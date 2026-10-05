Miembro de mesa pidió permiso para ir al baño y no volvió más durante las ERM 2026

Miembro de mesa se escapó en plena votación. (Captura: Latina)

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Un miembro de mesa del colegio Mercedes Indacochea Lozano 20827, en Huacho, pidió permiso para ir al baño durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM), pero no regresó a su puesto.

La ausencia obligó a reorganizar la atención de una mesa de sufragio y generó retrasos entre los electores que aguardaban para votar. El caso quedó registrado en material audiovisual difundido durante la jornada. Un miembro de mesa desapareció tras pedir permiso para ir al baño.

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De acuerdo con las imágenes y el reporte de Latina, el hombre cumplía sus funciones con normalidad hasta que solicitó autorización para retirarse unos minutos. El episodio ocurrió alrededor del mediodía del domingo 4 de octubre, cuando el local recibía a ciudadanos convocados para los comicios.

Pasaron más de cuatro horas sin que volviera a la mesa, según la información difundida. Su ausencia llamó la atención de quienes permanecían en el aula y de los votantes que esperaban completar el trámite electoral.

El incidente se produjo en la institución educativa ubicada en Huacho, uno de los locales habilitados para las ERM 2026. Sin los tres integrantes requeridos para el funcionamiento de una mesa, la votación no podía continuar bajo las condiciones previstas.

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Personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) trataron de ubicar al ciudadano, pero no lograron localizarlo, según el reporte.

ONPE buscó a un reemplazo entre los ciudadanos que hacían fila

La situación obligó a buscar un reemplazo entre las personas que hacían fila. Un elector debía aceptar la designación para que la mesa reanudara sus tareas y los ciudadanos pudieran seguir con la emisión del voto.

El personal electoral contó con respaldo policial durante la búsqueda. La medida buscó restablecer la atención en el colegio Mercedes Indacochea Lozano 20827, mientras la ausencia del integrante alteraba el ritmo previsto para ese punto de votación.

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El hecho generó comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron al integrante ausente y pidieron una sanción. “Hábil se cree”, “un millón de multa para él” y “dijo que iba al baño pero no especificó que era el de su casa”, escribieron algunos ciudadanos.

Esas expresiones circularon mientras los electores aguardaban que la mesa recuperara el número de personas necesario para continuar. No se difundieron declaraciones del hombre ni una explicación sobre el motivo de su salida.

El Jurado Nacional de Elecciones recordó, en información difundida para los procesos electorales de 2026, que los miembros de mesa titulares y suplentes que no cumplan su deber pueden recibir una multa única de 275 soles, equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

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La sanción también alcanza a ciudadanos que se niegan a integrar la mesa cuando son requeridos entre quienes hacen fila. Si una persona no cumple la función y tampoco vota, se aplican ambas multas electorales, según la entidad.

El JNE señaló que las multas pueden pagarse mediante su plataforma en línea o en agencias del Banco de la Nación. Además, advirtió que quien no cancele esas obligaciones puede quedar impedido de realizar trámites administrativos, conforme a la Ley N° 28859.