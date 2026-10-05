Francis Allison sobre el JNE y Rafael López Aliaga: “Desde el momento en que dejó que se inscriba, el tema estaba clarísimo”

Francis Allison respaldó la eventual entrega de credenciales a Rafael López Aliaga si la victoria de Renovación Popular en Lima se confirma oficialmente. Captura de pantalla

Guardar

Francis Allison, candidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País, sostuvo que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe entregar las credenciales de alcalde a Rafael López Aliaga si se confirma su victoria en los comicios municipales. El exalcalde de Magdalena respaldó la validez de la candidatura de quien resulte ganador y vinculó su posición con las decisiones adoptadas por el propio organismo electoral durante el proceso.

La declaración se produjo después de los resultados de boca de urna de las elecciones municipales de 2026. Allison sostuvo que el JNE debe respetar la voluntad expresada en las urnas y entregar las credenciales a quienes participaron en la contienda bajo las reglas establecidas para el proceso electoral.

PUBLICIDAD

“Creo y siempre he creído que sí se las van a dar”, afirmó Allison al ser consultado sobre si el JNE entregaría las credenciales a López Aliaga. Luego explicó que, más allá de su apreciación personal, considera que el organismo electoral ya había adoptado una posición al permitir la inscripción de la candidatura.

La inscripción de López Aliaga como punto central de su argumento

Francis Allison cuestionó a Rafael López Aliaga sobre la exigencia de estudios técnicos en la gestión de obras de la ciudad. (Crédito: Infobae Perú/Captura video JNE) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Allison también se refirió de forma específica a Rafael López Aliaga y al momento en que el JNE permitió su inscripción como candidato. El postulante de Avanza País sostuvo que esa decisión marcó su posición frente a la candidatura durante toda la campaña.

“Creo también que el Jurado siempre ha estado dispuesto a dársela. Seamos claros, porque desde el primer día que dejó que se inscriba siendo senador electo, ya para mí el tema estaba clarísimo”, afirmó.

A partir de esa consideración, Allison explicó que durante la campaña planteó que la forma de impedir un eventual triunfo de López Aliaga consistía en obtener más votos que él. “Por eso siempre dije que si queríamos que Rafael no sea alcalde, teníamos que ganarle, aunque sea por un voto”, declaró.

El candidato también señaló que existe un vacío legal que debería ser precisado para evitar interpretaciones distintas sobre las candidaturas y los cargos públicos. En particular, consideró necesario aclarar las disposiciones relacionadas con la postulación como primer regidor.

PUBLICIDAD

Allison dice que reconocerá los resultados oficiales

Los resultados a boca de urna marcarán las primeras tendencias de la elección por la Alcaldía Metropolitana de Lima, a la espera del avance del conteo oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto de los resultados electorales, Allison afirmó que respetará las cifras oficiales y que no cuestionará el resultado si los organismos electorales confirman los datos preliminares.

“Soy un demócrata cien por ciento y voy a reconocer los resultados”, manifestó.

El candidato también agradeció a los ciudadanos que respaldaron su candidatura y señaló que recibió alrededor de una cuarta parte de los votos de Lima, de acuerdo con la cifra que mencionó durante sus declaraciones.

Allison sostuvo que le hubiera gustado asumir la gestión de la capital para trabajar en asuntos como la seguridad ciudadana. Sin embargo, indicó que aceptará el resultado que determinen las autoridades electorales.

También afirmó que, si López Aliaga resulta confirmado como ganador, buscará contactarlo para felicitarlo personalmente y ofrecerle su respaldo.

Ofrece apoyo a López Aliaga, pero descarta un cargo remunerado

Francis Allison cuestionó que dos aspirantes a alcaldes distritales recluidos participen como invitados en el debate. (Crédito: Infobae Perú/Captura video: Canal N) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Allison manifestó que está dispuesto a colaborar con la gestión de López Aliaga si el alcalde electo considera pertinente recibir su apoyo. Aclaró que esa disposición no implica asumir un puesto con remuneración.

PUBLICIDAD

“Estoy dispuesto a apoyar su gestión en todo lo que él crea pertinente, no a trabajar cobrando un sueldo de ninguna manera”, declaró.

El candidato indicó que volverá a su actividad profesional después del término de su actual periodo como alcalde de Magdalena del Mar. También señaló que Carla Robbiano, su esposa, asumirá la alcaldía de ese distrito desde el 1 de enero, tras resultar electa.

Sobre su relación con López Aliaga, Allison sostuvo que buscará mantener el diálogo y planteó esa vía como mecanismo para abordar diferencias políticas o de gestión.

“Primero es el diálogo y, de no solucionarse las cosas, cuando hay que pelear, peleamos por la gente, por los derechos de la gente que representamos”, afirmó.

La virtual burgomaestre pidió esperar el conteo rápido y aseguró que gobernará para todos los vecinos del distrito, incluidos quienes no votaron por ella

Seguridad ciudadana, entre las propuestas que plantea para Lima

Durante sus declaraciones, Allison también expuso algunas de las medidas que defendió durante la campaña para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.

Entre ellas mencionó la creación de un fondo de recompensas destinado a obtener información que permita identificar y capturar a responsables de casos de sicariato. También planteó un mayor fortalecimiento de la Policía Nacional y mayores recursos para enfrentar la inseguridad.

PUBLICIDAD

Allison puso como referencia su experiencia en Magdalena del Mar y mencionó la presencia de personal privado armado vinculado al servicio de serenazgo de ese distrito.

El candidato sostuvo que los delincuentes utilizan armas de fuego y que las autoridades deben contar con mecanismos adecuados para proteger a los ciudadanos. En ese punto, defendió la participación de personal armado dentro de determinadas funciones de seguridad municipal.

Además, afirmó que la delincuencia común y el crimen organizado constituyen problemas que requieren coordinación entre autoridades.

Allison plantea cambios en las reglas de reelección

Durante la entrevista, Allison también se pronunció sobre la reelección de alcaldes. Señaló que, a su criterio, debería existir la posibilidad de una reelección, pero no de forma indefinida.

PUBLICIDAD

El candidato recordó que fue elegido cinco veces como alcalde y sostuvo que los ciudadanos deben conservar la capacidad de decidir si una autoridad continúa o deja el cargo.

Al mismo tiempo, reconoció que las reglas actuales deben respetarse. En ese sentido, explicó que durante el periodo anterior no ejerció nuevamente la alcaldía debido a las restricciones vigentes y que ahora corresponde esperar la definición de las autoridades electorales sobre Lima.

Allison también insistió en la necesidad de precisar las normas para evitar conflictos entre distintas disposiciones legales. Su planteamiento incluyó una revisión de las reglas relacionadas con candidaturas y reelección de autoridades.