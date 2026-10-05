Perú

Veronika Mendoza lidera las elecciones al gobierno regional del Cusco, según Datum: “Vamos a trabajar para estar a la altura de esa confianza”

La candidata de Venceremos obtuvo 33,7% en el boca de urna de Datum y superó el umbral para imponerse en primera vuelta. Aún falta el cómputo oficial de la ONPE

Tras conocerse los resultados virtuales que la colocan a la cabeza, la candidata Verónika Mendoza se dirige a sus simpatizantes. Pide cautela, paciencia y responsabilidad mientras se esperan los resultados oficiales de las 13 provincias.
Guardar

Verónika Mendoza lidera el boca de urna de Datum en Cusco con 33,7%, una cifra que, si se confirma durante el cómputo oficial, le permitiría ganar la gobernación regional en primera vuelta. La candidata de la alianza Venceremos superó el umbral de 30% de votos válidos que exige la legislación electoral para evitar una segunda elección regional.

Tras conocerse la proyección, Mendoza pidió prudencia a sus simpatizantes y remarcó que los resultados definitivos dependen de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). “El segundo mensaje que quiero transmitir es el de cautela, paciencia, responsabilidad, porque tenemos que esperar, por un lado, resultados oficiales”, declaró ante sus seguidores.

PUBLICIDAD

Mendoza supera a Aparicio, Acurio y Cuellar en la proyección inicial

El flash a boca de urna difundido por Datum Internacional ubicó a Mendoza en el primer lugar, seguida por Iván Aparicio, de Prin, con 19,1%; Héctor Acurio, de Ahora Nación, con 17,5%; y Edy Cuellar, de Progresemos, con 9,2%. El 20,5% restante correspondió a otras candidaturas.

Aunque la diferencia de Mendoza aparece como amplia en esta primera fotografía de la jornada, la elección todavía no cuenta con resultados oficiales concluyentes de la ONPE. La ley establece que la fórmula de gobernador y vicegobernador regional debe obtener al menos 30% de los votos válidos para imponerse en primera vuelta. Si la cifra se mantiene en el escrutinio, Cusco no iría a una segunda vuelta regional.

PUBLICIDAD

Dos presentadores de televisión en un estudio junto a gráficos con retratos, nombres y porcentajes de candidatos electorales
Un reporte a boca de urna de Datum para la región de Cusco ubica a Verónika Mendoza en primer lugar con el 33,7 por ciento de los votos. (América TV)

La candidata también llamó a acompañar el trabajo de sus personeros y señaló que su agrupación instaló un centro de cómputo para recibir y revisar las actas de votación. “Queremos dialogar también con ustedes, saber qué tenemos que hacer para construir esa confianza”, afirmó al dirigirse a los electores que respaldaron a otras listas o votaron en blanco y nulo.

Su trayectoria incluye dos candidaturas presidenciales y un periodo en el Congreso

Verónika Mendoza fue congresista por Cusco entre 2011 y 2016. Luego postuló dos veces a la Presidencia de la República: en las elecciones generales de 2016, como candidata del Frente Amplio, y en 2021, por Juntos por el Perú.

Según su hoja de vida presentada para estos comicios regionales, nació el 9 de diciembre de 1980 en Cusco. El documento registra labores como conferencista en el Instituto de Ciencia y Humanidades durante 2025, además de experiencia en Cooperación y una actividad profesional consignada en Cusco en 2024.

Su postulación regional representa su primera carrera por un cargo ejecutivo subnacional. La candidatura está inscrita por la alianza Venceremos, identificada con el número cinco en la cédula regional.

Veronika Mendoza
Veronika Mendoza

El plan plantea descentralización, agua, salud y desarrollo agrario

El plan de gobierno de Venceremos propone transformar la estructura del Gobierno Regional del Cusco mediante instancias macroprovinciales, un consejo de coordinación intergubernamental y plataformas digitales para trámites, seguimiento de obras, denuncias y rendición de cuentas.

En materia social, el documento plantea fortalecer el primer nivel de atención médica, reorganizar la Gerencia Regional de Salud, reducir la anemia y la desnutrición infantil, mejorar la infraestructura educativa rural y ampliar la conectividad digital. También incluye programas contra la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes, junto con la iniciativa “Ayni Laboral, Mujeres que Transforman”, orientada a la inserción laboral de mujeres.

La propuesta económica contempla mejorar sistemas de riego, asistencia técnica para productores, mercados provinciales, industrialización rural y cadenas productivas de maíz blanco, quinua, café, cacao, lácteos y carnes. En ambiente, plantea proyectos de siembra y cosecha de agua, una planta de tratamiento de aguas residuales en el sur de Cusco, electromovilidad en el transporte turístico y urbano, y medidas frente a la minería ilegal.

