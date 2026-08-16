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Aumento de sueldo mínimo: Ministerio de Trabajo pone fecha para el inicio del debate nacional

El ministro Juan Sheput sostuvo que la discusión en el Consejo Nacional del Trabajo debe incluir empleo, informalidad y derechos laborales

Juan Sheput
Sheput planteó que el debate laboral también debe abarcar el impacto de la automatización y la inteligencia artificial en el trabajo.
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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, encabezado por Juan Sheput, confirmó que el Ejecutivo iniciará este mes la convocatoria al Consejo Nacional del Trabajo (CNT) para debatir la posible actualización de la remuneración mínima vital, que podría pasar de S/1.130 a S/1.300 en dos tramos.

La agenda oficial también incluye la solicitud de delegación de facultades al Congreso, aunque el pliego aún no ha sido presentado formalmente.

El Consejo Nacional del Trabajo: punto de partida para la discusión salarial

La conformación del Consejo Nacional del Trabajo (CNT) se perfila como el primer paso para abordar el aumento del salario mínimo. Según explicó Sheput en diálogo con RPP Noticias, la convocatoria al CNT se encuentra en marcha y el Ejecutivo aspira a concretarla en agosto. La importancia de este espacio radica en que solo con su instalación se podrá iniciar el proceso de revisión de la remuneración mínima vital y otros temas laborales pendientes.

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El ministro detalló que la presencia de todos los gremios resulta indispensable para desbloquear el debate: “Basta que falte un gremio para que se bloquee”, puntualizó en el programa radial. La autoridad subrayó también la necesidad de preparar a los integrantes del CNT para una discusión amplia, no solo sobre el sueldo mínimo, sino sobre la transformación del trabajo en el país frente a fenómenos como la automatización y la inteligencia artificial.

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El Gobierno buscará consensos con las bancadas del Congreso y con la Presidencia antes de definir una suba del salario mínimo.

Sheput insistió en que “la incorporación de derechos laborales a la vida de los jóvenes es fundamental”, aludiendo al contexto de alta informalidad y de empleo precario que afecta a la mayoría de la población joven peruana. El funcionario remarcó la importancia de asegurar acceso a pensión, seguro social y vacaciones, entre otros derechos, como parte de una estrategia de largo plazo en la agenda laboral.

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De acuerdo con lo informado por RPP Noticias, el Ejecutivo buscará socializar el debate con las bancadas y la Presidencia para lograr consensos antes de avanzar hacia una decisión sobre el salario mínimo.

Delegación de facultades: pliego en construcción y prioridades del Ejecutivo

El segundo eje de la entrevista giró en torno a la delegación de facultades legislativas que el Ejecutivo solicitará al Congreso. Si bien el pliego que detalla las materias a delegar aún no se ha presentado, Sheput adelantó que la prioridad inicial se concentra en temas vinculados a la seguridad ciudadana y a la respuesta ante el fenómeno del Niño.

El ministro recordó experiencias pasadas en las que intentó impulsar reformas laborales sin éxito debido a coyunturas políticas. Consultado sobre la inclusión del salario mínimo en el pedido de facultades, Sheput sostuvo que “todavía no se ha discutido ese tema con profundidad en la mesa” y que el debate parlamentario puede modificar o acotar el alcance de las facultades.

Durante la entrevista con RPP Noticias, el titular de la cartera laboral explicó que, más allá de la delegación, existen otros mecanismos institucionales para que el Ejecutivo promueva reformas urgentes, como el tratamiento preferente de proyectos en el Congreso. La decisión de incluir o no ciertos temas en el pliego final dependerá del diálogo con las bancadas y de la evolución de la coyuntura política.

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