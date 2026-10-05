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Perú vs Chile: día, hora y canal TV del debut ‘bicolor’ en el Grupo A del Sudamericano de Vóley 2026

La selección peruana iniciará su camino en el torneo continental ante el combinado chileno, en busca de avanzar de ronda y acercarse a la clasificación al Mundial de la categoría. Revisa todos los detalles

La selección peruana sub 19 de vóley competirá en el Grupo A del Sudamericano de la categoría.
La selección peruana sub 19 de vóley competirá en el Grupo A del Sudamericano de la categoría. Crédito: FPV
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La selección peruana de vóley Sub 19 está lista para iniciar su participación en el Sudamericano de la categoría, que se disputará en Venezuela. El combinado nacional tendrá como primer rival a Chile, en un encuentro que marcará el inicio de su camino en el torneo y será el primer paso en busca de uno de los boletos al Mundial Sub 19 de 2027.

Las dirigidas por Martín Escudero integran el Grupo A junto con Chile, Venezuela y Uruguay. La ‘bicolor’ llega a esta competencia después de completar su preparación en territorio venezolano y tendrá tres partidos consecutivos en la fase inicial, por lo que será importante comenzar con un resultado positivo ante el conjunto sureño.

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Perú vs Chile: día, hora y canal TV

El encuentro entre Perú y Chile se disputará este miércoles 7 de octubre por la primera jornada del Grupo A del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. El partido está programado para las 17:00 horas de Perú y se jugará en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo, Venezuela.

La transmisión del debut de la selección nacional estará disponible a través de YouTube, mediante las señales habilitadas para la cobertura del campeonato, entre ellas Vóley Zone TV, la Confederación Sudamericana de Vóley y la Federación Venezolana de Vóley.

  • Día: miércoles 7 de octubre
  • Hora: 17:00 horas de Perú
  • Estadio: Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte
  • Ciudad: Maracaibo, Venezuela
  • Canal TV: YouTube
Fixture de Perú en el Grupo A del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026.
Fixture de Perú en el Grupo A del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. Crédito: FPV

Convocatoria de Perú para el Sudamericano Sub 19

El entrenador Martín Escudero definió una lista de 14 jugadoras para afrontar el campeonato. La selección peruana sufrió las bajas de Gianella Chanca y Ariana Vásquez, dos de las principales figuras de esta generación. Sin embargo, el plantel se reforzó con varias voleibolistas que destacaron recientemente en el Mundial Sub 17, quienes tendrán ahora la oportunidad de asumir un nuevo desafío en la categoría Sub 19. La nómina de la ‘bicolor’ está conformada por:

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  • Nicole Ayala
  • Camila Monge
  • Brenda Quiroz
  • Marcela Manrique
  • Grace Zutta
  • Tamara Galdós
  • Galilea Fuentes
  • Antonella Tello
  • Camila Alfaro
  • Kiara Lazo
  • Kayra Ruiz
  • Catalina Romero
  • Nahir Cueva
  • Vania Adrianzén

Fixture de Perú en el Sudamericano Sub 19

Perú quedó ubicado en el Grupo A, junto con Chile, Venezuela y Uruguay. La selección tendrá que afrontar sus tres encuentros de la fase de grupos en días consecutivos.

  • Miércoles 7 de octubre: Perú vs Chile — 17:00 horas
  • Jueves 8 de octubre: Perú vs Venezuela — 19:00 horas
  • Viernes 9 de octubre: Perú vs Uruguay — 15:00 horas

El duelo ante Venezuela tendrá un ingrediente adicional, ya que el conjunto local será el segundo rival de la ‘bicolor’ en el campeonato. Ambas selecciones ya se enfrentaron en un amistoso de preparación, con triunfo venezolano por 3-1.

La selección peruana sub 19 que competirá en el Sudamericano de Maracaibo.
La selección peruana sub 19 que competirá en el Sudamericano de Maracaibo. Crédito: FPV

¿Qué está en juego para Perú?

El Sudamericano Sub 19 no solo definirá al campeón de la categoría, sino que también entregará tres plazas para el Mundial Sub 19 de 2027. Por ello, la selección peruana tendrá como uno de sus principales objetivos ubicarse entre las mejores del continente y asegurar su clasificación a la próxima cita mundialista.

El primer desafío será superar la fase de grupos y avanzar a las siguientes instancias. Para ello, Perú deberá terminar entre los dos mejores de su serie ante Chile, Venezuela y Uruguay y luego afrontar los partidos decisivos del campeonato.

La competencia reunirá a ocho selecciones sudamericanas, divididas en dos grupos. Además de Perú, Chile, Venezuela y Uruguay, el Grupo B estará conformado por Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador.

Con este panorama, la ‘bicolor’ comenzará su camino ante Chile, en un torneo que representa una nueva oportunidad para esta generación de jóvenes voleibolistas de medirse ante las principales selecciones de la región y pelear por una nueva clasificación mundialista.

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