El siguiente paso será el avance del cómputo oficial de actas de la ONPE, que determinará si el 33,7% atribuido a Mendoza en el boca de urna se sostiene y confirma su elección sin una segunda vuelta.

Temas Relacionados

Verónika MendozaElecciones 2026Cuscoperu-noticiasElecciones regionales y municipales de Peru

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados ONPE EN VIVO: cifras oficiales de elecciones en distritos de Lima de hoy domingo 4 de octubre

El organismo electoral comenzará a publicar las actas procesadas tras el cierre nacional de las mesas, aunque advierte que los avances iniciales serán preliminares y variarán según la recepción de materiales

Resultados ONPE EN VIVO: cifras oficiales de elecciones en distritos de Lima de hoy domingo 4 de octubre

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del debut ‘bicolor’ en el Grupo A del Sudamericano de Vóley 2026

La selección peruana iniciará su camino en el torneo continental ante el combinado chileno, en busca de avanzar de ronda y acercarse a la clasificación al Mundial de la categoría. Revisa todos los detalles

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del debut ‘bicolor’ en el Grupo A del Sudamericano de Vóley 2026

“Roberto Burneo va a hacer lo que corresponde”: Diputado de RP confía en que López Aliaga será proclamado alcalde

Diputado Aldo Bravo considera que el JNE no “haga la rareza de saltar del primero al segundo”, en referencia a la posibilidad de que Jeanette Alonzo sea proclamada como alcaldesa

“Roberto Burneo va a hacer lo que corresponde”: Diputado de RP confía en que López Aliaga será proclamado alcalde

Resultados ONPE EN VIVO: cifras oficiales por elecciones a la alcaldía de Lima de hoy domingo 4 de octubre de 2026

La entidad electoral difundirá las cifras iniciales de los comicios regionales y municipales del domingo conforme los centros de cómputo reciban actas de más de 13.000 locales habilitados en el país

Resultados ONPE EN VIVO: cifras oficiales por elecciones a la alcaldía de Lima de hoy domingo 4 de octubre de 2026

Flash electoral de Datum: Resultados a boca de urna para la Alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga lidera la elección

Conoce el flash electoral de Datum y sigue el avance de los resultados de quien podría ser el próximo alcalde de Lima

Flash electoral de Datum: Resultados a boca de urna para la Alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga lidera la elección
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Roberto Burneo va a hacer lo que corresponde”: Diputado de RP confía en que López Aliaga será proclamado alcalde

“Roberto Burneo va a hacer lo que corresponde”: Diputado de RP confía en que López Aliaga será proclamado alcalde

Elecciones 2026: Juntos por el Perú no ganó ninguna alcaldía de Lima ni Gobierno Regional, según boca de urna

Carla Robbiano, virtual alcaldesa de Magdalena y esposa de Allison: “Tenemos esperanza; 25% en Lima es altísimo”

Investigados por el asesinato de la ‘China Polo’ reaparecen en audiencia de prisión preventiva

APP queda relegada en La Libertad y Trujillo, de acuerdo con el flash electoral de Datum

ENTRETENIMIENTO

Murió ‘Pascualillo’ Coronado, ‘Rey de la Carretera Central’, a los 67 años tras una larga lucha contra el cáncer

Murió ‘Pascualillo’ Coronado, ‘Rey de la Carretera Central’, a los 67 años tras una larga lucha contra el cáncer

Jaime Bayly critica a Rafael López Aliaga por comentarios homofóbicos contra Carlos Bruce: “¡Miseria moral!"

BTS en Lima: Fans acampan en los exteriores del Estadio San Marcos pese a las elecciones

Sheyla Rojas aparece en el desayuno electoral de Joaquín Ramírez en Cajamarca: “Listo para emitir su voto”

Edwin Sierra cumple su deber cívico como presidente de mesa en las Elecciones 2026: “Manden juane”

DEPORTES

Francisco Hervás se ilusiona con Universitario: “El equipo tiene capacidad para aspirar a cosas importantes”

Francisco Hervás se ilusiona con Universitario: “El equipo tiene capacidad para aspirar a cosas importantes”

Universitario recibió una nueva invitación a la Copa Brasilia apenas terminó su debut: volverá en 2027 tras su gran actuación

Fabrizio Acerbi y el balance de Universitario tras ser subcampeón de la Copa Brasilia: “Nos sentimos muy ganadores”

Jorge Cazulo debutó como DT en la Primera División de Uruguay y se reencontró con otro exSporting Cristal

Partidos de hoy, domingo 4 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo