Elecciones 2026: Juntos por el Perú no ganó ninguna alcaldía de Lima ni Gobierno Regional, según boca de urna

El político Roberto Sánchez y el proceso de votación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales representan el panorama de Juntos por el Perú en las elecciones regionales de Perú. (Infobae Perú/Agencia Andina)

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Le dijeron no. Juntos por el Perú, el partido del excongresista y excandidato presidencial Roberto Sánchez, sufrió una fuerte derrota en las elecciones regionales y municipales 2026, según el flash electoral de la encuestadora Datum. La agrupación de izquierda no consiguió encabezar ninguna de las candidaturas para la Alcaldía de Lima Metropolitana ni aparece al frente de las alcaldías distritales de la capital.

En la elección por Lima Metropolitana, el candidato de Juntos por el Perú, Oswaldo Vargas Cuéllar, quedó lejos de los primeros lugares frente a una contienda encabezada por Renovación Popular. Los resultados difundidos por Datum ubicaron a Rafael López Aliaga con 31,2%, seguido por Francis Allison con 25,2%. Al tratarse de un boca de urna, estas cifras todavía deben ser confirmadas por el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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El político peruano Roberto Sánchez figura junto al símbolo de la agrupación Juntos por el Perú ante los resultados de las elecciones subnacionales. (Infobae Perú/Agencia Andina)

JP perdió elecciones distritales de Lima

La situación tampoco fue favorable para Juntos por el Perú en los distritos de Lima. De acuerdo con los resultados de boca de urna difundidos para las alcaldías distritales, las primeras posiciones quedaron en manos de candidatos de diferentes organizaciones políticas, principalmente Renovación Popular, Somos Perú, Avanza País y otras agrupaciones.

Uno de los casos en los que sí aparece un candidato de Juntos por el Perú entre los primeros lugares es Lurigancho, donde Alfredo Mujica registra 16,2%. Sin embargo, quedó segundo frente a Olimpio López, de País para Todos, quien alcanza 26,9%. En consecuencia, el partido de Roberto Sánchez tampoco consiguió, según esta primera medición, una alcaldía distrital en Lima.

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Lima Metropolitana

Ningún Gobierno Regional para Juntos por el Perú

El retroceso también se extiende a la elección de gobiernos regionales. Al revisar los resultados de boca de urna de Datum en las 25 regiones del país, Juntos por el Perú no aparece como la organización del candidato que ocupa el primer lugar en ninguna circunscripción.

Incluso en Puno, donde Jhomar Tonconi registra 29,3% y encabeza la votación, su candidatura corresponde a ASI-Juntos por el Perú, una coalición electoral, por lo que no representa una candidatura individual de Juntos por el Perú. Por ello, no corresponde atribuir ese resultado directamente al partido como organización nacional.

Un gráfico de Datum a boca de urna sitúa a Jhomar Tonconi con el 29,3 % de los votos en la región de Puno, Perú, seguido por Wilber Cutipa con el 21,4 %. (América TV)

Resultados de los gobiernos regionales

Amazonas: Amílcar Díaz — Somos Perú — 25,1% ; Grimaldo Vásquez — Victoria Amazonense — 23,4% .

Áncash: Betto Barrionuevo — Podemos Perú — 19,1% ; Antonio Casana — Alianza para el Progreso — 17,3% .

Apurímac: Guido Chahuaylla — Progresemos — 40,2% ; Elvyn Díaz — Ahora Nación — 38,4% .

Arequipa: Alfredo Zegarra — Fuerza Arequipeña — 27% ; Jenry Huisa — Ahora Nación — 15,3% .

Ayacucho: Renol Pichardo — Podemos Perú — 36,3% ; Pabel Bellido — Libertad Popular — 34,3% .

Cajamarca: Edison Carrasco — Somos Perú — 30,9% ; Joaquín Ramírez — Cajamarca Renace — 20,3% .

Callao: Pedro Spadaro — Renovación Popular — 55,7% ; Ismael Paredes — Somos Perú — 15,3% .

Cusco: Verónika Mendoza — Venceremos — 33,7% ; Iván Aparicio — PRIN — 19,1% .

Huancavelica: Juan Comun — Alianza para el Progreso — 29,5% ; Samuel Morán — Perú Primero — 29,3% .

