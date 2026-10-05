Perú

El insólito caso de Los Olivos: los Castillo llevan 26 años en el poder y el padre se perfila para gobernar de 2027 a 2030

El exburgomaestre Felipe Castillo Alfaro lidera el sondeo a boca de urna en una contienda en la que también participa su hijo Luis Felipe, actual alcalde y aspirante a primer regidor

Dos presentadores en un estudio de televisión junto a una gráfica con resultados a boca de urna y retratos de cuatro candidatos en Los Olivos
El resultado preliminar abre la posibilidad de un nuevo mandato del exalcalde, mientras su hijo, actual titular del municipio, quedó relegado en la medición
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La familia Castillo podría prolongar su dominio político en el distrito limeño de Los Olivos después de que el exalcalde Felipe Castillo Alfaro (Avanza País) encabezara este domingo un sondeo a pie de urna, con el 26,2 % de los votos.

Castillo Alfaro, quien ya gobernó la jurisdicción durante 22 años, entre 1996 y 2014 y nuevamente entre 2019 y 2022, aventaja por 1,9 puntos porcentuales a Luis Milla, de Renovación Popular, que obtiene el 24,3 %, de acuerdo con el sondeo de Datum para América TV.

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De confirmarse esta tendencia con los resultados oficiales, Castillo Alfaro, de 77 años, regresaría a la alcaldía para el periodo 2027-2030 y sumaría otros cuatro años a una trayectoria que ya acumula 22 años al frente del distrito.

El dato adquiere especial relevancia porque la alcaldía de este distrito ha estado en manos de la misma familia durante los últimos 26 años acumulados. Tras los 22 años de gestión del patriarca, su hijo, Luis Felipe Castillo Oliva, asumió el cargo en 2023 y actualmente cumple el periodo municipal 2023-2026.

Ambos, sin embargo, concurrieron a los comicios de este 4 de octubre con candidaturas distintas. Castillo Alfaro postuló por Avanza País, mientras que Castillo Oliva buscó la “reelección encubierta” por Podemos Perú.

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Los Olivos
Padre e hijo compitieron por separado en los comicios, en una elección que podría redefinir la continuidad política de la familia en el distrito

De hecho, el hijo aparece en la cuarta posición de la boca de urna, con el 13,3 %, por detrás de Erick Melchor, de Somos Perú, que alcanza el 15,9 %. El sondeo deja así al actual burgomaestre fuera de los dos primeros lugares en esta primera medición.

Los resultados difundidos por la firma encuestadora deberán ser contrastados con el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que determinará finalmente quién asumirá la alcaldía de Los Olivos durante el periodo 2027-2030.

Si Castillo Alfaro finalmente es proclamado, la familia habría acumulado 30 años al frente de la alcaldía de Los Olivos entre 1996 y 2030, en un distrito de más de 350.000 habitantes, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La votación de las elecciones locales terminó tras una jornada sin incidencias de importancia, salvo un incendio en un colegio electoral causado por un explosivo, lo que obligó a suspender la votación en la pequeña población andina de Sorochuco, en la norteña región de Cajamarca.

Amenazan de muerte al alcalde de Los Olivos por cerrar bares clandestinos
La elección enfrenta al exalcalde con otros aspirantes, incluido su propio hijo, en una contienda cuyo resultado final dependerá del conteo de votos

La mayor parte de los más de 26,3 millones de peruanos llamados a las urnas acudieron a ejercer su derecho a lo largo de diez horas, desde las 7.00 horas hasta las 17.00 horas, en más de 10.700 recintos electorales donde ahora inicia la etapa de un escrutinio que se prevé lento.

En estas elecciones, que llegan apenas cuatro meses después de las presidenciales, se escogen a las autoridades locales que tendrá el país andino para el periodo 2027-2030, entre ellas 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.892 alcaldes distritales.

Al igual que el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, más de 130 alcaldes en todo el país buscan esquivar la ley y lograr una “reelección encubierta”.

La vía empleada es presentarse en el número dos de la lista de su partido, con el objetivo de que el candidato a alcalde, que ocupa el primer lugar de la lista, renuncie y así tener el camino libre para, en caso de ganar, asumir el cargo de manera indirecta, por sucesión.

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