Magaly Medina habla de su futuro en TV y anuncia que celebrará 30 años: “No dejo que nadie dirija mi vida”

La publicación de Cuto Guadalupe sobre la resolución judicial generó diversas reacciones en redes sociales. Magaly Medina mostró algunos de los comentarios durante su programa y luego se refirió nuevamente al proceso. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre su futuro en la televisión y dejó claro que, por ahora, no contempla abandonar las pantallas ni ponerle punto final a ‘Magaly TV La Firme’. La conductora fue abordada por las cámaras de un diario conocido y respondió directamente a quienes consideran que, debido a las constantes denuncias y cuestionamientos que enfrenta, debería dar un paso al costado.

La periodista, conocida por su estilo frontal al comentar la vida de las figuras de la televisión y el espectáculo, sostuvo que nadie tiene autoridad para decidir cuándo debe terminar su carrera. Sus declaraciones se produjeron luego de que Beto Ortiz señalara que la única persona que puede determinar cuándo será el último día de Magaly Medina frente a su programa es la propia conductora.

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La ‘Urraca’ coincidió con esa postura y aseguró que durante toda su vida ha tomado sus propias decisiones, tanto aquellas que considera acertadas como las que posteriormente reconoce como equivocadas. En ese sentido, dejó en claro que no piensa dejarse llevar por las opiniones de quienes consideran que ya debería retirarse de la televisión.

Beto Ortiz defendió la continuidad de Magaly Medina en televisión

Magaly Medina responde a quienes le aconsejan retirarse de la televisión

Al ser consultada sobre quién decidirá el momento en que dejará la televisión, Magaly Medina respondió de manera contundente y fiel al estilo que la caracteriza. La conductora cuestionó que algunas personas pretendan decirle qué hacer con su carrera y su vida personal.

“Yo soy la única, ¿quién más? ¿Tú crees que le voy a hacer caso a cada atorrante que sale diciéndome: ‘retírate’?”, cuestionó la periodista, dejando clara su posición frente a quienes públicamente le recomiendan abandonar las pantallas.

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Magaly también explicó que nunca ha acostumbrado a permitir que otras personas tomen decisiones importantes por ella. Para la conductora, su trayectoria ha estado marcada precisamente por asumir personalmente las consecuencias de cada elección, independientemente de si posteriormente resultó ser una decisión positiva o negativa.

“Nunca en mi vida le he hecho caso a nadie para tomar mis decisiones, las he tomado yo, las buenas, las malas y las equivocadas, las he tomado yo. Yo no dejo que nadie dirija mi vida”, agregó.

Magaly Medina inició su programa con un baile al ritmo de la nueva versión de A quién le importa y el clip terminó en las redes oficiales de Thalía. ATV

La conductora reconoce que también quiere disfrutar lo que ha ganado

Aunque descartó que exista una decisión inmediata de retirarse, Magaly Medina reconoció que hay un aspecto que sí comienza a pesar al momento de pensar en su futuro profesional: el deseo de disfrutar de la vida después de varias décadas de trabajo.

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La periodista recordó que la televisión es una actividad sacrificada y que lleva prácticamente tres décadas dedicándose a ella. Por eso, admitió que en algunos momentos sí ha pensado en la posibilidad de bajar el ritmo y aprovechar el fruto de tantos años de trabajo.

“La televisión es muy sacrificada y ya tengo una edad en la que quiero disfrutar lo que he ganado”, señaló a Trome.

Magaly Medina cuestiona destino de perros rescatados en SJM: “¿Cómo estar seguros que no han caído nuevamente en manos inescrupulosas? Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina confirma que continuará con ‘Magaly TV La Firme’

Pese a los cuestionamientos y a quienes consideran que debería retirarse, Magaly Medina aseguró que continuará al frente de ‘Magaly TV La Firme’. La periodista incluso destacó que se encuentra contenta por el aniversario que alcanzará próximamente su programa.

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La conductora recordó que el próximo año se cumplirán 30 años en televisión, una cifra que considera motivo de celebración y que, lejos de representar necesariamente un punto final, le genera satisfacción por todo el camino recorrido.

“No sé por qué quieren sacarme de la tele cuando no pueden conmigo. El próximo año celebro 30 años en televisión y estoy feliz”, afirmó. “Si no les gustan mis opiniones, este es un país libre. La opinión está garantizada en la Constitución del Estado”, manifestó.

Magaly Medina cuestiona destino de perros rescatados en SJM: “¿Cómo estar seguros que no han caído nuevamente en manos inescrupulosas? Captura: Magaly TV La Firme.

¿Cuándo podría retirarse Magaly Medina de la televisión?

La pregunta sobre un eventual retiro de Magaly Medina no es nueva. Sin embargo, en esta oportunidad la conductora decidió explicar bajo qué circunstancias podría considerar que ha llegado el momento de cerrar una de las etapas más importantes de su vida profesional.

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La periodista no estableció una fecha definitiva, aunque reconoció que los 30 años de trayectoria televisiva podrían convertirse en un momento para evaluar qué quiere hacer en adelante. No obstante, remarcó que cualquier decisión será exclusivamente personal.

Magaly Medina cuestiona destino de perros rescatados en SJM: “¿Cómo estar seguros que no han caído nuevamente en manos inescrupulosas? Captura: Magaly TV La Firme.

“Yo me voy a retirar cuando el público lo diga y me sienta cansada”, sostuvo. “Es probable que a los 30 años o luego me tome un aire, pero es decisión personal”, finalizó.

De esta manera, Magaly Medina no confirmó su retiro de la televisión, sino que dejó abierta la posibilidad de tomarse una pausa en algún momento. Su mensaje central fue que esa determinación no estará condicionada por las personas que le recomiendan abandonar las pantallas, sino por lo que ella considere conveniente para su vida.

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La presentadora Magaly Medina se dirige a la audiencia durante una emisión del programa Magaly TV La Firme.