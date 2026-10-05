“Roberto Burneo va a hacer lo que corresponde”: Diputado de RP confía en que López Aliaga será proclamado alcalde

Rafael López Aliaga, con gorra y polo azul, se dirige a un micrófono, mientras que una imagen en círculo muestra a Burneo con gafas y una banda bicolor, también hablando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El diputado de Renovación Popular Aldo Bravo aseguró que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, “va a hacer lo que corresponde” y entregará la credencial de alcalde de Lima a Rafael López Aliaga, tras el triunfo de la lista celeste en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El legislador descartó que el organismo electoral opte por entregar el cargo a otro candidato de la plancha.

“Estoy seguro, el señor Roberto Burneo va a hacer lo que corresponde, lo que la ley le indica y lo que es absolutamente lógico”, declaró Bravo, quien remarcó que ya existen precedentes de casos similares en procesos electorales anteriores.

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Bravo sostuvo que una eventual negativa del JNE a entregar las credenciales a López Aliaga carecería de sustento legal. El diputado calificó de “invento sin asidero constitucional” la posibilidad de que el JNE proclame alcaldesa a la segunda regidora de la lista, Jeanette Alonzo, en lugar de reconocer el triunfo de López Aliaga. “No creo que el señor Roberto Burneo haga la rareza de saltar del primero al segundo”, sostuvo.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, ofrece un discurso durante una actividad oficial en Perú.

“Estoy seguro que el día de hoy se está coronando un trabajo intenso de Renovación Popular. Y repito, es una oportunidad fantástica para que un partido que tiene solo seis años de fundado demuestre la fuerza que tiene dentro del país”, indicó.

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JNE deberá pronunciarse

El Pleno del JNE debe resolver si la postulación de López Aliaga como primer regidor, tras la renuncia del candidato titular a la alcaldía, constituye una forma de reelección encubierta prohibida por el artículo 194 de la Constitución. El propio Burneo reconoció públicamente que el organismo ya se pronunció a favor de este tipo de candidaturas, pero que resta definir qué ocurre con la entrega de credenciales en los casos donde la lista ganadora resulte encabezada por un exalcalde.

Otros legisladores de Renovación Popular, como la diputada Roxana Rocha, no descartaron presentar denuncias constitucionales y penales contra Burneo si el JNE decide no entregar la credencial a López Aliaga. En primera instancia, corresponde al Jurado Electoral Especial de Lima Centro proclamar los resultados municipales, una decisión que puede ser apelada ante el Pleno del JNE.

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Jeanette Evangelina Alonzo Contreras figura como candidata a regidora provincial número dos en la fórmula de Renovación Popular

El caso de López Aliaga

López Aliaga no postuló directamente a la reelección como alcalde de Lima, algo que la Constitución prohíbe para mandatarios en funciones. En su lugar, figuró como primer regidor de la lista de Renovación Popular, cuyo candidato original a la alcaldía, Luis Rubio, renunció a su candidatura durante el proceso de calificación.

Esa renuncia dejó a López Aliaga como la figura llamada a asumir el cargo en caso de victoria, bajo la figura de la sucesión. El exalcalde gobernó Lima entre 2023 y 2026, hasta que dimitió en 2025 para postular a la presidencia. Pese a resultar electo senador, también renunció a esa banca para intentar volver al municipio.

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Según los resultados a boca de urna, la lista de Renovación Popular se impuso en Lima Metropolitana con el 31,2% de los votos. El escrutinio oficial de la ONPE determinará la proclamación definitiva.