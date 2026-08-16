Ministro de Defensa niega aportes de la minera Poderosa a su campaña presidencial: “No he recibido un centavo”

El ministro de Defensa Rafael Belaunde Llosa habla en un evento oficial, vestido con un chaleco beige y gorra, junto a un oficial militar en uniforme azul. (El Peruano)

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El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, negó que la Minera Poderosa haya financiado su campaña presidencial cuando era candidato por el partido Libertad Popular y afirmó que no recibió ningún dinero de esta empresa. Esto luego de que se promueva una moción de interpelación en su contra desde la Cámara de Diputados.

“Yo no he recibido un centavo de la señora Arias ni de la Minera Poderosa”, indicó el ministro Belaúnde en conversación con RPP tras la moción de interpelación presentada en su contra por la bancada de Juntos por el Perú.

La moción presentada por la bancada de oposición apunta a supuestos aportes económicos que, según el documento, Belaúnde Llosa habría recibido de Evangelina Arias, presidenta del directorio de la compañía minera, y a un supuesto despliegue de las Fuerzas Armadas para resguardar las instalaciones y campamentos de la empresa minera en Pataz, en la región La Libertad.

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Como se recuerda, Pataz es una de las zonas principales en las que se desarrollan actividades de minería ilegal y se encuentra actualmente en estado de emergencia con presencia policial e incluso del Ejército por medio del Comando Pataz.

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El titular del Ministerio de Defensa sostuvo que el apoyo económico recibido fue directo a la organización política y no a su candidatura presidencial, y que provino de una persona natural. “El financiamiento es al partido, no es a una persona. Y el financiamiento no es de una empresa”, dijo al medio radial.

Sobre el origen de esos aportes, agregó: “Evangelina Arias, porque tenía afinidad con Mario Vargas Llosa, que se inscribió al partido, decidió colaborar financiando al partido político”.

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El estado de emergencia en Pataz

Belaúnde Llosa también rechazó que el estado de emergencia en Pataz se use para proteger a la minera Poderosa. “El estado de emergencia que hay en Pataz no es, para decirlo en términos criollos, ”chalequear" a Minera Poderosa. El estado de emergencia es para combatir a las organizaciones criminales que utilizan armamento de fuego…”, afirmó.

En paralelo, negó tener vínculos laborales o comerciales con la empresa. “No tengo relación comercial ni he sido empleado ni he trabajado. Conozco a la señora Arias, es hija de un gran minero, don Jesús Arias, una persona que se dedicó a recorrer el Perú”, señaló.

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La respuesta a la interpelación

Ante la posibilidad de que avance la moción, el ministro dijo que acudirá al pleno de la Cámara de Diputados para responder el pliego de preguntas y remarcó que sería el primero en ser interpelado desde el retorno al sistema bicameral.

“Es una prerrogativa constitucional. Yo estoy estrenando esta facultad, soy el primer ministro interpelado desde que se ha regresado al sistema bicameral. Si me citan, iré y responderé el pliego”, indicó el ministro Belaúnde.

El documento fue presentado por el diputado Marino Lavado, quien solicita al Pleno que acuerde interpelar a Belaúnde Llosa para que concurra al Congreso y responda un pliego de 43 preguntas.

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El eje central de la moción gira en torno a los aportes de campaña que recibió la agrupación Libertad Popular —partido con el que Belaúnde Llosa participó como candidato presidencial en las Elecciones Generales 2026— por parte de Evangelina Arias Vargas de Sologuren, presidenta del directorio de Minera Poderosa.