum ubicara a Renovación Popular en el primer lugar de la elección por la Alcaldía de Lima, con 31,2% de los votos. El resultado preliminar fue seguido por Avanza País, con 25,2%, mientras que Somos Perú obtuvo 15,9% y Podemos Perú, 8,7%.

El exalcalde de Lima participa en estas elecciones como candidato a primer regidor de Renovación Popular, después de que Luis Rubio renunciara a su postulación a la Alcaldía de Lima. De confirmarse el resultado de la lista, López Aliaga podría asumir nuevamente la conducción de la Municipalidad de Lima, aunque su situación deberá ser definida por las autoridades electorales.

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López Aliaga esperará el conteo oficial

Durante su pronunciamiento, López Aliaga agradeció el respaldo recibido tanto de quienes votaron por Renovación Popular como de quienes optaron por otras candidaturas. El exalcalde señaló que esperará el conteo rápido antes de realizar una declaración definitiva sobre los resultados.

También recordó su experiencia durante las elecciones del 12 de abril y cuestionó que posteriormente se incorporaran cientos de miles de votos sin acta, según afirmó. Por ello, sostuvo que su agrupación mantendrá cautela hasta conocer los resultados oficiales de la ONPE.

Promete priorizar servicios e infraestructura

López Aliaga sostuvo que una eventual nueva gestión municipal deberá concentrarse en atender las necesidades de la población. Entre los temas que mencionó estuvieron el acceso al agua, alimentación, salud, educación de calidad e infraestructura.

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El candidato a primer regidor afirmó además que la Municipalidad de Lima se encuentra actualmente saneada y rechazó las críticas sobre su situación financiera. En ese sentido, cuestionó las informaciones que, según señaló, presentan a la comuna como una entidad sin recursos.

“Los pobres son primero”

Finalmente, López Aliaga cuestionó a otros partidos políticos y los acusó de apropiarse de recursos que, según sostuvo, deberían llegar a la población de menores ingresos. No presentó detalles adicionales sobre estas acusaciones durante su pronunciamiento.

Los pobres son primero en Renovación Popular”, afirmó antes de concluir su intervención. El resultado difundido por Datum es preliminar y no constituye el resultado oficial de las elecciones, que será determinado por el conteo de actas realizado por la ONPE.

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