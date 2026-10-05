Pintas vandálicas afectaron por años 85 m² de las Grutas de Huayrapongo: Cajamarca inicia limpieza especializada del lugar

Intervención de conservación: la DDC Cajamarca inició trabajos en las Grutas de Huayrapongo, también conocidas como Cueva de Pumaushco. Composición: Infobae

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La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca (DDC Cajamarca) inició una intervención de conservación en las Grutas de Huayrapongo, también conocidas como Cueva de Pumaushco, un espacio que forma parte del complejo arqueológico de Callacpuma, en el distrito de Llacanora, provincia y departamento de Cajamarca.

La intervención busca atender las afectaciones registradas en la superficie rocosa, entre ellas pintas vandálicas realizadas en años anteriores. El área comprometida por estas marcas suma 85 metros cuadrados y recibirá un proceso de limpieza especializada bajo criterios destinados a reducir el impacto sobre el material natural.

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El plan también contempla el tratamiento de agentes biológicos y acciones de conservación sobre las pinturas rupestres. La DDC Cajamarca precisó que las labores estarán a cargo de especialistas en patrimonio cultural y contarán con la supervisión de profesionales del Ministerio de Cultura.

Las labores tendrán una duración de dos meses. Durante este periodo, el personal especializado retirará de forma controlada residuos y materiales que afectan la roca, además de efectuar la limpieza de materia orgánica acumulada en distintos sectores de las grutas.

Intervención contempla limpieza de 85 metros cuadrados

Daño vandálico: existen pintas realizadas por visitantes en años anteriores que afectan aproximadamente 85 m² de superficie rocosa.

La principal acción prevista por la DDC Cajamarca corresponde a la remoción de las pintas vandálicas identificadas en las Grutas de Huayrapongo. El área afectada alcanza 85 metros cuadrados y será sometida a un procedimiento de limpieza especializada.

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El proceso también considera el retiro controlado de residuos y otros materiales que permanecen sobre la superficie rocosa. La intervención busca evitar daños adicionales durante la eliminación de los elementos que alteran las condiciones del lugar.

A estas tareas se suma el tratamiento de agentes biológicos y la limpieza de materia orgánica acumulada. Las acciones forman parte del trabajo de conservación previsto para el periodo de dos meses.

La DDC Cajamarca indicó que las labores se desarrollan bajo criterios de conservación, con especial atención sobre la superficie natural de la roca. La intervención cuenta con supervisión de especialistas del Ministerio de Cultura mediante la propia Dirección Desconcentrada de Cultura.

Las grutas conservan pinturas rupestres

De acuerdo con la descripción proporcionada sobre el sitio, las cuevas datan de hace 15.000 años y presentan tres cavidades de formación geológica natural. La menor tiene 2,50 metros de ancho, 2,15 metros de alto y 3 metros de profundidad.

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La cavidad mediana registra 6 metros de ancho, 2,80 metros de alto y 8,20 metros de profundidad. La más grande cuenta con 6 metros de ancho, 8 metros de alto y 32 metros de profundidad.

La morfología de las grutas es rocosa, con presencia de arenisca vitrificada y cuarcitas. En el interior también existe un tipo de murciélago andino identificado como Diphylla ecaudata, cuyo pequeño grupo se concentra desde el ocaso del día.

La información descriptiva del lugar señala además que estudios antropológicos atribuyen a las cuevas un uso como espacio de ocupación de los primeros cajamarquinos, con una antigüedad aproximada de más de 1.500 años.

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Huayrapongo forma parte del complejo de Callacpuma

Limpieza especializada: se retirarán de manera controlada las pintas, residuos y otros materiales que alteran la roca.

Las Grutas de Huayrapongo forman parte del complejo arqueológico de Callacpuma y se encuentran en el distrito de Llacanora. La descripción turística del sitio las identifica dentro de la categoría de sitios naturales, específicamente como cavidades naturales y grutas, con jerarquía 1.

Una de sus principales características es la presencia de pinturas rupestres. La descripción del lugar señala que se trata de la cueva más grande con este tipo de manifestaciones en la región y la vincula con el complejo arqueológico de Qayaqpuma.

El estado de conservación registrado para el sitio es regular. Entre las afectaciones señaladas figura el impacto producido por aerosoles de visitantes sobre las superficies.

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El acceso desde Cajamarca comprende unos 9,50 kilómetros y un tiempo aproximado de 20 minutos de viaje. La ruta continúa por una carretera asfaltada hasta el caserío de Huayrapongo, en Llacanora, con posibilidad de traslado en bus público.

Ministerio de Cultura supervisa las labores de conservación

La intervención se desarrolla bajo la supervisión de especialistas del Ministerio de Cultura, a través de la DDC Cajamarca. Según la información proporcionada por la entidad, las acciones buscan proteger la superficie natural de la roca durante el retiro de los elementos que afectan el sitio.

El tratamiento de las pinturas rupestres también forma parte de las labores previstas, junto con la atención de los agentes biológicos identificados en el lugar. La metodología contempla procedimientos especializados para reducir el riesgo de afectación sobre los elementos que permanecen en las grutas.

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