Huánuco: Rosalí Leandro — País para Todos — 31,6% ; Enrique Pulgar — Perú Primero — 17,9% .

Ica: Juan Mendoza — Somos Perú — 24,9% ; Alonso Navarro — Acción Popular — 18,1% .

Junín: Fernando Orihuela — Podemos Perú — 32,1% ; Arnoldo Mallma — Alianza para el Progreso — 25,2% .

La Libertad: Elías Rodríguez — Podemos Perú — 24,4% ; Aldo Mariños — Somos Perú — 21,9% .

Lambayeque: César Perales — Somos Perú — 27,5% ; Rolando Barboza — Fuerza Popular — 18% .

Lima Provincias: Javier Alvarado — Renovación Popular y Toro — 20,3% ; Andrés Tello — Somos Perú — 16,8% .

Loreto: Fernando Meléndez — Alianza para el Progreso — 26,7% ; Germán Chong — Somos Perú — 24,8% .

Madre de Dios: Simón Horna — Ahora Nación — 47% ; Freddy Vracko — Libertad Madrediosense — 11,9% .

Moquegua: Jaime Rodríguez — Kausachun — 23,6% ; Abraham Cárdenas — Acción Popular — 22% .

Pasco: Lucio Rojas — Frente Esperanza 2021 — 31,6% ; Luis Pomachagua — Podemos Perú — 22,2% .

Piura: Reynaldo Hilbck — Alianza para el Progreso — 24,7% ; Santiago Paz — Somos Perú — 20,2% .

Puno: Jhomar Tonconi — ASI-Juntos por el Perú — 29,3% ; Wilber Cutipa — País para Todos — 21,4% .

San Martín: Óscar Cabrera — Avanza País — 31% ; Carlos Gómez — Renovación Popular — 23% .

Tacna: Segundo Ruiz — Alianza para el Progreso — 32,6% ; Walter Anchapuri — Ahora Nación — 18,5% .

Tumbes: Carlos Feijó — Fe en el Perú — 27% ; Manuel Merino — Acción Popular — 20,5% .

Ucayali: Sandro Acosta — Somos Perú — 29,5%; Antonio Marino — Renovación Popular — 22,8%.

De la segunda vuelta a la derrota electoral

El resultado territorial contrasta con el desempeño que tuvo Juntos por el Perú durante las Elecciones Generales 2026. El partido consiguió llegar a la segunda vuelta presidencial y posteriormente disputó la Presidencia de la República frente a Keiko Fujimori. Además, su candidatura tuvo un importante respaldo en las regiones del país especialmente en el sur.

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Sin embargo, ese respaldo no se tradujo en una victoria de Juntos por el Perú en las elecciones regionales, incluso en las regiones del sur, donde la agrupación de izquierda había obtenido un importante respaldo en las elecciones presidenciales. La diferencia entre una elección presidencial y una regional permite observar cómo el voto puede fragmentarse entre distintas organizaciones y candidatos.

El candidato presidencial de izquierdas de Perú, Roberto Sánchez, utiliza un megáfono para dirigirse a sus seguidores durante una manifestación, tras denunciar irregularidades en la autoridad electoral, en Lima (Perú), el 19 de junio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque TPX IMÁGENES DEL DÍA

Elecciones Regionales: ¿cuándo será la segunda vuelta?

Los resultados regionales también muestran que varias organizaciones deberán disputar una segunda vuelta. La normativa establece que una fórmula para gobernador y vicegobernador debe superar el 30% de los votos válidos para evitar una nueva elección. Si ninguna candidatura alcanza ese porcentaje, las dos fórmulas con mayor votación pasan a una segunda jornada.

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Según el boca de urna de Datum, 14 regiones tendrían que acudir a una segunda vuelta: Amazonas, Áncash, Arequipa, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Loreto, Moquegua, Piura, Puno, Tumbes y Ucayali. La fecha fijada para esta segunda elección regional es el 29 de noviembre de 2026.

Un cartel informativo indica la fecha de la segunda vuelta de las elecciones regionales de 2026 en Perú para diversas regiones y distritos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ahora, los resultados deben leerse como una primera fotografía de la jornada electoral. El conteo oficial de la ONPE determinará finalmente qué candidatos asumirán las alcaldías y qué fórmulas conseguirán los gobiernos regionales para el periodo 2027-2030.