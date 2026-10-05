Veronika Mendoza lidera las elecciones al gobierno regional del Cusco, según Datum: “Vamos a trabajar para estar a la altura de esa confianza”

Tras conocerse los resultados virtuales que la colocan a la cabeza, la candidata Verónika Mendoza se dirige a sus simpatizantes. Pide cautela, paciencia y responsabilidad mientras se esperan los resultados oficiales de las 13 provincias.

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Verónika Mendoza lidera el boca de urna de Datum en Cusco con 33,7%, una cifra que, si se confirma durante el cómputo oficial, le permitiría ganar la gobernación regional en primera vuelta. La candidata de la alianza Venceremos superó el umbral de 30% de votos válidos que exige la legislación electoral para evitar una segunda elección regional.

Tras conocerse la proyección, Mendoza pidió prudencia a sus simpatizantes y remarcó que los resultados definitivos dependen de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). “El segundo mensaje que quiero transmitir es el de cautela, paciencia, responsabilidad, porque tenemos que esperar, por un lado, resultados oficiales”, declaró ante sus seguidores.

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Mendoza supera a Aparicio, Acurio y Cuellar en la proyección inicial

El flash a boca de urna difundido por Datum Internacional ubicó a Mendoza en el primer lugar, seguida por Iván Aparicio, de Prin, con 19,1%; Héctor Acurio, de Ahora Nación, con 17,5%; y Edy Cuellar, de Progresemos, con 9,2%. El 20,5% restante correspondió a otras candidaturas.

Aunque la diferencia de Mendoza aparece como amplia en esta primera fotografía de la jornada, la elección todavía no cuenta con resultados oficiales concluyentes de la ONPE. La ley establece que la fórmula de gobernador y vicegobernador regional debe obtener al menos 30% de los votos válidos para imponerse en primera vuelta. Si la cifra se mantiene en el escrutinio, Cusco no iría a una segunda vuelta regional.

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Un reporte a boca de urna de Datum para la región de Cusco ubica a Verónika Mendoza en primer lugar con el 33,7 por ciento de los votos. (América TV)

La candidata también llamó a acompañar el trabajo de sus personeros y señaló que su agrupación instaló un centro de cómputo para recibir y revisar las actas de votación. “Queremos dialogar también con ustedes, saber qué tenemos que hacer para construir esa confianza”, afirmó al dirigirse a los electores que respaldaron a otras listas o votaron en blanco y nulo.

Su trayectoria incluye dos candidaturas presidenciales y un periodo en el Congreso

Verónika Mendoza fue congresista por Cusco entre 2011 y 2016. Luego postuló dos veces a la Presidencia de la República: en las elecciones generales de 2016, como candidata del Frente Amplio, y en 2021, por Juntos por el Perú.

Según su hoja de vida presentada para estos comicios regionales, nació el 9 de diciembre de 1980 en Cusco. El documento registra labores como conferencista en el Instituto de Ciencia y Humanidades durante 2025, además de experiencia en Cooperación y una actividad profesional consignada en Cusco en 2024.

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Su postulación regional representa su primera carrera por un cargo ejecutivo subnacional. La candidatura está inscrita por la alianza Venceremos, identificada con el número cinco en la cédula regional.

Veronika Mendoza

El plan plantea descentralización, agua, salud y desarrollo agrario

El plan de gobierno de Venceremos propone transformar la estructura del Gobierno Regional del Cusco mediante instancias macroprovinciales, un consejo de coordinación intergubernamental y plataformas digitales para trámites, seguimiento de obras, denuncias y rendición de cuentas.

En materia social, el documento plantea fortalecer el primer nivel de atención médica, reorganizar la Gerencia Regional de Salud, reducir la anemia y la desnutrición infantil, mejorar la infraestructura educativa rural y ampliar la conectividad digital. También incluye programas contra la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes, junto con la iniciativa “Ayni Laboral, Mujeres que Transforman”, orientada a la inserción laboral de mujeres.

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La propuesta económica contempla mejorar sistemas de riego, asistencia técnica para productores, mercados provinciales, industrialización rural y cadenas productivas de maíz blanco, quinua, café, cacao, lácteos y carnes. En ambiente, plantea proyectos de siembra y cosecha de agua, una planta de tratamiento de aguas residuales en el sur de Cusco, electromovilidad en el transporte turístico y urbano, y medidas frente a la minería ilegal.

El siguiente paso será el avance del cómputo oficial de actas de la ONPE, que determinará si el 33,7% atribuido a Mendoza en el boca de urna se sostiene y confirma su elección sin una segunda vuelta.

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